    Главная битва Грузии с Евросоюзом еще вереди
    CNN: Трамп уснул во время встречи в Овальном кабинете
    Сенатор Пушков объяснил вечно сияющую на лице генсека НАТО Рютте улыбку
    На концерте Лободы в Кишиневе произошла драка между блондинками
    Эксперт: ВС России добивают энергетику противника
    Лавров сообщил о трудностях США в убеждении Зеленского не мешать мирному процессу
    Песков: Россия ожидает разъяснений по заявлениям Трампа о ядерном оружии
    Япония заявила о намерении рассмотреть покупку атомных подлодок
    Суд постановил выселить экоактивистку-иноагента Чирикову из квартиры в Москве
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев «Буревестник» не оставил на планете островов

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    26 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    10 комментариев
    9 ноября 2025, 16:23 • Новости дня

    Путину показали обращение потерявшего ноги ветерана боевых действий в Донбассе

    Путину показали обращение потерявшего ноги ветерана боевых действий в Донбассе
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенту России Владимиру Путину показали видеообращение ветерана Донбасса, бывшего ополченца афганского происхождения Рафи Абдуллы Джабара с позывным «Абдулла», который потерял обе ноги.

    Кадры продемонстрировали на смартфоне после завершения Совета по межнациональным отношениям в Кремле 5 ноября. Видео опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

    Ветеран Донбасса, ставший добровольцем, потерял обе ноги, но благодаря усилиям врачей и процессу реабилитации получил протезы. В обращении к президенту он отметил: «Разрешите доложиться – начал ходить, через две недели у меня будет четкий, уверенный шаг, хорошая амплитуда, и задача, поставленная родиной, будет выполнена», передает ТАСС.

    Путин ранее в ходе заседания совета в Кремле передал ветерану слова поддержки и пожелал ему успехов в будущем в России. Годом ранее глава государства уже обещал помочь ополченцу с вопросами здоровья и реабилитации.

    Проблемы со здоровьем и реабилитацией Рафи Абдуллы Джабара обсуждались на аналогичном заседании в 2023 году. Тогда Путин пообещал посодействовать в решении его проблем.

    Ранее Министерство здравоохранения России подготовило законопроект, который позволит обеспечить ветеранов боевых действий и членов их семей всеми льготами и мерами социальной поддержки в сфере охраны здоровья.

    В июне в деревне Голубое в Подмосковье был открыт специализированный центр, где участникам СВО с тяжелыми ранениями предоставят современные протезы и полный курс реабилитации.

    6 ноября 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин одобрил инициативу ввести полный запрет на продажу вейпов
    Путин одобрил инициативу ввести полный запрет на продажу вейпов
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о полном запрете продажи вейпов в России.

    Путин одобрил предложение о полном запрете продажи вейпов в России, передает РИА «Новости». В ходе визита в демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту в Самаре глава государства выразил согласие с инициативой, которую озвучила руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

    «Вот Дмитрий Николаевич (Чернышенко, вице-премьер) головой кивает. Наше правительство это поддерживает», – заявил Путин.

    Лещинская напомнила президенту о положительном опыте ограничений на вейпы в ряде стран СНГ и других государствах, после чего попросила дать поручение о введении полного запрета устройства на территории РФ. Путин согласился, отдельно подчеркнув значимость образовательных и профилактических мероприятий среди молодежи.

    На ваш взгляд
    Вы поддерживаете идею запретить продажу вейпов в России?





    Результаты
    13 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о запрете продажи табака и вейпов в ларьках на остановках общественного транспорта.

    Комментарии (33)
    6 ноября 2025, 17:56 • Новости дня
    Путин поблагодарил партнеров за помощь в снятии санкций с паралимпийцев
    Путин поблагодарил партнеров за помощь в снятии санкций с паралимпийцев
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава» выразил благодарность партнерам, поддержавшим решение о снятии санкций с Паралимпийского комитета России.

