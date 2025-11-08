  • Новость часаВ Тульской области обрушился подъезд дома, пострадали двое человек
    Греция решила закрыть «заднюю дверь Европы» для российского газа
    Опубликован отчет МАК о причинах вынужденной посадки Airbus A321 на кукурузное поле
    Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром
    Депутат Останина призвала Минздрав запретить животных в заведениях общепита
    Поставки энергоносителей из России в Венгрию освобождены от санкций США
    Средства ПВО уничтожили за ночь более 75 дронов ВСУ над регионами России
    Швейцария присоединилась к санкциям ЕС на выдачу мультивиз россиянам
    Посольство России поддержало оперного певца Абдразакова после скандала в Италии
    Система LazerBuzz научилась уничтожать FPV-дроны за 0,5 сек
    Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    22 комментария
    8 ноября 2025, 10:28

    Константинов: Визит Трампа в Крым помог бы ему понять причины конфликта на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приезд американского президента Дональда Трампа в Крым смог бы помочь лидеру этой страны понять причины украинского конфликта, заявил руководитель парламента региона Владимир Константинов.

    «В Крыму есть что посмотреть. Нам интересны люди, которые реально хотят понять причины кризиса. Пожалуй, Трампа мы ждем», – сказал Константинов РИА «Новости».

    Он добавил, что такая поездка помогла бы президенту США разобраться в причинах конфликта, понять жителей полуострова, которые в 2014 году сделали выбор в пользу России.

    Ранее Трамп заявлял, что украинский конфликт скоро завершится. Он также отмечал, что шансы на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште остаются высокими.

    7 ноября 2025, 20:02
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска добились крупного успеха на Запорожском направлении, освобождая населенные пункты в самом центре боевых действий. По информации военного эксперта Юрия Подоляки, утром 7 ноября подразделения группировки «Восток» завершили зачистку Успеновки и после этого стремительным рывком освободили село Сладкое.

    Как отметил эксперт, прорыв достиг глубины около 5 километров и состоялся буквально по следам отступающего противника, что ранее в этом районе не наблюдалось. Этот факт свидетельствует о том, что фронт противника на указанном участке уже нестабилен, передает МК.

    По его словам, российское командование успешно воспользовалось тем, что силы ВСУ были сосредоточены в районах Покровска и Купянска, пытаясь задержать продвижение российских войск там. В результате остальные участки фронта, включая Запорожское направление, оказались ослабленными. При этом группировки российских войск «Север», «Восток», «Центр», «Запад» и «Южная» продолжают оказывать постоянное давление на позиции ВСУ, не давая им возможности стабилизировать оборону.

    Отмечается, что освобождение Успеновки и успешная зачистка Сладкого открывают российским силам дорогу к дальнейшему продвижению в сторону областного центра Запорожья, что может стать значимым тактическим успехом в операции. Отсутствие же у противника значимых резервов, способных стабилизировать ситуацию, лишь усугубляет положение ВСУ на этом направлении.

    Таким образом, российская армия продолжает расширять контролируемую территорию в Запорожской области, продвигаясь на стратегически важных участках и укрепляя свои позиции в регионе. Это демонстрирует не только успешность текущей операции, но и создает предпосылки для дальнейшего изменения баланса сил на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении.

    Около Петровки в Харьковской области пресекли прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через Оскол. Украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Вся группа ГУР ВСУ была уничтожена при попытке этого десантирования.

    Комментарии (16)
    7 ноября 2025, 10:55
    Президент Казахстана назвал Трампа посланником свыше

    Президент Казахстана Токаев назвал Трампа великим государственным деятелем, посланным свыше

    Президент Казахстана назвал Трампа посланником свыше
    @ @WhiteHouse

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Белом доме назвал президента США Дональда Трампа великим государственным деятелем, посланным свыше.

    В ходе саммита «Центральная Азия – США», который состоялся в Вашингтоне, Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к президенту США Дональду Трампу, передает АКИpress.

    «Вы – великий государственный деятель, посланный свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиционные ценности, которые мы ценим, обратно в политику США, внутреннюю или внешнюю», – заявил Токаев Трампу.

    Он отметил, что миллионы людей и лидеров благодарны Трампу, а его политика поддерживается по всему миру.

    Токаев подчеркнул, что благодаря Трампу закончились восемь войн за восемь месяцев, и Америка при нем вступает в «золотой век», реализуя видение «сделаем Америку вновь великой». Он добавил, что это вдохновляет руководство и народ Казахстана строить справедливое государство на основе закона и порядка.

