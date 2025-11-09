  • Новость часаПопавший под сход лавины на Агинском месторождении геолог найден живым
    Орбан начал снимать антироссийские санкции
    На Украине остановились все государственные ТЭС
    Мать Зеленского рассказала о детских играх сына с мясорубкой
    Депутат в Орле сгенерировал видео митинга против мэра города Парахина
    В Харькове произошел массовый блэкаут после голубой вспышки
    Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС
    Эксперт: В очередном кровавом преступлени Киева Запад вновь обвинил Россию
    Кимаковский: ВСУ из Красноармейска уже не выйти
    Захарова объяснила действия Зеленского его играми с мясорубкой в детстве
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    9 ноября 2025, 05:54 • Новости дня

    Столтенберг назвал крупнейшее поражение в истории НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вывод войск альянса из Афганистана стал самым серьезным провалом, несмотря на оправданность этого решения.

    Экс-генсек НАТО и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг в интервью изданию британской Times назвал вывод сил альянса из Афганистана крупнейшим поражением. Он подчеркнул, что совет НАТО рассчитывал построить в Афганистане демократическое общество, однако столкнулся с непреодолимыми трудностями.

    «Это крупнейшее поражение НАТО. Но я продолжаю считать, что покинуть Афганистан было правильным, хотя и болезненным решением, поскольку многие люди пострадали», – цитирует его ТАСС.

    Он добавил, что за 20 лет альянс пришел к осознанию невозможности построения демократического общества военной силой.

    Военные действия США и их союзников начались в 2001 году. Экс-президент США Джо Байден в апреле 2021 года объявил о завершении кампании и вывод западных войск стартовал в мае того же года. Основные подразделения покинули регион в 2014 году. Всего на пике военного присутствия в Афганистане пребывало более 150 тыс. иностранных военных.

    В августе 2021 года талибы (движение «Талибан*» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) без боя заняли Кабул, тогда как президент Ашраф Гани покинул страну. Финальный этап эвакуации завершился в начале сентября 2021 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил влияние сил Запада на дестабилизацию в Афганистане.  Американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел оставить базу в Баграме для противостояния Китаю, но позже озвучил планы по возвращению контроля над авиабазой в Афганистане, назвав объект крупнейшей авиабазой в мире.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    6 ноября 2025, 22:03 • Новости дня
    Алиев заявил о переходе армии Азербайджана на стандарты НАТО

    Алиев: Армия Азербайджана переходит на стандарты НАТО

    Алиев заявил о переходе армии Азербайджана на стандарты НАТО
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджанская армия продолжит реформироваться и тесно сотрудничать с Турцией для исполнения стандартов НАТО, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями военного блока заявил, что вооруженные силы страны приводятся под стандарты НАТО, передает «Газета.Ru».

    Глава государства подчеркнул, что в процессе модернизации Баку тесно сотрудничает с армией Турции.

    «Азербайджан достиг своей главной цели с момента обретения независимости – освобождение земель от оккупации», – заявил Алиев.

    По информации азербайджанского Минобороны, около 40 представителей НАТО провели обучающий курс по оценке боеготовности армейских частей и подразделений страны. Мероприятие прошло в среду и было направлено на дальнейшее приведение военных структур Азербайджана к натовским стандартам.

    Баку также участвует в программе «Расширение военного образования» НАТО с 2008 года. Азербайджан активно вовлечен в реформы сектора обороны, совместные инициативы по борьбе с терроризмом и различные научные проекты, связанные с альянсом.

    В начале августа азербайджанская армия принимала участие в крупных многонациональных военных учениях Agile Spirit 2025, которые проходили на территории Грузии и Турции. В маневрах были задействованы военные контингенты из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины.

    Ранее власти Армении решили ввести военную форму по стандартам НАТО.

