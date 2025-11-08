Путин прислал венок на прощание с телеведущим Николаевым

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин прислал венок к месту прощания с Юрием Николаевым, передает РИА «Новости». Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Прийти проститься с Николаевым собрались его родственники, коллеги, друзья и поклонники. Среди пришедших были диктор Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, заслуженная артистка России Зара и представители творческого сообщества.

В числе отправивших венки также оказались Государственный Кремлевский Дворец, Академия Российского телевидения, ансамбль «Любэ», народный артист России Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко, Александр Митрошенков, Академия Малахова и другие организации и известные личности.

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего – ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность «Актер театра и кино».

С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. С 2007 года был членом Академии российского телевидения. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время», «Честное слово». В 1998 году он получил звание народного артиста России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Юрий Николаев умер на 76-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и коллегам телеведущего. Родные сообщили о дате и месте прощания с Юрием Николаевым.