Прощание с телеведущим Николаевым завершилось на Троекуровском кладбище

Tекст: Вера Басилая

Прощание с телеведущим и актером, народным артистом России Юрием Николаевым завершилось на Троекуровском кладбище, передает ТАСС. На церемонии прозвучали слова соболезнования от известных деятелей искусства и спорта.

«Память о Юре будет жить в людях, которым он дал дорогу. Он очень многим помог. Мне кажется, его главный талант был – открывать новые звезды», – заявил на прощании певец Валерий Сюткин.

Он вспомнил также о любви Николаева к кофе и отметил, что именно Николаев однажды предлагал ему стать ведущим программы «Угадай мелодию».

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов обозначил вклад Юрия Николаева в развитие российского телевидения. По его словам, на момент выхода «Утренней почты» эта программа была самой популярной, и ради нее тренировкам приходилось отступать на второй план.

Юрий Николаев был удостоен званий и наград, в том числе титула народного артиста России, орденов Дружбы и Почета, премии правительства Российской Федерации в области культуры и других отличий.

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с телеведущим Юрием Николаевым.

Телеведущий Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни.