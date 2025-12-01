Стало известно о возможном новом эпизоде в деле Разина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Расследование против продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина может получить развитие, сообщает ТАСС.

К уже существующему обвинению в мошенничестве с денежными средствами Сергея Кузнецова может добавиться еще один эпизод. В документах дела говорится, что предметом возможного нового эпизода стала подделка договора между Разиным и солистом группы Юрием Шатуновым.

Материалы уточняют, что оригинал договора был подписан в 2013 году и давал Разину только право на публикацию определенной информации о группе в СМИ. Документ, датированный 2025 годом, по данным следствия, представляет собой не оригинал, а модифицированную версию первого двухстраничного договора. Страницы оригинала якобы были перекомпонованы и дополнены другими текстами, что давало возможность Разину и его адвокатам предъявлять в суд каждый раз новые версии сфальсифицированных доказательств.

В связи с этим материалы дела содержат просьбу провести проверку по факту возможной подделки и, при наличии оснований, возбудить уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин скрылся в США, где, по данным следствия, находится в данный момент.

Ущерб по делу Андрея Разина превысил 500 млн рублей. Суд в августе 2025 года признал ничтожным договор о правах Разина на песни коллектива «Ласковый май».