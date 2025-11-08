Установлен причастный к хлопку газа в многоквартирном доме в Тульской области

СК установил подозреваемого в хлопке газа в Тульской области

Tекст: Вера Басилая

Следователи выяснили обстоятельства частичного обрушения жилого дома в поселке Куркино, а также определили лицо, которое могло быть замешано в случившемся, следует из сообщения в Telegram-канале СУ СКР по Тульской области.

В ведомстве заявили, что решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Ранее под завалами обрушившегося после взрыва газа дома по улице Ленина в поселке Куркино людей не оказалось, погибших также нет.

Прокуратура уточнила, что работники газовой службы прибыли на вызов о запахе газа, а взрыв произошел спустя некоторое время после их прибытия.

Напомним, в многоквартирном доме поселка Куркино в Тульской области произошел взрыв бытового газа, обрушился подъезд, пострадали люди.

