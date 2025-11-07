  • Новость часаПодоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    Греция решила закрыть «заднюю дверь Европы» для российского газа
    Опубликован отчет МАК о причинах вынужденной посадки Airbus A321 на кукурузное поле
    Каллас назвала «привилегией» посещение Европы россиянами
    Фигуристка Бестемьянова: Наших фигуристов никогда не любили на международной арене
    СК: Причиной падения вертолета в Дагестане могла стать ошибка пилота
    Число погибших при крушении вертолета в Дагестане увеличилось до пяти
    СМИ: Украина лоббировала на Западе санкции против Грузии
    Принадлежащие «ЛУКОЙЛу» заправки Teboil прекращают работу в Финляндии
    Западные СМИ назвали условия Мадуро к США в обмен на отставку
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    22 комментария
    7 ноября 2025, 21:04 • Новости дня

    Трамп заявил о высоких шансах встречи с Путиным в Будапеште

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп назвал высокими шансы на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште.

    «Всегда есть шанс. Очень хороший шанс», – заявил он журналистам на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме, передает ТАСС.

    В ходе обсуждений Трамп также выразил похвалу в адрес Орбана, назвав того «великим лидером». На вопрос о возможности предоставления Венгрии исключения из режима американских санкций, чтобы страна смогла продолжить закупки российского природного газа, Трамп ответа не дал.

    В понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил готовность Будапешта принять встречу Путина и Трампа.

    Напомним, Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным, намеченная в Будапеште, отменена, но может быть проведена в будущем.

    7 ноября 2025, 10:55 • Новости дня
    Президент Казахстана назвал Трампа посланником свыше

    Президент Казахстана Токаев назвал Трампа великим государственным деятелем, посланным свыше

    Президент Казахстана назвал Трампа посланником свыше
    @ @WhiteHouse

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Белом доме назвал президента США Дональда Трампа великим государственным деятелем, посланным свыше.

    В ходе саммита «Центральная Азия – США», который состоялся в Вашингтоне, Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к президенту США Дональду Трампу, передает АКИpress.

    «Вы – великий государственный деятель, посланный свыше, чтобы вернуть здравый смысл и традиционные ценности, которые мы ценим, обратно в политику США, внутреннюю или внешнюю», – заявил Токаев Трампу.

    Он отметил, что миллионы людей и лидеров благодарны Трампу, а его политика поддерживается по всему миру.

    Токаев подчеркнул, что благодаря Трампу закончились восемь войн за восемь месяцев, и Америка при нем вступает в «золотой век», реализуя видение «сделаем Америку вновь великой». Он добавил, что это вдохновляет руководство и народ Казахстана строить справедливое государство на основе закона и порядка.

    В Вашингтоне прошел саммит «Центральная Азия – США» (C5+1). В нем приняли участие президент США и лидеры стран Центральной Азии.

    Ранее Токаев сообщил Трампу, что Казахстан намерен объявить о решении присоединиться к Авраамовым соглашениям.

    Дональд Трамп заявил о намерении диверсифицировать закупки стратегических минералов у стран Центральной Азии.

    Президенты Узбекистана и Туркмении вели диалог с Трампом на русском языке на саммите «Центральная Азия – США».

    Комментарии (52)
    7 ноября 2025, 11:01 • Новости дня
    США и Венгрия договорились о поставках ядерного топлива на АЭС «Пакш-2»
    США и Венгрия договорились о поставках ядерного топлива на АЭС «Пакш-2»
    @ ase-ec.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Ядерное топливо США и цифровые технологии IBM будут использоваться при строительстве новых энергоблоков АЭС в Пакше в рамках расширенного международного сотрудничества, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, Венгрия и США подпишут межправительственное соглашение о сотрудничестве в секторе атомной энергетики, передает ТАСС.

    Документ предусматривает поставки американского топлива на атомную электростанцию «Пакш» в дополнение к продукции из России.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что сотрудничество с США также заключается в использовании американских технологий для строительства нового хранилища отработавшего ядерного топлива, а также в строительстве малых модульных реакторов.

    По словам министра, IBM примет участие во внедрении цифровых технологий на АЭС «Пакш».

    «Таким образом, теперь мы можем сказать, что существует реальное участие американских корпораций в строительстве новых блоков атомной электростанции в Пакше», – заявил Сийярто.

    Венгрия также рассчитывает на продление освобождения проекта АЭС «Пакш-2» от американских санкций, предоставленного президентом США Дональдом Трампом в июне. Действие исключения истекает в декабре, и Будапешт выражает надежду на его пролонгацию после обсуждений в пятницу.