    «В этой связи хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно, взвешенное и справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России», – заявил Путин, его слова приводит сайт Кремля.

    Глава государства отметил, что спорт должен способствовать объединению людей и построению мостов между народами. Также Путин подчеркнул, что ключевой задачей международных спортивных организаций должна быть поддержка равных возможностей для всех атлетов, и политика не должна влиять на доступ к соревнованиям.

    Напомним, Путин в четверг прибыл в Самару, где выступит на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». Он принял участие в открытии новых спортивных объектов в России, а также осмотрел самарский ФОК «Орбита» и пообщался со спортсменами.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 12:40 • Видео
    У Грузии лопнуло терпение

    Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин распорядился повсеместно создать школьные лиги по массовым видам спорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности создания школьных спортивных лиг в каждом субъекте страны.

    «Считаю, что такие лиги, причем по наиболее популярным, массовым видам спорта, должны быть во всех субъектах Федерации», – заявил президент на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Он отметил, что система детско-юношеских соревнований для подготовки спортивного резерва уже выстроена, однако для любителей необходимы дополнительные усилия. Путин подчеркнул, что сейчас только в ряде российских регионов формируются группы команд и клубов для таких соревнований, тогда как подобная система должна стать повсеместной.

    Глава государства призвал не затягивать создание лиг и предложил посвятить вопросу развития системы соревнований в России следующее заседание Совета по спорту.

    Ранее Путин заявил о приоритете развития детского и подросткового спорта, а также посоветовал новичкам в спорте научиться получать радость от процесса и проявлять настойчивость ради успешных результатов. Кроме того, он поручил разработать стратегию развития спорта до 2030 года.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 17:42 • Новости дня
    Путин дал совет юным спортсменам
    Путин дал совет юным спортсменам
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посоветовал новичкам в спорте научиться получать радость от процесса и проявлять настойчивость ради успешных результатов.

    Президент России в Самаре во время посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита» дал совет подросткам, которые только начинают заниматься спортом, сообщает Кремль в Telegram-канале.

    Глава государства заявил: «Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь. И тогда будет результат».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал рабочую поездку в Самару с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита».

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 21:04 • Новости дня
    Трамп заявил о высоких шансах встречи с Путиным в Будапеште

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп назвал высокими шансы на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

    «Всегда есть шанс. Очень хороший шанс», – заявил он журналистам на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме, передает ТАСС.

    В ходе обсуждений Трамп также выразил похвалу в адрес Орбана, назвав того «великим лидером». На вопрос о возможности предоставления Венгрии исключения из режима американских санкций, чтобы страна смогла продолжить закупки российского природного газа, Трамп ответа не дал.

    В понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил готовность Будапешта принять встречу Путина и Трампа.

    Напомним, Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным, намеченная в Будапеште, отменена, но может быть проведена в будущем.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 08:41 • Новости дня
    Тренер объяснил неожиданный выбор броска дзюдоистом перед Путиным

    Тренер объяснил неожиданный выбор броска дзюдоистом Новоселовым перед Путиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время открытия дворца единоборств в Ижевске дзюдоист Артур Новоселов вместо привычного приема показал Владимиру Путину бросок через бедро из-за волнения, рассказал тренер спортсмена Александр Халецкий.

    Во время открытия нового дворца единоборств в Ижевске президент России Владимир Путин предложил юным спортсменам продемонстрировать свои навыки. На татами вышли кандидаты в мастера спорта Артур Новоселов и Тимур Канцеров, передает РИА «Новости».

    Тренер Новоселова Александр Халецкий рассказал, что его воспитанник выполнил бросок через бедро, но этот прием не является его основным. По словам тренера, Артур объяснил свой выбор тем, что растерялся от неожиданности – выступление перед президентом стало для него вызовом.

    Халецкий подчеркнул, что Новоселов обладает собственными коронными бросками и обычно показывает более сложные элементы. Однако неожиданное предложение Владимира Путина на церемонии открытия центра повлияло на поведение спортсмена. Тем не менее тренер отметил, что участие в таком мероприятии стало для его подопечного большой честью.

    Новоселов недавно одержал победу на первенстве России 2025 года, а также вернулся с Кубка Европы в Словении, где занял третье место, что отражает высокий уровень спортсмена. По мнению Халецкого, выступление перед президентом навсегда останется в памяти спортсмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил сделать участие в турнирах с присвоением спортивных разрядов бесплатным. Президент распорядился создать систему сертификации детских тренеров. Президент дал поручение разработать стратегию развития спорта до 2030 года.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 20:18 • Новости дня
    Путин поручил сделать турниры с присвоением спортивных разрядов бесплатными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сделать бесплатными все спортивные соревнования, на которых присваиваются разряды.

    На заседании Совета по спорту президент подчеркнул, что неоднократно поднимал этот вопрос ранее. Отвечая на предложения главы исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова, Путин отметил: «Что касается соревнований, о которых вы сказали, и, как вы выразились, базового минимума некоммерческих соревнований – это совершенно точно нужно сделать, я уже несколько раз об этом говорил. Все соревнования, на которых присваиваются разряды, должны быть бесплатными», передает ТАСС.

    Ранее Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта поручил разработать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров. Российский лидер заявил о приоритете развития детского и подросткового спорта. Он также посоветовал новичкам в спорте научиться получать радость от процесса и проявлять настойчивость ради успешных результатов.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 14:25 • Новости дня
    Путин провел совещание по строительству Вооруженных сил России

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле прошло совещание с участием президента России Владимиром Путиным по вопросам строительства и развития российских Вооруженных сил, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин в пятницу провел совещание по вопросам, связанным с перспективами дальнейшего строительства Вооруженных сил страны, сообщается на сайте Кремля.

    Главной темой стали задачи по развитию армии и усилению оборонного потенциала России в современных условиях.

    В совещании участвовали зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента Алексей Дюмин.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал совещание по вопросам строительства российских Вооруженных сил.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин поручил создать систему сертификации детских тренеров
    Путин поручил создать систему сертификации детских тренеров
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта поручил разработать систему сертификации и подтверждения квалификации детских тренеров.

    По словам президента, важно, чтобы родители были уверены в профессионализме специалистов, работающих с их детьми, передает РИА «Новости».

    «Родители должны быть уверены в том, что с их детьми занимаются квалифицированные люди», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил о приоритете развития детского и подросткового спорта. Он также посоветовал новичкам в спорте научиться получать радость от процесса и проявлять настойчивость ради успешных результатов.

    Кроме того, российский лидер поручил разработать стратегию развития спорта до 2030 года.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 13:17 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина по военным вопросам

    Песков сообщил, что Путин запланировал совещание по военным вопросам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кремле анонсировали совещание, где обсудят вопросы строительства российских Вооруженных сил.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина на пятницу запланировано совещание по военным вопросам, сообщает ТАСС.

    Он уточнил: «Это будет совещание по некоторым вопросам, связанным с дальнейшим строительством Вооруженных сил России».

    В числе участников совещания названы начальник Генштаба Валерий Герасимов, министр обороны Андрей Белоусов, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента Алексей Дюмин. Предполагается, что на встрече обсудят ключевые задачи для оборонного комплекса и планы по укреплению армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее сообщил, что Москва не зафиксировала никаких комментариев из Вашингтона после выступления Владимира Путина и новостей об испытаниях ядерного оружия.

    Напомним, президент России на заседании Совбеза 5 ноября сообщил, что получил телеграмму от посла России в США Дарчиева с разъяснениями по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. Путин также заявил о готовности ответить на ядерные испытания других стран.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин заявил о приоритете развития детского и подросткового спорта

    Tекст: Ольга Иванова

    Вовлечение в спортивные секции школьников станет одним из приоритетов государственных программ, поскольку фундаментальные жизненные ценности формируются именно в детстве, заявил президент России Владимир Путин.

