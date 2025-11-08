  • Новость часаПутин сменил замминистра обороны
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    8 ноября 2025, 13:55 • Новости дня

    Путин прислал венок на прощание с телеведущим Николаевым

    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с телеведущим Юрием Николаевым, передает источник с места событий.

    Президент России Владимир Путин прислал венок к месту прощания с Юрием Николаевым, передает РИА «Новости». Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

    Прийти проститься с Николаевым собрались его родственники, коллеги, друзья и поклонники. Среди пришедших были диктор Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, заслуженная артистка России Зара и представители творческого сообщества.

    В числе отправивших венки также оказались Государственный Кремлевский Дворец, Академия Российского телевидения, ансамбль «Любэ», народный артист России Николай Расторгуев и Игорь Матвиенко, Александр Митрошенков, Академия Малахова и другие организации и известные личности.

    Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего – ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность «Актер театра и кино».

    С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. С 2007 года был членом Академии российского телевидения. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время», «Честное слово». В 1998 году он получил звание народного артиста России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Юрий Николаев умер на 76-м году жизни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье и коллегам телеведущего. Родные сообщили о дате и месте прощания с Юрием Николаевым.

    5 ноября 2025, 21:09 • Новости дня
    Путин поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России
    Путин поддержал объявление 2026 года Годом единства народов России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России.

    Идея прозвучала на заседании совета по межнациональным отношениям, где с инициативой выступил один из участников, передает ТАСС.

    «Так и сделаем», – отреагировал Путин. После этого он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой заняться подготовкой проектов необходимых решений.

    Ранее Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям подвел итоги реализации Стратегии государственной национальной политики и обозначил основные задачи по подготовке новой редакции этого документа на предстоящие десять лет. Президент отметил, что за прошедшие годы сформирована целостная система национальной политики, включающая эффективные правовые, институциональные и управленческие механизмы.

    Путин подчеркнул важность совершенствования системы мониторинга межнациональных и межрелигиозных отношений, раннего предупреждения и быстрого реагирования на локальные инциденты. Он отметил, что противники России используют внутренние проблемы и миграционный фактор для провоцирования конфликтов внутри страны, используют русофобию как оружие против России. Президент заявил о необходимости твердого и системного противодействия таким угрозам, что должно найти отражение в новой Стратегии.

    Особое внимание Путин уделил защите русской культуры, языка и традиций как государствообразующих элементов, подчеркивая при этом ценность и необходимость сохранения культурного и языкового многообразия всех народов России. Он сообщил о введении двух новых праздников – Дня коренных малочисленных народов (30 апреля) и Дня языков народов России (8 сентября).

    Также президент предложил усовершенствовать систему показателей эффективности национальной политики, сделать ее единой и объективной для всех уровней власти. Среди приоритетов – учет мнения граждан и развитие социологических инструментов для оценки межнациональных отношений. Путин поддержал усиление регионального компонента стратегии и предложил повысить статус Межведомственной рабочей группы по межнациональным отношениям до уровня правительственной комиссии.

    На XVII съезде Русского географического общества Владимир Путин выступил с инициативой объявить 2027 год Годом географии.

    6 ноября 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин одобрил инициативу ввести полный запрет на продажу вейпов
    Путин одобрил инициативу ввести полный запрет на продажу вейпов
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о полном запрете продажи вейпов в России.

    Путин одобрил предложение о полном запрете продажи вейпов в России, передает РИА «Новости». В ходе визита в демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту в Самаре глава государства выразил согласие с инициативой, которую озвучила руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

    «Вот Дмитрий Николаевич (Чернышенко, вице-премьер) головой кивает. Наше правительство это поддерживает», – заявил Путин.

    Лещинская напомнила президенту о положительном опыте ограничений на вейпы в ряде стран СНГ и других государствах, после чего попросила дать поручение о введении полного запрета устройства на территории РФ. Путин согласился, отдельно подчеркнув значимость образовательных и профилактических мероприятий среди молодежи.

    Вы поддерживаете идею запретить продажу вейпов в России?





    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о запрете продажи табака и вейпов в ларьках на остановках общественного транспорта.

    8 ноября 2025, 13:38 • Видео
    Азербайджан начал вступать в НАТО

    В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    5 ноября 2025, 19:17 • Новости дня
    Песков разъяснил суть поручения Путина по ядерным испытаниям

    Песков: Путин поручил изучить целесообразность ядерных испытаний, а не готовиться к ним

    Песков разъяснил суть поручения Путина по ядерным испытаниям
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он отметил, что это не означает приказ о прямой подготовке к проведению испытаний, передает ТАСС. «Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания», – заявил Песков. По его словам, глава государства лишь поручил оценить, насколько оправдано начало процедуры подготовки к подобным испытаниям.