    Ранее компетентное ведомство Венгрии выдало разрешающую лицензию на заливку первого бетона для АЭС «Пакш-2».

    Российское правительство заявило, что в ближайшее время на территории Венгрии начнется заливка первого бетона в фундамент станции, которую строят по проекту Росатома.

    Венгрия решила ускорить проект строительства из-за попыток срыва.

    Комментарии (20)
    7 ноября 2025, 18:47 • Видео
    Зачем Трампу Средняя Азия

    Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    Комментарии (2)
    7 ноября 2025, 06:46 • Новости дня
    Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
    Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Есть существенный прогресс в попытках урегулировать конфликт на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Россия и Украина. Мы пока не достигли [мира], но, думаю, добились значительного прогресса», – сказал Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

    Трамп высказал надежду, что стороны «поступят очень умно» в «какой-то момент» и согласятся достичь мирного решения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине осложняют недоверие сторон, однако он отметил определенный прогресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что оценить возможность возвращения к переговорам по Украине невозможно из-за позиции Киева.

    Комментарии (11)
    7 ноября 2025, 07:29 • Новости дня
    Мирзиеев и Бердымухамедов обращались к Трампу на русском
    Мирзиеев и Бердымухамедов обращались к Трампу на русском
    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На саммите «Центральная Азия + США» президенты Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов вели диалог с президентом США Дональдом Трампом на русском языке.

    Мирзиеев и Бердымухамедов в ходе саммита использовали русский язык для общения с Трампом, передает РИА «Новости».

    В саммите приняли участие главы пяти стран Центральной Азии. Президенты Киргизии Садыр Жапаров и Таджикистана Эмомали Рахмон предпочли использовать свои государственные языки в ходе встречи.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая после американского президента, говорил по-английски. Он оказался единственным из участников «пятерки», использовавшим этот язык в своем выступлении.

    Ранее Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии заявил, что наблюдается существенный прогресс в попытках урегулировать конфликт на Украине.

    Комментарии (8)
    7 ноября 2025, 01:33 • Новости дня
    Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла»
    Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла»
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне заявлений США об отказе выдавать Gunvor лицензию на ведение бизнеса компания сообщила, что отзывает предложение о покупке международных активов российской нефтяной компании «Лукойл».

    «Заявление министерства финансов США о Gunvor в корне неверно и ложно… В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов «Лукойла», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Министерство финансов США заявляло, что, пока идет конфликт на Украине, Gunvor не получит лицензию «на деятельность и извлечение прибыли». Какое разрешение имеется в виду, ведомство не уточнило.

    Минфин США также заявил, что Gunvor якобы подконтрольна России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» начала рассматривать заявки на покупку своих зарубежных активов после введения американских санкций. «Лукойл» подтвердил получение предложения от Gunvor Group о покупке дочерней компании Lukoil International GmbH и согласовал ключевые условия сделки.

    Глава Gunvor Торбьерн Торнквист говорил, что в случае срыва сделки между Gunvor и «Лукойлом» Европа может столкнуться с сокращением рабочих мест и сбоями в поставках нефтепродуктов на сотни предприятий.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 02:58 • Новости дня
    Орбан: Москве и Вашингтону нужно урегулировать один-два вопроса
    Орбан: Москве и Вашингтону нужно урегулировать один-два вопроса
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Проведение российского-американского саммита в Будапеште возможно уже через несколько дней после согласования «одного-двух» нерешенных вопросов в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «В американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште», – приводит слова Орбана РИА «Новости» со ссылкой на Magyar Nemzet.

    Орбан сказал, если стороны достигнут согласия, может последовать прекращение огня и «мир на Украине».

    Беседуя с венгерскими журналистами на борту самолета по пути в Вашингтон, премьер-министр отметил, что одним из ключевых вопросов переговоров в Белом доме станут пути урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    Комментарии (2)
    7 ноября 2025, 18:48 • Новости дня
    Bloomberg: Орбан предложит США сделку ради снятия санкций на российскую нефть

    Bloomberg: Венгрия готова покупать у США СПГ и ядерное топливо за снятие санкций на нефть из России

    Bloomberg: Орбан предложит США сделку ради снятия санкций на российскую нефть
    @ Marco iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подготовил пакет сделок, который будет предложен президенту США Дональду Трампу, в частности предусматривающий закупку американского сжиженного природного газа на сумму 600 млн долларов в течение пяти лет, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, среди предложений также рассматривается контракт на закупку у Westinghouse Electric Co. ядерного топлива на 100 млн долларов, передает ТАСС. На данный момент Россия остается основным поставщиком этого ресурса.

