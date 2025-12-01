Politico: ЕС показал неспособность отстоять интересы в переговорах по Украине и экономике

Tекст: Вера Басилая

Страны Европы не проявляют нужной решимости в отстаивании собственных интересов, сообщает ТАСС.

По оценке Politico, нерешительность ЕС особенно заметна в вопросах переговоров по регулированию украинского кризиса и при решении экономических проблем. Лидеры Европы участвуют в переговорах по конфликту на Украине «при минимальном участии сообщества», в то время как другие игроки формируют повестку, говорится в публикации.

Politico отмечает, что подобная маргинализация не связана с решениями какого-то одного человека, например, президента США Дональда Трампа. Газета считает, что это проявление глубокой уязвимости и тревожной тенденции, когда Европа ведет себя реактивно, ограничиваясь устранением последствий и пытаясь вернуть утраченные позиции.

Издание подчеркивает, что «психология слабости» ярко проявлялась и в недавних экономических решениях ЕС, в первую очередь в отношениях с США. Новый торговый договор, заключенный в июле, был подписан в условиях давления со стороны стран ЕС, опасавшихся отказа США от поддержки европейской безопасности и Украины. Хотя у Брюсселя были инструменты, чтобы ответить на тарифы Вашингтона, Евросоюз не воспользовался ими.

В результате ЕС согласился на сделку с односторонним тарифом в 15%, что, по мнению Politico, нарушает нормы Всемирной торговой организации и вынуждает Европу инвестировать сотни миллиардов долларов в США и покупать у них энергоносители.

Как отмечает газета, эта сделка не обеспечила стабильности, о которой широко заявлялось как о ее главном преимуществе.

Ранее Politico писала, что содержание новой версии плана урегулирования на Украине, который согласовали между США и Киевом, остается засекреченным от европейских чиновников.

Европарламент принял резолюцию, обещая никогда не признавать новые регионы России и требуя вывести российские войска из Крыма и Донбасса.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что линия Европы никому не интересна, так как европейские элиты сделали ставку на убежденность в нанесении России стратегического поражения руками и телами режима в Киеве.

Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что США проявляют больше здравого смысла в оценке ситуации, чем Европа. Рябков также подчеркнул, что злонамеренные происки европейских кураторов мешали достигать решений по Украине, а их подход не изменился.

