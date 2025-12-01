  • Новость часаРоссийские войска зачистили юго-восток Димитрова
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    1 декабря 2025, 08:55 • Новости дня

    Politico: Европа утратила решимость защищать собственные интересы

    Politico: ЕС показал неспособность отстоять интересы в переговорах по Украине и экономике

    Tекст: Вера Басилая

    Европа продемонстрировала нерешительность и неспособность в реализации стратегических интересов на фоне украинского кризиса и отношений с США, сообщает газета Politico.

    Страны Европы не проявляют нужной решимости в отстаивании собственных интересов, сообщает ТАСС.

    По оценке Politico, нерешительность ЕС особенно заметна в вопросах переговоров по регулированию украинского кризиса и при решении экономических проблем. Лидеры Европы участвуют в переговорах по конфликту на Украине «при минимальном участии сообщества», в то время как другие игроки формируют повестку, говорится в публикации.

    Politico отмечает, что подобная маргинализация не связана с решениями какого-то одного человека, например, президента США Дональда Трампа. Газета считает, что это проявление глубокой уязвимости и тревожной тенденции, когда Европа ведет себя реактивно, ограничиваясь устранением последствий и пытаясь вернуть утраченные позиции.

    Издание подчеркивает, что «психология слабости» ярко проявлялась и в недавних экономических решениях ЕС, в первую очередь в отношениях с США. Новый торговый договор, заключенный в июле, был подписан в условиях давления со стороны стран ЕС, опасавшихся отказа США от поддержки европейской безопасности и Украины. Хотя у Брюсселя были инструменты, чтобы ответить на тарифы Вашингтона, Евросоюз не воспользовался ими.

    В результате ЕС согласился на сделку с односторонним тарифом в 15%, что, по мнению Politico, нарушает нормы Всемирной торговой организации и вынуждает Европу инвестировать сотни миллиардов долларов в США и покупать у них энергоносители.

    Как отмечает газета, эта сделка не обеспечила стабильности, о которой широко заявлялось как о ее главном преимуществе.

    Ранее Politico писала, что содержание новой версии плана урегулирования на Украине, который согласовали между США и Киевом, остается засекреченным от европейских чиновников.

    Европарламент принял резолюцию, обещая никогда не признавать новые регионы России и требуя вывести российские войска из Крыма и Донбасса.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что линия Европы никому не интересна, так как европейские элиты сделали ставку на убежденность в нанесении России стратегического поражения руками и телами режима в Киеве.

    Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что США проявляют больше здравого смысла в оценке ситуации, чем Европа. Рябков также подчеркнул, что злонамеренные происки европейских кураторов мешали достигать решений по Украине, а их подход не изменился.

    30 ноября 2025, 12:10 • Новости дня
    Каллас сочла оправданной тревогу Бельгии по российским активам
    @ Mohd Rasfan/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованным беспокойство Бельгии по поводу замороженных российских активов, однако считает, что все страны ЕС должны разделить риски подобного решения.

    Каллас в интервью испанской газете El Pais заявила, что опасения Бельгии относительно использования замороженных российских активов легитимны, передает ТАСС. Каллас подчеркнула, что «мы не можем спешить с передачей наших фондов, не получив что-то взамен, потому что принимается как должное, что мы это сделаем».

    По ее словам, Бельгия располагает обоснованными юридическими опасениями в отношении российских активов. Каллас пояснила, что необходимо сперва минимизировать риски, а затем разделить их между всеми странами Евросоюза по взаимному согласию вследствие появления политической воли.

    Она также отметила, что ситуация усложнилась после расхождения позиций ЕС и США по этому вопросу: «Когда я путешествую по миру, многие страны говорят мне, что раньше было легко, потому что [позиции] ЕС и США совпадали во всем. Это уже не так, и это усложняет вещи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать инициативу конфискации российских активов на саммите ЕС. Ранее Бельгия согласилась использовать российские активы только при наличии гарантий со стороны Европейского союза. Премьер-министр Бельгии назвал условия, при которых возможна конфискация российских активов в ЕС.