    Источники агентства заявляют, что Орбан рассчитывает получить взамен освобождение Венгрии от санкций США на российскую нефть, которые угрожают стабильности венгерской экономики. Переговоры между Будапештом и Вашингтоном продолжаются, и окончательные параметры сделки по американскому сжиженному газу могут измениться.

    По данным агентства, Белый дом подтвердил предстоящие переговоры между Трампом и Орбаном. В официальном заявлении отмечается, что стороны собираются обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия рассчитывает добиться от США особого подхода к санкциям, поскольку не имеет выхода к морю и зависит от импорта российских энергоресурсов.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что отказ от нефти и газа из России опасен для Венгрии.

    Комментарии (2)
    7 ноября 2025, 10:39 • Новости дня
    Посол Украины заявила о «позитивных» переговорах с США по «Томагавкам»

    Посол Украины Стефанишина заявила о «позитивных» переговорах с США по ракетам «Томагавк»

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Украины Ольга Стефанишина заявила, что ее страна ведет «позитивные» переговоры о покупке ракет «Томагавк» (Tomahawk) и другого оружия большой дальности, несмотря на отказ президента Дональд Трамп поставлять их Киеву, сообщает Bloomberg.

    Украинский посол в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев продолжает переговоры с Вашингтоном по вопросу закупки ракет Tomahawk и других систем дальнего действия. По словам дипломата, дискуссии ведутся, и Украина активно работает над увеличением финансовых возможностей для приобретения вооружения в США, сообщает Bloomberg.

    «Обсуждение все еще продолжается, но у нас много делегаций, которые работают над масштабированием доступных финансовых ресурсов для закупки большего количества вооружений от США», – отметила Стефанишина.

    Она добавила, что речь идет не только о Tomahawk, но и о других ракетах разной дальности, и переговоры оцениваются как положительные.

    Стефанишина, занимающая пост посла всего около двух месяцев, подчеркнула выдержанный курс на укрепление связей с американскими властями, несмотря на заявления Дональда Трампа, который ранее критически высказывался о предоставлении Киеву дальнобойных вооружений и называл Владимира Зеленского диктатором.

    Зеленский за последние месяцы смог наладить более конструктивные отношения с администрацией Трампа после напряженной встречи в Овальном кабинете. При этом, несмотря на отказ США напрямую применять Tomahawk, Украина продолжает рассчитывать на поставки, чтобы повысить свои возможности нанесения ударов по инфраструктуре на территории России.

    Комментируя недавние массированные удары по энергетической инфраструктуре страны, Стефанишина подчеркнула, что Украина делает все возможное, чтобы усилить противовоздушную оборону: «Мы можем пережить эту и следующую зиму, но это не означает, что так должно быть».

    Она также предупредила, что любая пассивность международного сообщества воспринимается Москвой как сигнал к наращиванию сил.

    Ранее Британия передала Киеву новые крылатые ракеты Storm Shadow для продолжения ударов по целям на территории России.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что не рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что отправка ракет Tomahawk на Украину не способствует урегулированию конфликта и реализации обещаний США.

    Комментарии (2)
    6 ноября 2025, 23:50 • Новости дня
    Киев направил Будапешту законопроект с частичными уступками требованиям Венгрии

    Качка: Киев согласен на пять из 11-ти языковых требований Венгрии

    Tекст: Антон Антонов

    Украина подготовила законопроект, предусматривающий согласие на пять из 11-ти венгерских языковых требований, он передан Будапешту, сообщил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

    Качка сказал, что в настоящее время на Украине функционирует около 100 венгерских школ. В двух третях из них обучение ведется на венгерском языке с несколькими предметами на украинском, а в остальных преобладает украинский язык при сохранении ряда ключевых дисциплин на венгерском, передает РИА «Новости».

    «На сегодняшний день, де-факто, мы полностью покрываем запрос венгерской общины на образование, удовлетворяющее их интересы. То, что просит венгерское правительство, касается точечных вещей», – сказал он.

    По его словам, если венгерская сторона одобрит проект, документ будет внесен в Верховную раду. Он также указал, что предложенные изменения направлены не только на поддержку венгерского, но и других национальных меньшинств, проживающих на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заблокировала попытки Украины начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Официальная претензия Будапешта к Украине ссылается на закон 2015 года, уничтоживший языковые права венгров Закарпатья.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 08:41 • Новости дня
    Тренер объяснил неожиданный выбор броска дзюдоистом перед Путиным

    Тренер объяснил неожиданный выбор броска дзюдоистом Новоселовым перед Путиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время открытия дворца единоборств в Ижевске дзюдоист Артур Новоселов вместо привычного приема показал Владимиру Путину бросок через бедро из-за волнения, рассказал тренер спортсмена Александр Халецкий.

