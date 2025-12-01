Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.11 комментариев
В Абхазии открыли представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи
В Сухуме начала работу площадка дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ), которая уже в первый месяц после открытия собрала более 500 молодых активистов.
Открытие представительства дирекции Всемирного фестиваля молодежи прошло в Сухуме 1 декабря, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В церемонии приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадра Гунба. К делегации также присоединились посол России в Абхазии Михаил Шургалин и генеральный директор ДВФМ Дмитрий Иванов.
Сергей Кириенко отметил значимость нового молодежного центра для развития российско-абхазских отношений. «Росмолодежь и российские профильные ведомства и организации активно помогают в модернизации молодежной политики Республики Абхазия... Уже сегодня представители республики могут участвовать во всех молодежных мероприятиях на территории России и подавать заявки на российские гранты для своих социальных проектов. Открытие представительства дирекции Всемирного фестиваля молодежи – логичный шаг в этой работе. Оно станет настоящим «посольством» российских молодежных программ и проектов в Абхазии», – подчеркнул Кириенко.
На мероприятие собрались около 1 тыс. молодых людей, для которых были организованы мастер-классы, лекции по командообразованию, настольные игры по социальному проектированию и диагностика компетенций. Программа по социальному проектированию, творчеству, спорту, медиа и другим направлениям будет реализована на площадке представительства до конца 2025 года – всего запланировано более 60 мероприятий.
Президент Абхазии Бадра Гунба обратил внимание на востребованность центра: это, по его словам, отличная возможность для студентов увеличить коммуникацию внутри региона и с Россией. Дмитрий Иванов отметил, что пространство еще до официального открытия пользовалось спросом и принимало более 500 активистов за первый месяц работы. Иванов добавил, что востребованность площадки подтверждает необходимость создания аналогичных центров в других городах Абхазии.
В рамках открытия прошел гастрофестиваль с участием студентов десяти факультетов Абхазского госуниверситета, а также диджей-сет, выступления популярных исполнителей и массовые флешмобы.