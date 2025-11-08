Посольство России поддержало певца Абдразакова после скандала в Италии

Tекст: Катерина Туманова

«Посольство России в Италии выражает свою дружескую поддержку заслуженному артисту России, лауреату международных конкурсов, солисту Мариинского и Большого театров Ильдару Амировичу Абдразакову в связи с нападками на него в Италии представителей отдельных русофобствующих оппозиционных политических сил, а также горстки экстремистски настроенных украинских и российских эмигрантов», – сказано в сообщении Telegram-канале дипмиссии.

Российские дипломаты уточнили, что следствием выпадов русофобов и «при попустительстве итальянских властей» отменено участие Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан» В.А. Моцарта на сцене Филармонического театра Вероны.

В посольстве выразили надежду на то, что здравомыслящий человек в Италии не согласится с домыслами о том, что исполнение выдающимся басом из России партии Дона Жуана является инструментом «кремлевской пропаганды» и чуть ли не угрозой для Италии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Валерий Гергиев должен был выступить в Казерте 27 июля с Филармоническим оркестром имени Верди и солистами Мариинского театра, но руководство дворца отменило концерт.

Российский посол в Италии Алексей Парамонов отметил, что решение властей страны отменить концерт маэстро Валерия Гергиева стало показательным примером антироссийской политики.

В сентябре Афинский государственный оркестр отменил запланированный на 21 ноября концерт пианиста Дениса Мацуева, сославшись на «международную обстановку».