    7 ноября 2025, 12:18 • Новости дня
    Военный эксперт оценил планы Азербайджана перевести армию на стандарты НАТО

    Военный эксперт Кнутов: Азербайджан взял курс на интеграцию в НАТО

    Военный эксперт оценил планы Азербайджана перевести армию на стандарты НАТО
    @ REUTERS/Umit Bektas

    Tекст: Олег Исайченко

    Если Вооруженные силы Азербайджана прежде заимствовали советский подход, то сейчас приведение армии в соответствие со стандартами НАТО означает замещение боевых уставов и структуры методиками Североатлантического альянса. Речь может пойти об отказе от полков и переходу к бригадам. Такие действия могут означать подготовку республики к членству в блоке, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Константин Сивков и Юрий Кнутов.

    «Перевод вооруженных сил Азербайджана на стандарты НАТО означает только одно – Баку взял курс на интеграцию в Североатлантический альянс», – отметил Константин Сивков, военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса. По его мнению, президент республики Ильхам Алиев в некотором смысле идет по стопам украинских коллег Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Владимира Зеленского.

    «Не исключено, что в относительно недалекой перспективе речь может пойти о том, что Азербайджан попросится в НАТО», – считает собеседник. Он указал, что такой шаг создает определенные риски и для России, и для Ирана.

    «При появлении НАТО на Южном Кавказе, во-первых, Каспий перестанет быть «морем мира». А во-вторых, в регионе, который считается довольно сложным в этническом, культурном и идеологическом отношении, резко возрастут угрозы, в том числе террористического и военного характера. Поэтому действия Баку требуют должной реакции со стороны Москвы», – подчеркнул Сивков.

    Схожей точки зрения придерживается Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО. «Россию пытаются вытеснить из Закавказья. Это тактика в первую очередь англосаксов, цель которых получить контроль над регионом и находящимися там нефте- и газопроводами, местами добычи ресурсов. Мы видим нынешние события вокруг Венесуэлы, Нигерии, а также всплески – небольшие, но достаточно значимые – в районе Кавказа», – сказал он.

    По словам собеседника, если азербайджанские ВС прежде в какой-то степени заимствовали советский подход, то сейчас приведение армии в соответствие со стандартами НАТО означает замещение боевых уставов и структуры методиками Североатлантического альянса.

    «Теперь, вероятно, переоснащение ускорится: Баку будет закупать западное оружие и военную технику. Не исключено, что вооруженные силы откажутся от полков и перейдут на бригады. Наконец, система подготовки окажется аналогичной той, которая действует в странах НАТО», – допустил Кнутов.

    В этой связи эксперт упомянул опыт Украины: ВСУ слепо копировали натовские структуры управления вооруженными силами, а к исходу третьего года конфликта руководство приняло решение о переходе с бригадной на дивизионно-корпусную структуру организации войск. «Это говорит о том, что советская система оказалась более эффективной», – акцентировал аналитик.

    «Но что касается Азербайджана, то республика во многом зависит от Турции – члена НАТО. Другими словами, Баку скорее ориентируется не на Брюссель, а на Анкару. И то, что делается турецкой стороной, будет делаться азербайджанцами под прикрытием стандартов альянса. По сути, азербайджанские вооруженные силы станут придатком армии Турции», – уточнил спикер.

    Военкор Юрий Котенок в свою очередь обратил внимание, что Алиев сделал объявление на фоне новых территориальных претензий Азербайджана. Ранее президент республики заявил, что азербайджанцы должны вернуться на свои «исторические земли», то есть в нынешнюю Армению, добавив, что возвращение произойдет «на автомобилях, а не на танках».

    «Баку активно наращивает оружейный экспорт, делая особую ставку на Африку. Туда идет как новая техника, так и то, что не вписалось в рамки натовских стандартов. В последние месяцы азербайджанское оружие «светилось» в Судане (причем с обеих сторон конфликта), Буркина-Фасо, Эфиопии, а до этого – в Конго», – написал Котенок в своем Telegram-канале.

    «Считается, что все поставки идут через турецких посредников. Анкара давно и основательно вкладывается в Африку, как плацдарм для экспансии, и делиться перспективными рынками готова только в тех случаях, когда не может покрыть запрос сама, либо когда он связан со слишком высокими репутационными рисками», – указал военкор.

    Ранее Ильхам Алиев заявил о переводе вооруженных сил Азербайджана на стандарты НАТО. Об этом президент республики объявил, принимая делегацию Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что Баку тесно сотрудничает с армией Турции.