    Напомним, Путин поручил изучить возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия. Он назвал серьезным вопросом заявление Трампа о ядерных испытаниях. Российский лидер подчеркнул, что Москва ранее информировала о готовности принять ответные меры в случае проведения ядерных испытаний другими государствами.

    5 ноября 2025, 22:39 • Новости дня
    Путин назвал патриотизм альтернативой советской идеологии

    Tекст: Антон Антонов

    Серьезный и глубокий патриотизм может стать объединяющей идеей для всех народов России, альтернативой идеологии СССР, заявил президент России Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.

    Глава государства прокомментировал слова члена-корреспондента РАН Михаила Черныша о том, что гражданская и национальная идентичность не противоречат друг другу. Президент напомнил, что в советское время действовала формула – «советский народ», передает ТАСС.

    «Она была идеологизирована, разумеется, и она продвигалась и укреплялась на идеологической почве, на идейной почве. И у нас, конечно, всегда вопрос, а чем это заменить? Но мне кажется, ответ-то есть. Заменить это не идеологией, а патриотизмом. Но не в квасном, а в серьезном и глубоком смысле этого слова. И это означает воспитание любви к общему большому Отечеству, к России, при ясном понимании, что это значит для каждого народа и этноса, проживающего на территории РФ», – указал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании совета по межнациональным отношениям Путин подчеркнул, что русский язык и культура выполняют функцию объединения страны. Он поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. Президент дал поручение подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на 2026–2036 годы.

    5 ноября 2025, 17:23 • Новости дня
    Путин поручил изучить возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия
    Путин поручил изучить возможность подготовки к испытаниям ядерного оружия
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и ряду гражданских ведомств подготовить предложения по возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия.

    Путин отметил: «Поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия», передает ТАСС.

    В завершение он подчеркнул, что ждет доклада от всех задействованных структур и предложил строить дальнейшую работу, исходя из этой задачи.

    В воскресенье Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Он заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон».

    5 ноября 2025, 20:36 • Новости дня
    Путин заявил о попытках разжигания межнациональной розни в России из-за рубежа
    Путин заявил о попытках разжигания межнациональной розни в России из-за рубежа
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям подчеркнул необходимость бороться с провокациями и попытками разжечь рознь между различными национальными группами в стране.

    Путин отметил, что провокаторы обычно находятся за границей, а также опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами, передает ТАСС.

    «Необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми, учитывая, что сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами», – сказал он. По его словам, главная цель подобных действий – пошатнуть единство в стране всеми возможными способами.

    Путин добавил, что при этом российские противники используют различные поводы: бытовые происшествия, миграционные вопросы и любые иные возможности, чтобы раскачать ситуацию, спровоцировать конфликт и разжечь вражду.

    «Цель очевидна – пошатнуть наше единство. Используют при этом наши противники любые поводы и предлоги – и бытовые происшествия, и миграционный фактор, чтобы раскачать ситуацию, разжечь, спровоцировать конфликты, делают ставку и на радикальные группировки, то есть на откровенно террористические методы», – подчеркнул президент.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова подчеркнула, что единство народов России является одной из официально закрепленных ценностей, и связь между народами не может быть подорвана ложными провокациями.

    5 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Путин заявил о русофобии как оружии против России

    Путин: Русофобия в целом в центре внимания наших противников

    Путин заявил о русофобии как оружии против России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Агрессивная идеология русофобии нацелена на разрушение единства народов России, заявил президент Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.

    По его словам, такая политика реализуется зарубежными противниками именно потому, что без русского народа невозможно существование самой России, передает официальный сайт Кремля.

    «Идеология агрессивной русофобии направлена против всех народов нашей страны, потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России. Поэтому именно русофобия в целом в центре внимания наших противников», – подчеркнул Путин.

    «За пределами России создаются все новые якобы международные организации, всякие псевдонациональные центры, а на самом деле это просто орудия информационной войны против нас. Вы знаете об этом: теперь все чаще и чаще ведут [речь] о некой «деколонизации» России, а по сути, расчленения Российской Федерации и нанесения нам все того же пресловутого стратегического поражения», – добавил президент.

