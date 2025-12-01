Глава ЛНР рассказал о планах обеспечить Антрацит и Красный Луч водой из шахт

Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.8 комментариев
Пасечник: Антрацит и Красный Луч планируется обеспечить водой из шахт
Глава ЛНР Леонид Пасечник предложил использовать фильтрованную воду из шахт для обеспечения жителей Антрацита и Красного Луча после обмеления Елизаветинского водохранилища.
Пасечник в ходе прямой линии заявил, что ситуация с обеспечением водой становится особенно критичной, так как единственный источник полностью обмелел, а осенние дожди, на которые рассчитывали ранее, так и не наполнили водоем, передает РИА «Новости».
По его словам, в данный момент для жителей организована привозная доставка воды. Ранее был построен дополнительный водовод для временного решения вопроса, но долгосрочных перспектив пока нет. Также ситуацию осложнила поломка водовода между Алчевском и Петровским.
«Главная проблема – это город Антрацит и Красный Луч. К большому сожалению, воды нет. Полностью обмелело наше Елизаветинское водохранилище – это основной источник, откуда бралась вода», – заявил Пасечник. Он подчеркнул, что власти ведут переговоры с российским частным предприятием о фильтрации воды, которую откачивают из шахт на территории республики. Уже сейчас рассматривается вариант подачи очищенной шахтной воды по графику.
По словам Пасечника, главным вопросом остается цена на такую воду, которую в ближайшее время озвучит партнерская организация. Глава ЛНР не исключил, что стоимость будет выше тарифа, но призвал принять это решение ради обеспечения потребностей населения.
Ранее власти ДНР заявили об отсутствии ремонта водопровода со времен СССР.
Пасечник рассказывал, что почти вся инфраструктура ЛНР перешла от Украины в крайне изношенном состоянии.