    Россия намерена и дальше активно привлекать детей и подростков к занятиям спортом, заявил Путин на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава», передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что с раннего возраста формируются жизненные ценности, что напрямую влияет на будущее развитие каждого человека. Он заявил: «Особое внимание продолжим уделять задаче вовлечения в спорт детей и подростков. Ведь ценности и ориентиры, заложенные в человеке в юном возрасте, зачастую определяют всю его взрослую жизнь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал рабочую поездку в Самару с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита». Глава государства посоветовал новичкам в спорте учиться получать радость от процесса и проявлять настойчивость ради успешных результатов.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин рассказал о встрече с поддерживающими олимпийский фонд бизнесменами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время дистанционного открытия «Дворца единоборств» в Ижевске из Самары президент России Владимир Путин рассказал о состоявшейся поздно вечером накануне встрече с представителями бизнеса, которые вносят вклад в работу олимпийского фонда.

    Он отметил, что представители бизнес-сообщества проявляют искреннюю заинтересованность в поддержке спорта и занимаются этим неформально, передает ТАСС.

    «Знаю, что очень многие представители бизнеса искренне, от души и с удовольствием занимаются вот такой благотворительной деятельностью, поддерживают спорт, поддерживают наших молодых людей и заслуженных атлетов», – сказал Путин.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг прибыл в Самару, где выступит на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». Он принял участие в открытии новых спортивных объектов в России, а также осмотрел самарский ФОК «Орбита» и пообщался со спортсменами.

    Ранее Путин призвал удвоить вложения бизнеса в исследования и разработки.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 13:55 • Новости дня
    Путин прислал венок на прощание с телеведущим Николаевым
    Путин прислал венок на прощание с телеведущим Николаевым
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с телеведущим Юрием Николаевым, передает источник с места событий.

    Президент России Владимир Путин прислал венок к месту прощания с Юрием Николаевым, передает РИА «Новости». Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

    Прийти проститься с Николаевым собрались его родственники, коллеги, друзья и поклонники. Среди пришедших были диктор Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, заслуженная артистка России Зара и представители творческого сообщества.

    В числе отправивших венки также оказались Государственный Кремлевский Дворец, Академия Российского телевидения, ансамбль «Любэ», народный артист России Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко, Александр Митрошенков, Академия Малахова и другие организации и известные личности.

    Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего – ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность «Актер театра и кино».

    С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. С 2007 года был членом Академии российского телевидения. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время», «Честное слово». В 1998 году он получил звание народного артиста России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Юрий Николаев умер на 76-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и коллегам телеведущего. Родные сообщили о дате и месте прощания с Юрием Николаевым.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин поручил разработать стратегию развития спорта до 2030 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) и регионам заняться формированием стратегии развития спорта в стране до 2030 года.

    Глава государства сделал это заявление на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Самаре, передает ТАСС.

    Напомним, Путин в четверг прибыл в Самару. Ранее он заявил о приоритете развития детского и подросткового спорта, а также посоветовал новичкам в спорте научиться получать радость от процесса и проявлять настойчивость ради успешных результатов.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин: Спорт призван объединять людей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия последовательно поддерживает идеи равноправного сотрудничества между странами и народами, а также требует безусловного уважения национальных интересов и культур, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    В ходе своего выступления на пленарной сессии международного форума «Россия – спортивная держава» глава государства подчеркнул, что физическая культура и спорт должны выполнять особую миссию: «Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами», – сказал Владимир Путин. По мнению российского лидера, именно в этом заключается главная задача работы международных спортивных структур, передает ТАСС.

    Ранее Путин посоветовал новичкам в спорте научиться получать радость от процесса и проявлять настойчивость ради успешных результатов. Кроме того, президент России в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава» выразил благодарность партнерам, поддержавшим решение о снятии санкций с Паралимпийского комитета России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал рабочую поездку в Самару с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита».

    Комментарии (0)