    «Выдумали даже особый термин – некая «постРоссия», то есть лишенная суверенитета территория, разорванная на мелкие, подвластные Западу осколки. Мы об этом не раз слышали, в разных редакциях, появляются уже новые, но по сути ничего не меняется. И тем не менее, несмотря на то, что ничего у них не получалось на протяжении не только десятилетий, а столетий, можно сказать, тем не менее это все продолжается – и угрозы, значит, у нас сохраняются», – сказал Путин.

    «И мы должны, безусловно, это учитывать, действовать твердо, последовательно и системно, адекватно реагировать на риски и вызовы. Все это должна отражать и новая редакция Стратегии национальной политики», – отметил президент.

    По его словам, русская самобытность, традиция, культура, язык государствообразующего нашего народа нуждаются в самом бережном отношении и защите. «Их объединяющая роль – гарантия единства нашего многонационального уже Отечества», – подчеркнул глава государства.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова назвала русофобию основным товаром стран Прибалтики. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призывал помнить о русофобии европейцев.

    5 ноября 2025, 17:30 • Новости дня
    Путин заявил о готовности ответить на ядерные испытания других стран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва ранее информировала о готовности принять ответные меры в случае проведения ядерных испытаний другими государствами, заявил президент России Владимир Путин.

    Во время совещания с Совбезом Путин отметил, что Россия придерживается обязательств по ДВЗЯИ, но должна предпринять адекватные ответные действия в случае проведения ядерных испытаний другими участниками Договора, передает ТАСС.

    «Еще в послании Федеральному собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства – участники соответствующего Договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия», – сказал он.

    Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о необходимости безотлагательно начать подготовку к новым ядерным испытаниям на полигоне «Новая Земля».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Пентагону поручено «начать испытания ядерного оружия на равной основе» с другими странами.

    6 ноября 2025, 03:36 • Новости дня
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин говорил ему о попытках Москвы на протяжении десяти лет урегулировать конфликт на Украине.

    «Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже десять лет, но не смогли», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По заявлению Трампа, за время своего президентства ему удалось урегулировать несколько конфликтов. Некоторые из них, по версии американского лидера, были решены за один час и без поддержки ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    6 ноября 2025, 17:56 • Новости дня
    Путин поблагодарил партнеров за помощь в снятии санкций с паралимпийцев
    Путин поблагодарил партнеров за помощь в снятии санкций с паралимпийцев
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия – спортивная держава» выразил благодарность партнерам, поддержавшим решение о снятии санкций с Паралимпийского комитета России.

    «В этой связи хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно, взвешенное и справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России», – заявил Путин, его слова приводит сайт Кремля.

    Глава государства отметил, что спорт должен способствовать объединению людей и построению мостов между народами. Также Путин подчеркнул, что ключевой задачей международных спортивных организаций должна быть поддержка равных возможностей для всех атлетов, и политика не должна влиять на доступ к соревнованиям.

    Напомним, Путин в четверг прибыл в Самару, где выступит на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». Он принял участие в открытии новых спортивных объектов в России, а также осмотрел самарский ФОК «Орбита» и пообщался со спортсменами.

    5 ноября 2025, 22:19 • Новости дня
    Путин: Недопустимо раздувать даже мелкие противоречия внутри России

    Tекст: Антон Антонов

    Внутри России недопустимо раздувать даже незначительные противоречия в обществе, заявил президент России Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.

    «Мы не имеем права, особенно сегодня, раздувать любые, даже казалось бы мелкие противоречия», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он указал, что жизнь сложная и конфликты могут возникать на бытовой почве, а многие конфликты носят порой и естественный характер. Президент заявил, что подходить к решению межнациональных вопросов требуется очень серьезно, ответственно и на хорошем, нужном для России уровне.

    Путин обратил внимание на уникальный характер России как многонационального государства, отметив, что в мире существует много многонациональных стран, «но таких, как Россия, все-таки не так уж». «У нас уникальная страна», – сказал Путин.

    Президент призвал делать все возможное для укрепления единства российского народа и формирования общей российской идентичности – «гражданской и национальной, а значит, и государственной».

    Также президент пообещал, что государство продолжит оказывать поддержку коренным малочисленным народам страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что у правительства имеются копии документов зарубежных спецслужб о попытках дестабилизировать ситуацию в России. Агрессивная идеология русофобии направлена на разрушение единства народов России, сказал он.