    28 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Мединский назвал заявления Каллас об истории России «калласальными открытиями»
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Владимир Мединский назвал «калласальными» «научные открытия» главы евродипломатии Каи Каллас в области военной истории.

    На высказывания верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, заявившей, что «за последние 100 лет Россия напала на более чем 19 стран, на некоторые из них по три-четыре раза», отреагировал помощник президента России Владимир Мединский в Telegram-канале.

    Мединский отметил в своем сообщении, что дочь члена КПСС, ныне глава европейской дипломатии, выдвинула серию «калласальных открытий» в военной истории, и пообещал в следующей публикации подробно разобрать, на кого и когда нападала Россия. Он сопроводил публикацию видеозаписью выступления Каллас.

    В постскриптуме Мединский обратился к своим подписчикам с вопросом о том, что они думают по поводу заявлений Каллас, используя ироничный тон в оценке ее слов.

    Ранее Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва возмущена словами Каллас о якобы нападении России на 19 стран.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю и напомнил, что СССР и Китай внесли основной вклад в победу во Второй мировой войне.

    30 ноября 2025, 14:42 • Видео
    Деньги России защитила одна страна

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    29 ноября 2025, 11:54 • Новости дня
    Депутат Журова назвала трех самых враждебных к России политиков

    Журова: Каллас, Фон дер Ляйен и Макрон – три самых враждебных к России политика

    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова выделила трех западных лидеров, чьи высказывания и взгляды отражают наиболее враждебное отношение к России.

    Депутат Госдумы, зампред Комитета по международным отношениям Светлана Журова назвала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу дипломатии ЕС Каю Каллас и президента Франции Эммануэля Макрона тремя самыми враждебными к России западными политиками.

    В интервью Lenta.ru Журова заявила, что такой выбор был сделан на основе их публичных высказываний и предпринимаемых ими шагов в отношении России.

    Журова объяснила свою позицию тем, что фон дер Ляйен и Каллас чаще всего выступают с негативными или спорными заявлениями, включая предложения, затрудняющие мирное урегулирование. Она выразила мнение, что именно эти две женщины заметнее других проявляют антироссийскую позицию.

    По оценке депутата, каждое высказывание и действие западных лидеров оценивается российской стороной с точки зрения влияния на отношения с Россией.

    Напомним, ранее Кая Каллас заявила, что за последние 100 лет Россия напала более чем на 19 стран.

    В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен считает, что финансирование Украины должно идти только за счет замороженных российских активов в Евросоюзе.

    Ну а Эммануэль Макрон заявил, что Европа и Россия вступили в новый этап стратегического противостояния, отметив так называемую «угрозу» со стороны Москвы.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар отметил, что несмотря на абсурдные обвинения в адрес России в якобы готовности напасть на Евросоюз или НАТО, оба объединения всерьез готовятся к большой войне.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств».

    30 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Нидерланды разослали жителям инструкции о подготовке к войне
    @ SEM VAN DER WAL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Нидерландов разослали гражданам брошюры с детальными инструкциями о действиях в случае начала войны, об этом в соцсетях пишут русскоязычные жители страны.

    Власти Нидерландов распространили среди жителей официальные инструкции по подготовке к возможной войне. По словам русскоязычных жителей страны, каждому дому и квартире направили брошюру объемом 32 страницы, напечатанную на глянцевой бумаге, в фирменном конверте с гербом страны. Русскоязычные жители делятся в соцсетях фотографиями и подробностями содержимого документа.

    В введении подчеркивается, что хотя Нидерланды делают все возможное для предотвращения войны, страна якобы может оказаться втянутой в военный конфликт. Далее уточняется, что солдаты и танки не появятся на улицах сразу – сначала произойдут перебои в коммуникациях и работе цифровых систем.

    Особое внимание уделяется подготовке граждан: им советуют заранее запастись провизией и водой минимум на трое суток, средствами гигиены, аптечкой, батарейками и теплой одеждой. На одной из иллюстраций изображена семья на фоне карты страны, а также танки, движущиеся по железной дороге в восточном направлении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.