    В Вашингтоне прошел саммит «Центральная Азия – США» (C5+1). В нем приняли участие президент США и лидеры стран Центральной Азии.

    Ранее Токаев сообщил Трампу, что Казахстан намерен объявить о решении присоединиться к Авраамовым соглашениям.

    Дональд Трамп заявил о намерении диверсифицировать закупки стратегических минералов у стран Центральной Азии.

    Президенты Узбекистана и Туркмении вели диалог с Трампом на русском языке на саммите «Центральная Азия – США».

    Комментарии (53)
    7 ноября 2025, 18:47
    Зачем Трампу Средняя Азия

    Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    Комментарии (4)
    7 ноября 2025, 23:40
    Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром
    Трутнев рассказал, как отстреливался из снайперской винтовки под Угледаром
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-премьер и полпред президента по ДФО Юрий Трутнев рассказал, что во время одной из поездок в ДНР он оказался под обстрелом ВСУ и был вынужден применить оружие.

    По словам Трутнева, под Угледаром ему пришлось лично отстреливался из снайперской винтовки, находясь в полуразрушенном здании вместе с другими бойцами, передает ТАСС.

    «Я работал из этого дома [из снайперской винтовки], под Угледаром. От дома этого уже почти ничего не осталось. Обстреливали нас там не раз и не два. Я не хочу бравировать, это будет неправильно и не по-честному. Но не было ощущения, что кто-то нас победит», – рассказал Трутнев автору проекта WarGonzo военкору Семену Пегову.

    В последствии этот дом стали называть «Домом Трутнева». Вице-премьер признался, что ему «очень интересно вернуться в уже освобожденный Угледар».

    Напомним, город Угледар в ДНР был освобожден российскими войсками осенью 2024 года. В боях за город ВСУ потеряли до пяти бригад.

    Комментарии (11)
    7 ноября 2025, 12:10
    На Украине решили пополнить бюджет с помощью порно

    Украина оценила ежегодный сбор налогов с порно OnlyFans в 24 млн долларов

    На Украине решили пополнить бюджет с помощью порно
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ежегодные налоговые поступления в украинский бюджет с порноконтента OnlyFans могут достичь почти 24 млн долларов при изменении законодательства, посчитали в Верховной раде.

    С доходов производителей порноконтента на OnlyFans на Украине рассчитывают ежегодно получать почти 24 млн долларов налогов. Об этом заявил депутат Верховной рады и глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев. Он сообщил, что по курсу Национального банка Украины эта сумма составляет около 1 млрд гривен, или 23,8 млн долларов в год, пишет ТАСС.

    Депутат пояснил, что потенциальные налоговые поступления появятся только при условии изменения Уголовного кодекса. Для этого в стране нужно декриминализировать производство порнографии. Гетманцев подчеркнул, что без этих изменений сбор налогов невозможен.

    В своем Telegram-канале Гетманцев привел расчеты по возможным поступлениям и отметил потребность в легализации этой сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект о декриминализации хранения порнографического контента 11 ноября 2024 года.

    Тогда депутат Ярослав Железняк пояснил, что речь не идет о легализации порно, поскольку индустрия уже легализована, и с платформы OnlyFans уже поступают налоги.

    Первые 305 тыс. долларов от сервиса OnlyFans поступили в бюджет Украины весной 2022 года.


    Комментарии (8)
    7 ноября 2025, 16:34
    Рада разрешила лишать украинцев единственного жилья

    Депутаты Украинской рады приняли закон о конфискации единственного жилья в счет долга

    Рада разрешила лишать украинцев единственного жилья
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский парламент одобрил законопроект, позволяющий изымать у граждан единственное жилье в счет долгов, он может коснуться миллионов граждан, пишут местные СМИ.


    Парламент Украины поддержал законодательную инициативу, предусматривающую возможность конфискации единственного жилья у граждан за долги, передает «Другая Украина» со ссылкой на «Газету по-украински». Новые нормы позволяют судебным исполнителям изымать недвижимость в случае задолженности, даже если у должника нет другого жилья.

    Экономическая ситуация на Украине продолжает ухудшаться: инфляция выросла, доходы населения снизились, а задолженность перед банкирами и государством увеличилась, подчеркивает издание. Вместо поддержки граждан власти принимают документы, усугубляющие кризис и лишающие людей последнего имущества.