    По словам Алиева, Азербайджан достиг главной цели с момента обретения страной независимости в начале прошлого века – «освободил свои земли от оккупации». Он также отметил, что процесс модернизации ВС республики будет продолжен.

    В августе Алиев заявил, что вооруженные силы страны должны постоянно находиться в состоянии готовности к войне, потому что «процессы в мире развиваются в таком направлении, что невозможно знать, что будет завтра». Он сообщил, что после второй карабахской войны (сентябрь–ноябрь 2020 года) Азербайджан увеличил численность спецподразделений «на тысячи».

    Сотрудничество Азербайджана с НАТО началось в 1994 году с присоединения к программе «Партнерство ради мира», которая нацелена на страны Восточной Европы и бывшего СССР. У Баку и НАТО также есть План действий индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan), в котором оговорены детали военно-технического сотрудничества.

    В последние годы азербайджанские ВС участвуют в военных учениях блока. В частности, в августе высокопоставленные военнослужащие из Азербайджана в качестве наблюдателей приняли участие в маневрах Agile Spirit, которые проходили на территории Грузии и Турции.

    8 ноября 2025, 13:38 • Видео
    Азербайджан начал вступать в НАТО

    В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    6 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС

    Политолог Рар: Брюссель закроет дыру в бюджете Украины за счет стран-членов ЕС

    Рар: На покрытие дефицита бюджета Украины Брюссель потратит деньги стран ЕС
    @ Jaap Arriens/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Позиция Бельгии и некоторых стран ЕС по вопросу экспроприации замороженных российских активов показывает, что правовые меры на Западе еще работают. Евросоюзу придется взимать средства на помощь Украине из национальных бюджетов государств-членов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее СМИ узнали, что в Еврокомиссии предусмотрели альтернативы «репарационному кредиту» Киеву.

    «Европейцам становится не по силам оказывать помощь Украине. Почти четыре года конфликта истощили возможности Европы: и финансовые, и военные. США же отстранились от роли главного донора. На этом фоне фактическим плательщиком остались в основном немцы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, Германия – невзирая на собственные внутренние социальные проблемы – готова и дальше «раскошеливаться», поскольку видит в этом «моральный долг». При этом европейские лидеры не интересуются мнением собственного населения по этим вопросам. В этой связи эксперт напомнил слова Анналены Бербок о том, что «ради солидарности с Украиной немецкий избиратель должен быть готовым отключить у себя зимой отопление».

    «Бельгия на время отстояла свое право не выдавать Киеву замороженные российские активы. Большинство стран ЕС боятся правовых последствий в случае столь грубой конфискации средств России. Это показывает, что правовые меры на Западе еще работают», – рассуждает политолог.

    «Деньги для украинской стороны сейчас будут взимать из национальных бюджетов стран-членов ЕС, преимущественно из военных бюджетов – тех 2-5% дополнительных денег, которые европейские страны обещали доплачивать НАТО», – заключил Рар.

    Ранее в ЕС предложили две альтернативы «репарационному кредиту» Украине. Как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств–членов сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

    Меры станут дополнением к «репарационному кредиту». Кредит в размере 140 млрд евро за счет заблокированных российских активов все еще остается более предпочтительным планом для ЕК, говорится в материале. При этом Бельгия обещала заблокировать схему займа, если ЕС не разделит правовые и финансовые риски. Ожидается, что Еврокомиссия и бельгийские чиновники проведут технические переговоры 7 ноября, уточнили источники Euractiv.

    Напомним, позиция Бельгии ранее помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты предположили, удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение.

    На этом фоне в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. Как отмечало издание Politico, МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа». Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении финансовой устойчивости республики на ближайшие несколько лет.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис провел встречу с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Он сообщил агентству Bloomberg, что Евросоюз должен предоставить значительные обязательства Украине для разблокировки свежих средств от Международного валютного фонда.

    Примечательно, что в это же время, согласно данным Национального банка Украины, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из них на внешний долг приходится 74,5%, или 142 295 млрд долларов, передает ТАСС. По подсчетам агентства, госдолг в расчете на каждого из остающихся на территории, подконтрольной ВСУ (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), составляет 6 821 доллар – это рекордный показатель.

