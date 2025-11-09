Путину показали обращение потерявшего ноги ветерана боевых действий в Донбассе

Tекст: Дарья Григоренко

Кадры продемонстрировали на смартфоне после завершения Совета по межнациональным отношениям в Кремле 5 ноября. Видео опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Ветеран Донбасса, ставший добровольцем, потерял обе ноги, но благодаря усилиям врачей и процессу реабилитации получил протезы. В обращении к президенту он отметил: «Разрешите доложиться – начал ходить, через две недели у меня будет четкий, уверенный шаг, хорошая амплитуда, и задача, поставленная родиной, будет выполнена», передает ТАСС.

Путин ранее в ходе заседания совета в Кремле передал ветерану слова поддержки и пожелал ему успехов в будущем в России. Годом ранее глава государства уже обещал помочь ополченцу с вопросами здоровья и реабилитации.

Проблемы со здоровьем и реабилитацией Рафи Абдуллы Джабара обсуждались на аналогичном заседании в 2023 году. Тогда Путин пообещал посодействовать в решении его проблем.

Ранее Министерство здравоохранения России подготовило законопроект, который позволит обеспечить ветеранов боевых действий и членов их семей всеми льготами и мерами социальной поддержки в сфере охраны здоровья.

В июне в деревне Голубое в Подмосковье был открыт специализированный центр, где участникам СВО с тяжелыми ранениями предоставят современные протезы и полный курс реабилитации.