    «Вы можете узнать, что потеряли жилье, только когда к вам ворвутся судебные исполнители и выломают двери. Исполнитель может «забыть» уведомить о долге, и все – ваш дом уже не ваш. И никакого шанса на обжалование!» – заявляет автор «Газеты по-украински». Украинцев предупредили: новый порядок грозит миллионам граждан, для которых единственное жилье – последняя опора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины начали организовывать временное жилье и социальную поддержку для граждан, возвращающихся с Польши после отмены выплат.

    Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выразил недовольство решением спикера чешской палаты депутатов убрать украинский флаг.

    В Верховной раде посчитали, что при изменении законодательства ежегодные налоговые поступления в бюджет с порноконтента OnlyFans могут достичь почти 24 млн долларов.

    Комментарии (5)
    7 ноября 2025, 12:50
    Российские войска освободили запорожскую Успеновку
    Российские войска освободили запорожскую Успеновку
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и завершили освобождение Успеновки в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На этом направлении ВСУ потеряли до 1695 военнослужащих, два танка, 11 бронемашин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1470 военнослужащих, девять танков и других бронемашин, 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и 49 складов, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    В районе Купянска в Харьковской области штурмовые группы 6-й армии и 1-й танковой армии продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ. Осуществляется зачистка от разрозненных групп противника Купянска-Узлового, Куриловки и Петропавловки в Харьковской области.

    Всего за прошедшую неделю сорваны шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны Благодатовки, Моначиновки, Московки, Нечволодовки и Петровки в Харьковской области, а также пресечены три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через Оскол и прорвать кольцо окружения.

    С 1 по 7 ноября в районе Купянска противник потерял более 345 человек и 94 единицы военной техники, в том числе девять бронемашин, 15 артиллерийских орудий и минометов.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки «Запад» потери ВСУ составили свыше 1540 военнослужащих, 33 бронемашины, 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 33 склада боеприпасов, 49 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери противника составили более 1095 военнослужащих, пять танков, в том числе немецкий Leopard, и 27 бронемашин. Уничтожены 17 орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 20 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям семи механизированных, трех штурмовых, двух десантно-штурмовых, двух егерских, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны. Кроме того, идет зачистка от украинских боевиков Гнатовки и Рога, за сутки освобождены 45 зданий.

    Отражены 11 атак противника из района Гришино с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ, отчитались в Минобороны.

    Украинские боевики 32-й механизированной бригады ВСУ при поддержке танка пытались вырваться из кольца окружения в северном направлении. В результате огневого поражения точным попаданием FPV-дрона уничтожен украинский танк Т-72. Личный состав противника подавлен стрелковым и артиллерийским огнем.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в Димитрове и продолжают наступление в сторону микрорайона Западный.

    Всего за минувшую неделю противник предпринял 45 попыток деблокировать окруженную группировку в Красноармейске и 32 раза пытался прорвать окружение.

    В этом районе ВСУ потеряли свыше 1460 военнослужащих, 14 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии.

    Всего же за неделю в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3285 военнослужащих, 26 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ.

    Потери ВСУ при этом составили до 455 военнослужащих, четыре бронемашины и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 37 станций РЭБ, 27 складов боеприпасов, горючего и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск.

    ВС России с начала года освободили более 280 населенных пунктов. В частности, в конце октября российские войска освободили Новоалександровку в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 22:52
    Водителей электромобилей начали штрафовали за проезд по Крымскому мосту

    Двух водителей оштрафовали за проезд электромобилей по Крымскому мосту

    Tекст: Катерина Туманова

    Двое владельцев электромобилей были привлечены к ответственности за нарушение запрета на проезд по Крымскому мосту, действующего с начала ноября 2025 года, рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

    «В период с 3 по по 7 ноября 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции Краснодарского края к административной ответственности привлечено два водителя по части 1 статьи 12.16 КоАП России (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги)», – сообщили ТАСС в  краевом главке полиции.

    Там уточнили, что санкции данной части статьи предусматривают предупреждение или наложение административного штрафа.

    Напомним, ограничение на проезд электромобилей и гибридов введено по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который утвердил запрет на передвижение по Крымскому мосту этих видов транспорта. Причиной стали рекомендации Антитеррористической комиссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Крымский мост закрыли с 3 ноября для электромобилей и гибридных авто.