    По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

    6 ноября 2025, 11:49 • Новости дня
    СВР заявила о планах Запада устроить диверсию на Запорожской АЭС и обвинить Россию
    СВР заявила о планах Запада устроить диверсию на Запорожской АЭС и обвинить Россию
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западные структуры обсуждают сценарии возможной диверсии на Запорожской АЭС с дальнейшим обвинением России и оперативным информационным сопровождением в европейских СМИ, сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

    Европейские страны НАТО подталкивают киевские власти к поиску способов повлиять на ход конфликта на Украине, следует из сообщения на сайте СВР.

    По информации службы, в качестве самого эффективного инструмента обсуждается возможность совершения крупной диверсии с жертвами среди граждан Украины и Евросоюза по аналогии с авиакатастрофой МН17 в 2014 году.

    По данным СВР, специалисты британской аналитической организации Chatham House провели компьютерное моделирование последствий аварии на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны реактора. Согласно этим расчетам, радиоактивное заражение охватит не только украинские регионы, контролируемые Киевом, но и приграничные районы ЕС. Авторы анализа в Chatham House отмечают сложность в том, чтобы «грамотно» возложить ответственность за потенциальную катастрофу на Россию, говорится в заявлении СВР.

    В этой связи аналитики Chatham House намерены заранее подготовить подробную аргументацию, чтобы убедить западную общественность в виновности России, вне зависимости от развития событий. Для этого будет обеспечено максимально активное освещение возможного инцидента в СМИ с целью создать однозначную поддержку Киева со стороны европейского общества, отметили в СВР.

    В СВР подчеркивают, что даже в вопросах ядерной безопасности западные политические элиты действуют по давно сформированным шаблонам, продолжая обвинять Россию и использовать любые средства информационного давления.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается крайне напряженной.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина подчеркнула, что Киев пытается поэтапно вывести из строя критически важные системы безопасности ЗАЭС.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предупредил о возможных тяжелых последствиях аварии на станции для Европы.

    7 ноября 2025, 14:59 • Новости дня
    Швеция отобрала у туристов остров в Балтийском море под нужды НАТО

    Bloomberg: Шведский Готланд превратился в форпорт НАТО в Балтийском море

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военное присутствие на шведском острове Готланд существенно возрастает, передает РИА «Новости», ссылаясь на Bloomberg. Отмечается, что ранее Готланд был одним из любимых мест отдыха шведов, однако теперь остров превращается в стратегический форпост НАТО, где развертываются войска.

    Агентство подчеркивает, что Готланд находится на восточной границе НАТО и является важным объектом в Балтийском море. Такое расположение предоставляет военным возможность контролировать основные воздушные и морские пути, ведущие в Калининград и Петербург.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2025 года посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Швеция уделяет особое внимание военному присутствию на Готланде из-за его стратегической значимости.

    Беляев также отметил, что Швеция подчеркнула готовность использовать свой военно-морской потенциал против России по команде НАТО в Балтийском море.

    В мае на острове Готланд прошли боевые стрельбы с участием морской пехоты США в рамках учений Swift Response 2025.

    7 ноября 2025, 15:18 • Новости дня
    Британский коммодор заявил о невозможности победы НАТО над Россией

    Британский коммодор Джерми оценил невозможность победы НАТО над Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Коммодор британского военно-морского флота в отставке Стив Джерми раскритиковал заявление генсека НАТО Марка Рютте о возможной победе альянса над Россией.

    В интервью YouTube-каналу Daniel Davis Джерми заявил: «Позиция того, что можно успешно сражаться с Россией, – это фантазия».

    Военный отметил, что Россия никогда не планировала нападение на страны НАТО, а вся антироссийская риторика Запада имеет подстрекательский характер. По словам Джерми, ответственность за такие заявления никто брать на себя не желает, передает РИА «Новости».

    Он также подчеркнул, что у России есть четкие цели, и Москва знает, чего хочет добиться в ситуации с НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил сотрудничество России с Китаем и Ираном и призвал альянс не терять бдительность.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова поставила под сомнение существование «глобальных правил», о которых говорит Рютте. Захарова также напомнила о случаях нарушений международного права со стороны НАТО.