    28 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Мерц: Орбан поехал в Россию без европейского мандата и одобрения ЕС
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву без мандата на переговоры и одобрения от лидеров Европейского союза, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом, прошедшей в Берлине, передает ТАСС.

    В ходе пресс-конференции Мерц напомнил, что Орбан ранее уже предпринимал подобные визиты. «Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву», – отметил Мерц, добавив, что предыдущая поездка венгерского премьера состоялась в период председательства Венгрии в Европейском совете.

    Канцлер подчеркнул, что Орбан «отправляется в Москву на переговоры, не имея мандата Европы и одобрения со стороны других лидеров Евросоюза». По словам Мерца, Орбан «придерживается собственных взглядов на прекращение конфликта, однако эти представления пока не воплотились в жизнь».

    Мерц также отметил, что если у кого-то есть предложения лучше, чем у остальных, это следует приветствовать, но выразил сомнение в успехе новой попытки Орбана в сравнении с прошлой.

    Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    Венгерский премьер заявил о продолжении сотрудничества Венгрии с Россией. Он также высказал надежду на успех мирных инициатив по Украине.

    28 ноября 2025, 17:34 • Новости дня
    Макрон решил убедить Китай в самостоятельности Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время декабрьского визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон намерен добиваться повышения статуса Евросоюза до полноценного стратегического партнера Пекина, особенно с акцентом на экономическое сотрудничество и технологический обмен, пишут китайские СМИ.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай с 3 по 5 декабря хочет заложить основу для будущих взаимовыгодных отношений между КНР и Евросоюзом, пишет ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post. Макрон рассчитывает убедить руководство Поднебесной рассматривать ЕС как крупного самостоятельного партнера, а не как переменную величину на фоне международной напряженности.

    Источник сообщил журналистам, что стратегическая задача переговоров Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином – добиться уважения к ЕС как к самостоятельному и крупному экономическому игроку. Макрон планирует поднять вопросы выравнивания торгового баланса, обсуждение обязательств в сфере безопасности и мира, а также вывод отношений между ЕС и КНР на качественно новый уровень.

    Как отмечает источник, значительной частью обсуждения станет взаимодействие в сфере передовых микросхем и доступа к редкоземельным металлам. Китай заинтересован в сотрудничестве по технологиям, а ЕС нужен стабильный импорт стратегических ресурсов. Участники диалога будут отталкиваться от интересов двух сторон, а не позиций США, подчеркнул собеседник издания.

    Стоит отметить, что в преддверии визита Эммануэля Макрона в Китай, Пекин усилил давление на Японию перед визитом и призвал Францию поддерживать принцип «одного Китая» в ситуации вокруг Тайваня.

    В то же время, как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз наказал Китай введением санкций за торговлю с Россией.

    А сам Макрон на саммите ЕС отметил, что ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов угрожают доступу европейских компаний к важному сырью.


    28 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Провалились переговоры о допуске Британии к оборонному фонду ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Британии не смогло договориться с ЕС о допуске к оборонному фонду SAFE.

    Британия не смогла договориться с Евросоюзом о присоединении к оборонному фонду Security Action for Europe (SAFE), передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Об этом сообщил британский государственный министр по отношениям с ЕС Ник Томас-Симондс.

    Министр также отметил, что переговоры с Евросоюзом велись добросовестно, однако Британия готова подписывать лишь те соглашения, которые соответствуют национальным интересам.

    Оборонный фонд SAFE был создан Евросоюзом для финансирования совместных европейских оборонных проектов. Великобритания после выхода из Евросоюза может принимать участие в этих инициативах только на правах внешнего партнера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия не ожидает заключения соглашения с Британией по вступлению в оборонный фонд ЕС из-за споров о размере взноса.

    Ранее Британия отказалась платить от четырех до 6,5 млрд евро за доступ к кредитному инструменту SAFE для оборонной промышленности Европы.