    Комментарии (4)
    7 ноября 2025, 18:48
    Bloomberg: Орбан предложит США сделку ради снятия санкций на российскую нефть

    Bloomberg: Венгрия готова покупать у США СПГ и ядерное топливо за снятие санкций на нефть из России

    Bloomberg: Орбан предложит США сделку ради снятия санкций на российскую нефть
    @ Marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подготовил пакет сделок, который будет предложен президенту США Дональду Трампу, в частности предусматривающий закупку американского сжиженного природного газа на сумму 600 млн долларов в течение пяти лет, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, среди предложений также рассматривается контракт на закупку у Westinghouse Electric Co. ядерного топлива на 100 млн долларов, передает ТАСС. На данный момент Россия остается основным поставщиком этого ресурса.

    Источники агентства заявляют, что Орбан рассчитывает получить взамен освобождение Венгрии от санкций США на российскую нефть, которые угрожают стабильности венгерской экономики. Переговоры между Будапештом и Вашингтоном продолжаются, и окончательные параметры сделки по американскому сжиженному газу могут измениться.

    По данным агентства, Белый дом подтвердил предстоящие переговоры между Трампом и Орбаном. В официальном заявлении отмечается, что стороны собираются обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия рассчитывает добиться от США особого подхода к санкциям, поскольку не имеет выхода к морю и зависит от импорта российских энергоресурсов.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что отказ от нефти и газа из России опасен для Венгрии.

    Комментарии (2)
    8 ноября 2025, 00:10
    Орбан заявил о снятии санкций США с поставок российских энергоносителей и АЭС «Пакш»

    Поставки энергоносителей из России в Венгрию освобождены от санкций США

    Орбан заявил о снятии санкций США с поставок российских энергоносителей и АЭС «Пакш»
    @ Aaron Schwartz - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Поставки росийских энергоносителей по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба» в Венгрию полностью освобождены от санкций США, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после переговоров в Вашингтоне.

    «Мы получили общее и неограниченное освобождение от уплаты налогов для двух трубопроводов. Снижение расходов было успешно отстояно, и Венгрия по-прежнему будет иметь самые низкие цены на энергоносители. Трубопроводы «Турецкий поток» и «Дружба» были освобождены от санкций. Это исключение без ограничения по времени», – приводит слова Орбана портал 24.hu.

    Венгрия договорилась с американской Westinghouse о том, что сначала будет закупать топливо, а затем и малые модульные атомные электростанции. Будапешт согласился и на получение американских технологий для безопасного хранения отработанного топлива.

    Также стороны решили, что введенные в отношении АЭС «Пакш» санкции, будут сняты. Орбан заявил, что санкции, срок действия которых истекает в декабре, не будут продлены, но будут сняты в полном объеме.

    Орбан и Трамп намерены создать американо-венгерскую финансовую организацию, чтобы направить Венгрии дополнительные американские инвестиции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Орбан заявил, что Венгрия рассчитывает добиться от США особого подхода к санкциям, поскольку не имеет выхода к морю и зависит от импорта российских энергоресурсов. Сийярто сообщил о будущем соглашении Венгрии и США в ядерной сфере.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 19:28
    СБУ заочно предъявила обвинение Собянину
    СБУ заочно предъявила обвинение Собянину
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину.

    В публикации в Telegram-канале ведомства подчеркивается, что Собянину вменяется «пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное группой лиц», передает РИА «Новости».

    Ранее СБУ заочно предъявила обвинения певцу Филиппу Киркорову из-за его выступлений в Крыму и Донбассе.

    В октябре ректор МГИМО Анатолий Торкунов был включен в розыскную базу СБУ, где ему предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям.

    Комментарии (0)
    8 ноября 2025, 00:37
    Трамп усмехнулся после ответа Орбана на вопрос о перспективах Киева

    Трамп усмехнулся после слов Орбана о гипотетической «победе Киева»

    Трамп усмехнулся после ответа Орбана на вопрос о перспективах Киева
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Катерина Туманова

    Рассуждая о перспективе украинского конфликта в ходе пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил, что жаждущие продолжения военных действий страны, видимо, полагают, что Украина может победить.

    Премьер-министр Венгрии отметил, что официальный Брюссель и европейцы по-разному относятся к украинскому конфликту Он допустил, что сторонники войны, видимо, считают, что Украина может победить, но это, по его словам, в корне неверное понимание ситуации. «Единственные правительства, выступающие за мир, – это правительства США и маленькой Венгрии в Европе. Как бы то ни было, все остальные правительства предпочитают продолжать войну», – заявил Орбан.

