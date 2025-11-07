Трамп заявил о высоких шансах встречи с Путиным в Будапеште

Tекст: Валерия Городецкая

«Всегда есть шанс. Очень хороший шанс», – заявил он журналистам на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме, передает ТАСС.

В ходе обсуждений Трамп также выразил похвалу в адрес Орбана, назвав того «великим лидером». На вопрос о возможности предоставления Венгрии исключения из режима американских санкций, чтобы страна смогла продолжить закупки российского природного газа, Трамп ответа не дал.

В понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил готовность Будапешта принять встречу Путина и Трампа.

Напомним, Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным, намеченная в Будапеште, отменена, но может быть проведена в будущем.