    7 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    Рютте признал нехватку систем ПВО у НАТО в Европе

    Рютте: НАТО нужно увеличить потенциал систем ПВО в Европе на 400%

    Рютте признал нехватку систем ПВО у НАТО в Европе
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости в четыре раза увеличить количество систем ПВО в европейских государствах альянса, включая Румынию.

    Генсек НАТО Марк Рютте в интервью румынскому каналу Antena 3, которое цитирует ТАСС, подтвердил, что европейские страны НАТО, в том числе Румыния, не располагают достаточным количеством средств противовоздушной обороны.

    На вопрос журналиста о нехватке ПВО на восточном фланге альянса он отметил: «Да, согласен, это касается как самой Румынии, так и наших союзников. На всей европейской территории НАТО нам необходимо увеличить потенциал систем ПВО на 400%».

    Генсек подчеркнул, что именно для решения этой проблемы в НАТО приняли решение об увеличении инвестиций на оборону. При этом Рютте заверил, что страны альянса по-прежнему «хорошо защищены».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на встрече в столице Румынии Марк Рютте заявил, что не следит за встречами Владимира Путина.

    Генсек НАТО призвал альянс готовиться к длительной конфронтации с Россией. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о нарушениях международного права со стороны НАТО.

    6 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    Рютте заявил, что не следит за новостями из Кремля

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генсек НАТО Марк Рютте на встрече в столице Румынии заявил, что не следит за встречами российского президента Владимира Путина.

    Как передает RT, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Бухаресте, заявил, что не отслеживает мероприятия с участием российского лидера: «Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин», – сказал Рютте.

    Ранее Рютте заявил о подготовке альянса к долгосрочной конфронтации с Россией.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова поставила под сомнение существование «глобальных правил», о которых говорит генсек НАТО, и напомнила о нарушениях международного права со стороны альянса.

    6 ноября 2025, 13:49 • Новости дня
    Захарова раскритиковала главу НАТО за заявление о «глобальных правилах»
    Захарова раскритиковала главу НАТО за заявление о «глобальных правилах»
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова поставила под сомнение существование «глобальных правил», о которых говорит генсек НАТО Рютте, и напомнила о нарушениях международного права со стороны альянса.

    Захарова раскритиковала высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия не одинока в попытках подорвать глобальные правила. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

    В ответ на заявление Рютте о том, что Москва сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами, Захарова задала вопрос, о каких именно «глобальных правилах» идет речь и потребовала опубликовать их полный перечень на сайте НАТО.

    Захарова заявила: «Во-первых, о каких таких «глобальных правилах» идет речь? Просьба опубликовать на сайте НАТО их полный список. Пока же никто не знает, о каких «правилах» говорит Рютте».

    Дипломат отдельно подчеркнула, что Россия, Китай и другие страны «мирового большинства» всегда заявляли о приверженности международному праву. По ее словам, именно это право неоднократно нарушалось НАТО через агрессивные действия и нелегитимные коалиции, в частности, при вторжении в Ирак и бомбардировках Югославии.

    Кроме того, Захарова отметила, что ни одна из стран НАТО не прекращала сотрудничество с Китаем, даже несмотря на обвинения в адрес России. Она напомнила о недавнем американо-китайском саммите, подчеркнув отсутствие аналогичной критики со стороны Рютте в адрес США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс готовится к долгосрочной конфронтации с Россией.

    Он отметил сотрудничество России с Китаем и Ираном.

    Рютте также призвал НАТО не терять бдительность в отношении действий Москвы.

    6 ноября 2025, 10:10 • Новости дня
    Пискарев сообщил о подготовке Западом кампании против участников СВО на выборах

    Пискарев сообщил о планах Запада дискредитации участников СВО на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Запад через иноагентов планируют провести масштабную информационную кампанию против кандидатов, участвовавших в СВО на выборах в Госдуму в 2026 году, заявил глава комиссии Госдуму по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Планы масштабной кампании по дискредитации кандидатов из числа участников спецоперации на Украине на выборах в Госдуму в 2026 году разрабатываются на Западе, следует из сообщения в Telegram-канале комиссии Госдумы.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев рассказал, что ответственными за реализацию этой кампании назначены преимущественно иноагенты. Он подчеркнул, что новый подход подтвержден резолюцией Брюссельской конференции, где присутствовали представители Европарламента, ПАСЕ, беглые иноагенты и экстремисты.