    «Вы полагаете, что Украина не может выиграть войну?», – задал ему прямой вопрос Трамп перед журналистами. «Чудеса случаются», – ответил венгерский премьер. После этого на лице Трампа появилась усмешка, переходящая в скептическую ухмылку.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не будет длиться долго и завершится в ближайшем будущем. Трамп также отметил, что шансы на проведение встречи с Владимиром Путиным в Будапеште остаются высокими. При этом Трамп объяснил причину отмены саммита с Путиным в Будапеште.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 23:15
    В освобожденном поселке Шевченко обнаружены груды техники и тел солдат ВСУ

    Освобожденный поселок Шевченко завален грудами техники и тел солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В освобожденном ВС России поселке Шевченко под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР обнаружены остатки украинской военной техники и тела военнослужащих среди руин домов.

    Освобожденный российскими военнослужащими поселок Шевченко в ДНР разрушен в результате ожесточенных боев почти полностью, а сохранившиеся строения уничтожены почти до основания, утратив даже стены. При этом среди развалин остались десятки тел украинских военнослужащих, эвакуация которых после боев командованием ВСУ не производилась, передает РИА «Новости».

    ВСУ пытались вернуть контроль над Шевченко, несколько раз организовав контратаки, однако наступавшие подразделения понесли значительные потери и были уничтожены российскими военными в ходе боев за населенный пункт.

    Контратакующую пехоту ВСУ подвозили к окраинам на бронетехнике западного и украинского производства, включая американские БМП Bradley и БТР M113, а также французские БТР VAB.

    Эти машины были подорваны на противотанковых минах и сейчас находятся среди остатков разрушенной инфраструктуры на северной окраине поселка.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские войска всеми силами хотели сохранить контроль над Шевченко в ДНР, чтобы не допустить потери контрольного месторождения лития в регионе, заявлял в июне советник главы республики Игорь Кимаковский. Российские войска 26 июня освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 12:21
    В Киеве отреагировали на решение парламента Чехии убрать украинский флаг

    Стефанчук назвал сомнительным достижением снятие флага Украины с парламента Чехии

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выразил недовольство действиями спикера чешской палаты депутатов Томио Окамуры, который распорядился убрать украинский флаг.

    Украинский спикер Руслан Стефанчук подверг критике решение нового главы чешской палаты депутатов Окамуры снять украинский флаг с фасада здания парламента, передает РИА «Новости».

    Свою позицию Стефанчук опубликовал в соцсети Facebook (признана экстремистской на территории России).

    По словам Стефанчука, сдирать украинский флаг со здания парламента страны, где братский народ поддерживает украинцев, – «сомнительное достижение».

    Ранее новый спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура распорядился снять украинский флаг со здания палаты.

    Чешское правительство рассматривало возможность сокращения военной помощи Киеву и сосредоточения на дипломатических шагах.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 21:38
    Трамп дал прогноз по окончанию конфликта на Украине

    Трамп: Конфликт на Украине завершится в обозримом будущем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине не продлится долго и завершится в обозримом будущем.

    На встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме он заявил: «Думаю, мы согласны с тем, что война закончится. Иногда людям приходится сражаться чуть дольше, но, думаю, мы согласны с тем, что война закончится в не столь отдаленном будущем», передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп заявил, что имеется существенный прогресс в попытках урегулировать конфликт на Украине. По словам Трампа, президент РФ Владимир Путин говорил ему, что Москва на протяжении десяти лет предпринимала попытки урегулировать ситуацию на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценку словам Трампа о якобы достигнутом прогрессе Вашингтона по украинскому урегулированию.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 21:57
    Reuters: США поддержали планы ЕС использовать активы России для Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты выразили поддержку инициативе Европейского союза по применению замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, США поддерживают планы Евросоюза по использованию замороженных российских активов для поддержки Киева, передает ТАСС.

    В сообщении отмечается, что Вашингтон полностью согласен с действиями ЕС в этом направлении, и поддерживает шаги, которые ЕС в настоящее время предпринимает для использования активов в качестве инструмента.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что Россия располагает всеми необходимыми механизмами для возвращения замороженных за рубежом активов.

    Еврокомиссия подготовила законопроект о репарационном кредите для Киева за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии.

    ЕК признала, что финансирование Киева зависит от «репарационного кредита».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    Комментарии (3)
    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    «Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним? Подробности

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

  • О газете