    Во время открытия нового дворца единоборств в Ижевске президент России Владимир Путин предложил юным спортсменам продемонстрировать свои навыки. На татами вышли кандидаты в мастера спорта Артур Новоселов и Тимур Канцеров, передает РИА «Новости».

    Тренер Новоселова Александр Халецкий рассказал, что его воспитанник выполнил бросок через бедро, но этот прием не является его основным. По словам тренера, Артур объяснил свой выбор тем, что растерялся от неожиданности – выступление перед президентом стало для него вызовом.

    Халецкий подчеркнул, что Новоселов обладает собственными коронными бросками и обычно показывает более сложные элементы. Однако неожиданное предложение Владимира Путина на церемонии открытия центра повлияло на поведение спортсмена. Тем не менее тренер отметил, что участие в таком мероприятии стало для его подопечного большой честью.

    Новоселов недавно одержал победу на первенстве России 2025 года, а также вернулся с Кубка Европы в Словении, где занял третье место, что отражает высокий уровень спортсмена. По мнению Халецкого, выступление перед президентом навсегда останется в памяти спортсмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил сделать участие в турнирах с присвоением спортивных разрядов бесплатным. Президент распорядился создать систему сертификации детских тренеров. Президент дал поручение разработать стратегию развития спорта до 2030 года.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 02:42 • Новости дня
    Кандидат на пост в Пентагоне Велес-Грин: Украина должна сдерживать Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Украина должна остаться фактором сдерживания России и после завершения нынешнего конфликта, заявил Александер Велес-Грин, выдвинутый на должность помощника замглавы Пентагона.

    Велеса-Грин дал письменные ответы на вопросы американских законодателей. «Считаю важным, чтобы Украина была вооружена в достаточной степени, дабы обеспечивать свою самооборону и служить в качестве заслуживающего доверия фактора сдерживания России даже по завершении войны», – приводит его слова ТАСС.

    Велес-Грин подчеркнул, что приоритетами Вашингтона становятся другие регионы, а ключевая задача Европы – постоянная поддержка Киева вооружением. По его словам, Европа должна взять на себя основную ответственность за конвенциональную оборону континента и поддержку обороны Украины.

    Он добавил, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять ограниченную поддержку, включая расширенное ядерное сдерживание, но основной вклад должна делать Европа. Власти США видят в координации европейских усилий способ «гарантировать сдерживание России от провоцирования более широкой войны с НАТО».

    Говоря об отношениях между Россией и Китаем, чиновник отметил, что у США есть определенные инструменты для ослабления поддержки между этими странами, однако конкретизировать эти инструменты он не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страны Запада решили превратить Украину в проект «анти-Россия».

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 13:25 • Новости дня
    Захарова сравнила статью FT о встрече Лаврова и Рубио с детективом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично охарактеризовала материал FT о якобы встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, сравнив публикацию с произведением Агаты Кристи.

    Она прокомментировала публикацию Financial Times о якобы состоявшейся в Нью-Йорке встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, передает ТАСС.

    Захарова заявила: «Эта фантастическая история, на мой взгляд, достойна произведений Агаты Кристи». Также дипломат отметила, что подобные материалы направлены на создание инфоповодов для других СМИ.

    Захарова подчеркнула, что публикация FT необходима для того, чтобы инициировать волну обсуждений в медиапространстве. «Она нужна была для того, чтобы затем были запущены круги по воде от этой публикации. Чтобы она была тем самым источником. Вы посмотрите, как эта тема начала перепеваться уже дальше», указала официальный представитель МИД России.

    Между тем ранее Рубио заявил о готовности к встречам с российскими официальными лицами для содействия мирному урегулированию на Украине.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уточнил, что на данный момент соглашений о встрече Сергея Лаврова и Марко Рубио в Будапеште не существует.

    Мария Захарова отметила, что сообщения Запада о срыве переговоров направлены на поддержку Владимира Зеленского в украинском информационном поле.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 14:25 • Новости дня
    Путин провел совещание по строительству Вооруженных сил России

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле прошло совещание с участием президента России Владимиром Путиным по вопросам строительства и развития российских Вооруженных сил, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин в пятницу провел совещание по вопросам, связанным с перспективами дальнейшего строительства Вооруженных сил страны, сообщается на сайте Кремля.