    «Планируется масштабная кампания против кандидатов из числа участников СВО. Реализация данной стратегии возлагается преимущественно на иноагентов», – заявил Пискарев. По его словам, борьба за западное финансирование подталкивает эмигрантские круги к поиску все новых форм дискредитации российских военнослужащих.

    Пискарев отметил, что планы по запуску кампании и методы по дискредитации уже обсуждаются и отрабатываются за рубежом. Анализ действий иноагентов за 2023-2024 годы показывает, что кампания против российских военнослужащих становится главным направлением их работы.

    Ранее глава Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что на Россию оказывается колоссальное внешнее давление. Запад ведет широкомасштабную пропаганду против России.

    7 ноября 2025, 10:57 • Новости дня
    Politico сообщила о подготовке Британии атаковать Россию в Норвегии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные Британии отрабатывали действия на случай обострения российской угрозы в Арктике, используя сценарий с беспорядками в приграничной стране, пишет газета Politico.

    Британские военные стратеги провели учения на военной базе Бодо, расположенной в глубоко укрепленной горе на севере Норвегии, передает Politico.

    В маневрах участвовали министры обороны и генералы стран Северной Европы. Им предложили смоделировать ситуацию: через год после воображаемого перемирия на Украине появляются признаки пророссийских беспорядков в соседней стране.

    Участники тренировок получили пакеты с газетными публикациями, разрозненными разведданными и сообщениями в соцсетях и должны были выбрать шаги реагирования. Прямую угрозу представляли инциденты прошлого года – атака на подводный кабель в Балтийском море, нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками и самолетами, а также рост числа российских судов у берегов Британии.

    По словам министра обороны Британии Джона Хили, страны Северной Европы ежедневно сталкиваются с российским военным присутствием. «Мы – те государства, которые могут лучше всех оценить риски, отреагировать на угрозы и вовлечь НАТО для более серьезного рассмотрения ситуации», – заявил Хили.

    Особое внимание на учениях уделяли тактике «гибридной войны» и развитию нестандартных способов противодействия в условиях, когда НАТО, включающее 32 государства, не всегда способно быстро реагировать. Созданные под руководством Британии Силы совместного экспедиционного реагирования (JEF) должны стать оперативным механизмом для отражения таких вызовов.

    Эксперты отмечают, что Россия наращивает гибридную активность в Арктике, а также что оттаивание ледов наращивает соперничество за ресурсы региона с участием не только России, но и США и Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские и канадские инструкторы готовили украинскую диверсионно-разведывательную группу.

    Британия отменила размещение своего военного контингента на Украине.

    Британия отправила Украине сотни ракет для ПВО на пять месяцев раньше срока.

    6 ноября 2025, 13:00 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о подготовке к долгосрочной конфронтации с Россией

    Рютте призвал НАТО готовиться к длительной конфронтации с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Генсек НАТО Марк Рютте отметил сотрудничество России с Китаем и Ираном и призвал альянс не терять бдительность.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к затяжной конфронтации с Россией, передает Lenta.ru. Заявление было сделано на промышленном форуме НАТО, который проходил в Бухаресте. Рютте подчеркнул, что Россия останется дестабилизирующей силой в Европе и мире в обозримом будущем.

    В ходе своего выступления он отметил: «Что касается обозримого будущего, Россия по-прежнему будет оставаться дестабилизирующей силой в Европе и в мире. И Россия не одна в своих попытках подорвать глобальные правила».

    По словам Рютте, Москва активно сотрудничает с КНР, Северной Кореей, Ираном и другими странами, увеличивая оборонное и промышленное взаимодействие до беспрецедентного уровня. Генсек добавил, что страны альянса не должны быть наивными и обязаны готовиться к долгосрочной конфронтации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса оказать поддержку Бельгии после серии инцидентов с дронами.

