Депутаты вызвали Долину для разговора о жилье

Долину пригласили в Госдуму для обсуждения проблемы сделок с жильем
Народную артистку РФ Ларису Долину пригласили присоединиться к обсуждению проблем сделок на рынке вторичного жилья, которое пройдет 17 декабря 2025 года в формате круглого стола в Государственной думе, сообщили в пресс-службе депутата от ЛДПР Дмитрия Свищева.
Свищев создал антикризисную рабочую группу по защите прав граждан при сделках с недвижимостью. Обсуждение вызвано резонансными случаями, когда добросовестные покупатели лишались жилья и денег из-за решений судов в пользу прежних владельцев. Широкий резонанс получила история самой Ларисы Долиной, у которой признали недействительной сделку по продаже квартиры – покупатель остался и без средств, и без недвижимости, продолжая выплачивать ипотеку, передает ТАСС.
Свищев отметил, что мошеннические схемы на вторичном рынке приобрели масштабы национального бедствия: бывшие владельцы через суды возвращают себе квартиры, заявляя, что были обмануты, даже после получения денег и регистрации сделок. В итоге основную ответственность несут простые покупатели: «Люди боятся покупать квартиры. Они видят, что даже идеально чистая с точки зрения закона сделка может быть отменена по надуманному предлогу. Мы обязаны разорвать этот порочный круг беззакония и безответственности», – подчеркнул парламентарий.
В ходе круглого стола планируется рассмотреть уязвимости в Гражданском и Гражданско-процессуальном кодексах, из-за которых сделки легко оспариваются в судах. Среди предложений – введение презумпции добросовестности покупателя, если сделка проходила нотариуса и банковский контроль, а также обязательное использование эскроу-счетов с периодом охлаждения на три-шесть месяцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд подтвердил право Долиной на квартиру в Хамовниках и отклонил иск к ней на 112 млн рублей. Было заявлено, что певица подписала договор продажи под давлением телефонных аферистов.
После этого по всей стране началась волна возвратов квартир продавцам, когда покупатели стали заявлять о влиянии мошенников на сделки.
Между тем юристы нашли способы защиты от так называемой бабушкиной схемы при покупке жилья.