    Главной темой стали задачи по развитию армии и усилению оборонного потенциала России в современных условиях.

    В совещании участвовали зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента Алексей Дюмин.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал совещание по вопросам строительства российских Вооруженных сил.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 08:50 • Новости дня
    Ученый рассказал о привлечении экологов к проекту тоннеля между США и Россией

    Эксперт Разбегин рассказал об участии экологов в проекте тоннеля между США и Россией

    Tекст: Вера Басилая

    В проекте тоннеля между Чукоткой и Аляской одной из главных задач важно учесть минимизацию воздействия на хрупкую северную природу за счет особых инженерных решений, заявил автор проекта, ученый Виктор Разбегин.

    По словам Разбегина, особое внимание при проектировании потенциального тоннеля между Чукоткой и Аляской уделяется воздействию на окружающую среду, передает РИА «Новости».

    Автор проекта Виктор Разбегин рассказал, что в координационный комитет с самого начала работы были включены ведущие климатологи и экологи. По его словам, изучение влияния будущего тоннеля и особенно железнодорожной магистрали на природу региона крайне важно из-за высокой уязвимости арктической экосистемы.

    Разбегин отметил, что критически важно учесть два ключевых экологических аспекта. Первый – не допускать избыточного дополнительного растепления вечной мерзлоты, применяя для этого мощные теплоизолирующие фундаменты для всех сооружений и зданий. Второй фактор – минимизация протяженности дорог, подъездов и других технических объектов, чтобы максимально сохранить естественный растительный слой.

    В проекте, как ранее сообщал Разбегин, предусмотрены только железнодорожные пути, поскольку железная дорога локализует влияние на природу. Ученый также подчеркнул необходимость учитывать современные климатические тенденции, такие как потепление и уменьшение слоя вечной мерзлоты в прибрежных районах, отмечая при этом, что существенных перемен в природе не произошло, а технические возможности значительно расширились.

    Работа по исследованию технических решений для тоннеля продолжается с 1990-х годов. Самым перспективным вариантом является схема из двух железнодорожных транспортных и одного сервисного тоннеля, соединенных сбойками. Строительство конструкции предполагает деление тоннеля на три части между двумя островами в проливе, самая короткая из которых – 4,5 км, а две длинные части сопоставимы по протяженности с Евротоннелем. Общая длина тоннеля может достигнуть от 98 до 112 километров.

    Разбегин заявил, что железнодорожный тоннель между Чукоткой и Аляской потребует строительства 6 тыс. км пути и инвестиций в десятки миллиардов долларов.

    Проект подводного тоннеля между Чукоткой и Аляской по уровню технических сложностей сравним со строительством Лефортовского тоннеля в Москве.

    Комментарии (3)
    7 ноября 2025, 13:17 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина по военным вопросам

    Песков сообщил, что Путин запланировал совещание по военным вопросам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кремле анонсировали совещание, где обсудят вопросы строительства российских Вооруженных сил.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина на пятницу запланировано совещание по военным вопросам, сообщает ТАСС.

    Он уточнил: «Это будет совещание по некоторым вопросам, связанным с дальнейшим строительством Вооруженных сил России».

    В числе участников совещания названы начальник Генштаба Валерий Герасимов, министр обороны Андрей Белоусов, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента Алексей Дюмин. Предполагается, что на встрече обсудят ключевые задачи для оборонного комплекса и планы по укреплению армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее сообщил, что Москва не зафиксировала никаких комментариев из Вашингтона после выступления Владимира Путина и новостей об испытаниях ядерного оружия.

    Напомним, президент России на заседании Совбеза 5 ноября сообщил, что получил телеграмму от посла России в США Дарчиева с разъяснениями по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. Путин также заявил о готовности ответить на ядерные испытания других стран.

    Комментарии (0)
    Bloomberg: Орбан предложит США сделку ради снятия санкций на российскую нефть
    СБУ заочно предъявила обвинение Собянину
    Названа дата вступления в силу запрета ЕС на многократные визы россиянам
    Швеция отобрала у туристов остров в Балтийском море под нужды НАТО
    Грузия на фоне критики со стороны Запада решила углубить партнерство с Китаем
    В МВД назвали причину убиства семьи российского криптотрейдера в ОАЭ
    В Казани суд лишил квартиры собственника жилья из-за жалоб соседей

    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

    «Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зачем Трампу Средняя Азия

      Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    • «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

      «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    • Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

      «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