    НАТО провело переговоры с министром обороны Бельгии Тео Франкеном по вопросам безопасности и возможной помощи.

    6 ноября 2025, 14:07 • Новости дня
    Песков указал на противоречия в заявлениях НАТО о России

    Песков: НАТО не слушает и не понимает Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Североатлантический альянс с одной стороны заявляет, что не прислушивается к России, а с другой – что не понимает российскую позицию, указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «То есть с одной стороны они говорят, что они не слушают Россию, а с другой стороны они говорят, что они ее не понимают», – сказал Песков, передает ТАСС.

    По его словам, именно в этих противоречиях заключается ключевая трудность Североатлантического альянса и его руководства.

    «Попробуйте прислушаться, поймете», – добавил представитель Кремля.

    Ранее генсек НАТО заявил о подготовке к долгосрочной конфронтации с Россией.

    8 ноября 2025, 11:30 • Новости дня
    В Литве прошли тренировки командного пункта немецкой бригады

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие из Германии в ходе учений в Литве три недели отрабатывали оперативное развертывание командного пункта, включая действия 45-й моторизованной бригады, сообщило командование армии балтийской республики.

    Учения подразделений 45-й моторизованной бригады Бундесвера Lietuva проводились в Литве в условиях, максимально приближенных к реальным боевым, передает ТАСС. Во время тренировки военнослужащие проверяли процедуры развертывания и работы командного пункта, как указано в заявлении командования армии республики.

    В ходе учений штаб бригады, рота обслуживания штаба и рота связи – всего около 150 человек – на протяжении трех недель отрабатывали алгоритмы развертывания и эксплуатации командного пункта. Целью мероприятия стала подготовка к размещению соединения в стране на постоянной основе.

    Согласно существующим договоренностям между Берлином и Вильнюсом, к 2027 году Германия переместит на постоянную службу в Литву 4,8 тыс. военных и еще 200 человек вспомогательного персонала из состава бригады Бундесвера. Основу соединения составят танковый и механизированный пехотный батальоны. Уже к концу текущего года на территории Литвы планируется присутствие около 500 военнослужащих из состава бригады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, литовское болото показало неэффективность американских танков в Прибалтике. В Литве предложили национализировать завод удобрений для начала производства пороха. Американский броневик вытащили из болота в Литве.

    9 ноября 2025, 03:25 • Новости дня
    Столтенберг заявил, что НАТО не развяжет третью мировую войну из-за Украины
    Столтенберг заявил, что НАТО не развяжет третью мировую войну из-за Украины
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Отказ Североатлантического альянса отправлять войска или вводить бесполетную зону был связан со страхом эскалации, заявил бывший генеральный секретарь НАТО (2014-2024) и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг британской Times.

    Столтенберг напомнил, как заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому в 2022 году о том, что НАТО не собирается вступать в третью мировую войну с Россией ради Украины.

    «Я ответил, что НАТО не будет устанавливать бесполетную зону, потому что тогда нам придется уничтожить российские системы ПВО в Белоруссии и России. А если столкнемся с российскими самолетами, у нас не останется выбора, кроме как сбить их, и тогда в Европе начнется война между НАТО и Россией. Мы этого не хотим», – цитирует его ТАСС со ссылкой на Times.

    Столтенберг указал и на то, что бывший президент США Джо Байден тоже отклонил эту возможность, чтобы избежать начала третьей мировой войны. НАТО продолжает поставки вооружения Киеву только ради того, чтобы Украина могла вести боевые действия самостоятельно, но не планирует вмешиваться в конфликт.

    Экс-генсек НАТО заверил, что поддержка Украины сохранится, но приоритет – не позволить втянуть альянс в тотальный конфликт с Россией – останется неизменным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, реализация провокационной идеи «киевских и прочих» чиновников о создании «бесполетной зоны над «Украиной» будет означать войну НАТО с Россией, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. В октябре Столтенберг рассказал в телеинтервью, как в 2022 году отказал умолявшему о помощи альянса Зеленскому, лишь бы не вовлечь НАТО в конфликт.