    По его словам, русский язык и культура являются объединяющим фактором для всех народов страны. Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. На заседании совета президент поручил подготовить проект указа о новой Стратегии национальной политики на период с 2026 по 2036 год.

    6 ноября 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин распорядился повсеместно создать школьные лиги по массовым видам спорта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности создания школьных спортивных лиг в каждом субъекте страны.

    «Считаю, что такие лиги, причем по наиболее популярным, массовым видам спорта, должны быть во всех субъектах Федерации», – заявил президент на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Он отметил, что система детско-юношеских соревнований для подготовки спортивного резерва уже выстроена, однако для любителей необходимы дополнительные усилия. Путин подчеркнул, что сейчас только в ряде российских регионов формируются группы команд и клубов для таких соревнований, тогда как подобная система должна стать повсеместной.

    Глава государства призвал не затягивать создание лиг и предложил посвятить вопросу развития системы соревнований в России следующее заседание Совета по спорту.

    Ранее Путин заявил о приоритете развития детского и подросткового спорта, а также посоветовал новичкам в спорте научиться получать радость от процесса и проявлять настойчивость ради успешных результатов. Кроме того, он поручил разработать стратегию развития спорта до 2030 года.

    6 ноября 2025, 17:42 • Новости дня
    Путин дал совет юным спортсменам
    Путин дал совет юным спортсменам
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин посоветовал новичкам в спорте научиться получать радость от процесса и проявлять настойчивость ради успешных результатов.

    Президент России в Самаре во время посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита» дал совет подросткам, которые только начинают заниматься спортом, сообщает Кремль в Telegram-канале.

    Глава государства заявил: «Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь. И тогда будет результат».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал рабочую поездку в Самару с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита».

    7 ноября 2025, 08:41 • Новости дня
    Тренер объяснил неожиданный выбор броска дзюдоистом перед Путиным

    Тренер объяснил неожиданный выбор броска дзюдоистом Новоселовым перед Путиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время открытия дворца единоборств в Ижевске дзюдоист Артур Новоселов вместо привычного приема показал Владимиру Путину бросок через бедро из-за волнения, рассказал тренер спортсмена Александр Халецкий.

    Во время открытия нового дворца единоборств в Ижевске президент России Владимир Путин предложил юным спортсменам продемонстрировать свои навыки. На татами вышли кандидаты в мастера спорта Артур Новоселов и Тимур Канцеров, передает РИА «Новости».

    Тренер Новоселова Александр Халецкий рассказал, что его воспитанник выполнил бросок через бедро, но этот прием не является его основным. По словам тренера, Артур объяснил свой выбор тем, что растерялся от неожиданности – выступление перед президентом стало для него вызовом.

    Халецкий подчеркнул, что Новоселов обладает собственными коронными бросками и обычно показывает более сложные элементы. Однако неожиданное предложение Владимира Путина на церемонии открытия центра повлияло на поведение спортсмена. Тем не менее тренер отметил, что участие в таком мероприятии стало для его подопечного большой честью.

    Новоселов недавно одержал победу на первенстве России 2025 года, а также вернулся с Кубка Европы в Словении, где занял третье место, что отражает высокий уровень спортсмена. По мнению Халецкого, выступление перед президентом навсегда останется в памяти спортсмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил сделать участие в турнирах с присвоением спортивных разрядов бесплатным. Президент распорядился создать систему сертификации детских тренеров. Президент дал поручение разработать стратегию развития спорта до 2030 года.

    5 ноября 2025, 17:36 • Новости дня
    Путин назвал серьезным вопросом заявление Трампа о ядерных испытаниях

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на значимость заявления президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.

    Путин прокомментировал ситуацию, связанную с высказываниями президента США Дональда Трампа о возможности возобновления американских ядерных испытаний, передает РИА «Новости».

    На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ российский лидер отметил: «Да, действительно, это вопрос серьезный».

    Ранее Дональд Трамп заявил, что дал указание Пентагону немедленно приступить к возобновлению испытаний ядерного оружия. По его словам, такие меры нужны, потому что «другие страны уже этим занимаются».

    До этого Песков отметил, что сложно точно понять, что имеет в виду Дональд Трамп, говоря о срочном начале ядерных испытаний «как у других».

    США запланировали запуск межконтинентальной баллистической ракеты после заявлений о возможном возобновлении ядерных испытаний.

    Генерал бундесвера в отставке назвал слова Трампа о ядерных испытаниях недоразумением.

