Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.4 комментария
Установлен причастный к хлопку газа в многоквартирном доме в Тульской области
СК установил подозреваемого в хлопке газа в Тульской области
В Тульской области установлена личность подозреваемого, причастного к хлопку газовоздушной смеси в доме в Куркине, где произошло частичное обрушение здания, сообщили в следственном управлении СК России по региону.
Следователи выяснили обстоятельства частичного обрушения жилого дома в поселке Куркино, а также определили лицо, которое могло быть замешано в случившемся, следует из сообщения в Telegram-канале СУ СКР по Тульской области.
В ведомстве заявили, что решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
Ранее под завалами обрушившегося после взрыва газа дома по улице Ленина в поселке Куркино людей не оказалось, погибших также нет.
Прокуратура уточнила, что работники газовой службы прибыли на вызов о запахе газа, а взрыв произошел спустя некоторое время после их прибытия.
Напомним, в многоквартирном доме поселка Куркино в Тульской области произошел взрыв бытового газа, обрушился подъезд, пострадали люди.