    Министр обороны Джон Хили подчеркнул, что Британия заинтересована во вступлении в фонд, но не готова соглашаться на несправедливые условия. Лондон считает требования Евросоюза завышенными и готов одобрять только выгодные стране соглашения.

    28 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Захарова назвала чудовищными заявления Каллас о якобы нападении России на 19 стран

    Tекст: Вера Басилая

    Москва возмущена заявлениями главы евродипслужбы Каи Каллас о якобы нападении России на 19 стран за последние 100 лет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Новый выпад руководителя евродипслужбы Каи Каллас в адрес Москвы Захарова назвала чудовищным, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что приходится периодически реагировать на подобные заявления, чтобы не оставлять их без внимания. По словам Захаровой, слова Каллас о том, что за столетие Россия якобы напала на 19 стран, шокировали российских граждан.

    Захарова отметила, что в России хорошо знают свою историю и помнят, кто и сколько раз нападал на Россию. Дипломат напомнила о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также подчеркнула память о том, «какие войска из каких стран гитлеровской клики где дислоцировались».

    Ранее Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран, а ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию.

    Каллас также отметила, что мирный план для Украины должен предусматривать сокращение численности Вооруженных сил России и расходов на оборону.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Каллас изучить историю.

    30 ноября 2025, 07:46 • Новости дня
    Орбан заявил, что Европу заставят признать поражение на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские политики избегают признания поражения в конфликте на Украине, но их заставят это сделать, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Премьер-министр Венгрии отметил, что подобное признание станет политическим «землетрясением» для Евросоюза. «И они еще не дошли до того момента, когда их заставят это признать. Но это произойдет, как и с миграцией», – приводит его слова РИА «Новости».

    Орбан обратил внимание, что условия договоренности 2022 года, которая была сорвана странами Запада, были куда выгоднее для Украины, чем нынешние. «Кто в этом признается во Франции и в Бундестаге?» – заявил он.

    Орбан отметил, что в Соединенных Штатах признание ошибок произошло, поскольку проигравшие выборы политики ушли с политической сцены. «Господина Байдена больше нигде нет. Пришел новый президент, он сказал: ну, это была ошибка, это была его ошибка. И в Америке всё улажено. А как насчет Франции и Германии?» – отметил Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что после окончания конфликта Украина должна существовать как буферное государство между Россией и НАТО. Орбан заявил, что получил гарантии от президента России Владимира Путина о продолжении поставок нефти и газа в Венгрию. Он назвал переговоры с Путиным в Кремле успешными. Орбан объявил о шансах на заключение крупных сделок на фоне продажи российских активов.

    28 ноября 2025, 16:04 • Новости дня
    «Газпром» заявил о рекордном отборе газа в хранилищах Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    В Европе существенно ускорился отбор газа из подземных хранилищ, что вызвало уменьшение их производительности и подняло опасения по энергообеспечению.

    Рекордные за ноябрь темпы отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) фиксируются в Европе, передает ТАСС. Сообщается, что по данным Gas Infrastructure Europe, 24, 25 и 26 ноября были установлены максимальные за всю историю наблюдений суточные показатели отбора газа для этих дат.

    В «Газпроме» уточнили, что начало рекордного забора газа было зафиксировано 19 ноября и продолжилось с незначительным падением только на выходных, когда традиционно снижается потребление энергии.

    По состоянию на 26 ноября, общий объем активного газа в европейских хранилищах составил 78,1 млрд куб. м, что на 10,6 млрд куб. м меньше, чем в тот же период прошлого года.

    Российский холдинг подчеркнул, что технологическое снижение запасов в ПХГ приводит к уменьшению их общей производительности, а впереди еще остаются наиболее холодные месяцы отопительного сезона. Это может создать дополнительные риски для энергетической безопасности европейских потребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в компании «Газпром» предупредили о рисках для газоснабжения стран Евросоюза из-за низких запасов газа в подземных хранилищах.

    Запасы газа в европейских ПХГ снизились ниже 80%. В октябре отбор газа из хранилищ достиг пятилетнего максимума, а общий объем запасов оказался ниже прошлогоднего значения около 83%.

    29 ноября 2025, 16:32 • Новости дня
    В Совфеде оценили позицию Бельгии по «затее» ЕС с активами России

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал обоснованной жесткую позицию премьера Бельгии Барта де Вевера к затеям ЕС по изъятию российских активов.

    По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, «судьба российских активов не дает спокойно спать наиболее корыстным поборникам решать собственные проблемы за чужой счет.

    Карасин отметил в Telegram-канале, что позиция бельгийского премьера Де Вевера основана на опасениях возможных юридических последствий таких решений, поскольку если дело дойдет до суда, может возникнуть необходимость возвращать эти средства. По мнению бельгийского премьера, передача замороженных российских денег осложнит поиск выхода из украинского кризиса и будущие переговоры, заявил Карасин.

    По словам Карасина, логика Де Вевера выводит на альтернативу – выпуск 45 млрд евро новым общеевропейским долгом, что выглядит куда честнее и правильнее

    «Давайте представим себе выражения лиц Мерца и Макрона при обсуждении этого вопроса!» – предложил Карасин.

    Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил, что Бельгия не собирается изымать российские активы и передавать их на Украину без гарантий защиты со стороны Европы.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупредил о риске срыва мирного соглашения по Украине при поспешной реализации плана Евросоюза по российским активам.

    Власти России сформировали реакцию на возможное изъятие российских активов.

    Президент России Владимир Путин назвал обсуждаемую в Европе возможную конфискацию российских активов проявлением воровства.

    28 ноября 2025, 11:40 • Новости дня
    Politico: Новую версию плана по Украине скрыли от ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Содержание новой версии плана урегулирования на Украине, согласованного между США и Киевом, остается засекреченным от европейских чиновников, сообщает Politico.

    Издание Politico пишет, что европейские чиновники выражают серьезное недовольство тем, что детали обновленного плана США по урегулированию на Украине не раскрываются для институтов Евросоюза, передает ТАСС.

    Новый вариант документа был согласован представителями Вашингтона и Киева, однако его содержание держится в строгой секретности.

    Дипломаты заявили, что это беспрецедентная ситуация с дипломатической точки зрения. По их словам, решение скрыть содержание проекта было принято для того, чтобы не допустить повторения ситуации с утечкой предыдущей версии плана из 28 пунктов, которая вызвала бурное обсуждение в медиа и среди европейских политиков.

    Европарламент принял резолюцию по украинскому регулированию с обещанием никогда не признавать новые регионы России и требованием вывести российские войска из Крыма и Донбасса.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что линия Европы никому не интересна, так как европейские элиты сделали ставку на убежденность в нанесении России стратегического поражения руками и телами режима в Киеве.

    Лавров также отметил, что европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года.

    Президент России Владимир Путин допустил, что инициативы США по Украине могут лечь в основу будущих соглашений.

    29 ноября 2025, 16:13 • Новости дня
    СМИ: Западные союзники жаловались на дискомфорт от власти Ермака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вопросы влияния Андрея Ермака на процессы в Киеве вызвали разногласия среди западных дипломатов и правительств в период конфликта, считает испанская газета Pais.

    Западные союзники Украины неоднократно выражали недовольство влиянием Андрея Ермака на принятие решений в Киеве, сообщает

    РИА «Новости» со ссылкой на испанское издание Pais. В публикации подчеркивается, что представители иностранных дел западных стран были солидарны в своих оценках по поводу дискомфорта, который доставляла им власть Ермака на Украине.

    Pais отмечает, что обеспокоенность западных партнеров вызывали как методы управления Ермака, так и степень его влияния на внутренние процессы в Офисе президента Украины. Издание уточняет, что именно такие аспекты власти Ермака мешали полноценному взаимодействию между Киевом и частью иностранных представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Андрей Ермак подал заявление об отставке и был уволен.

    На Украине сразу вспомнили об обещании Владимира Зеленского уйти вместе с Ермаком.

    Эксперты предположили, что Ермак может остаться серым кардиналом при Зеленском. Позже сам Ермак сообщил газете New York Post о том, что отправляется на передовую.

    29 ноября 2025, 15:40 • Новости дня
    Рябков: США воспринимают ситуацию на Украине адекватнее европейцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты проявляют больше здравого смысла в оценке ситуации вокруг украинского конфликта, нежели представители Европы.

    Россия и США продолжают диалог по ситуации на Украине, при этом американская администрация оценивает происходящее конструктивнее, чем европейские союзники. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в эфире ТВЦ. По его словам, несмотря на происходящее, диалог с Вашингтоном не прекращается, передает

    ТАСС.

    Рябков добавил, что европейские страны проявляют полную безнадежность в процессе урегулирования текущего конфликта. По мнению дипломата, при возникновении шансов на мирное решение Европа тратит политические и материальные ресурсы на то, чтобы сорвать любые перспективы урегулирования.

    Также замглавы МИД России заявил, что злонамеренные происки европейских кураторов мешали достижению решений по Украине и сейчас их подход не изменился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа продолжает навязывать Киеву гарантии безопасности с антироссийской направленностью.

    Российская сторона готова работать с предложениями, которые привезет спецпосланник США Стив Уиткофф, отметил ранее Сергей Рябков.

    28 ноября 2025, 14:39 • Новости дня
    WSJ сообщила о страхе ЕС проиграть конкуренцию России, США и Китаю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз опасается, что не может догнать Россию, Китай и США в ходе глобального соперничества в сфере экономики, обороны и технологий, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Европейские власти всерьез обеспокоены тем, что отстают от России, Китая и США по ключевым вопросам глобального соперничества, передает ТАСС.

    The Wall Street Journal отмечает, что Европа в условиях острой международной конкуренции вынуждена прилагать максимальные усилия, чтобы не отставать. Лидеры стран ЕС признают, что ситуация становится критической: в числе тревожных тенденций газета приводит инициативы США и Китая по пересмотру мировых торговых правил и фактическое игнорирование европейского мнения при обсуждении украинского конфликта.

    Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прямо заявил: «Невозможно изменить ситуацию, не имея настоящей силы – политической, военной или дипломатической». По мнению бывшего французского дипломата Пьера Вимона, вся институциональная система Брюсселя изначально не была приспособлена к современной политике конфронтации и жесткой конкуренции. Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель добавил, что Европа должна научиться говорить на языке силы, выделив проблему разобщенности 27 стран объединения.

    Кроме того, бывший премьер-министр Италии и экс-президент Европейского центрального банка Марио Драги ранее критиковал Еврокомиссию за бездействие и невыполнение прошлогодних рекомендаций, подчеркнув, что риски утраты конкурентоспособности и суверенитета возрастают, а модель роста устаревает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа навязывает Киеву «антироссийские» гарантии безопасности.

    Отмечалось, что Британия и Франция столкнутся с трудностями при попытках отправить свои войска на Украину.

    Десять стран выразили готовность предоставлять гарантии безопасности Киеву, как выяснило Bloomberg.

    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

    Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет? Подробности

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Вблизи турецких берегов за последние сутки произошло несколько инцидентов с танкерами. В субботу судно Virat подверглось повторной атаке дрона, а накануне в результате ЧП загорелся танкер Kairos, он направлялся в Новороссийск, где на морском терминале КТК ударом беспилотника был уничтожен один из выносных причалов. Как говорят эксперты, за атаками стоит Украина. Что означает расширение ее целей с военных кораблей на гражданские суда? Подробности

    Фатальный провал США скажется на морском соперничестве с Китаем

    Соединенные Штаты признали провал проекта создания новых фрегатов, на которые они возлагали большие надежды. Строительство серии будет прекращено. В чем была роковая ошибка руководства ВМС США, почему она произошла и какие выводы из нее могут быть сделаны? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

      Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
