Терапевт рассказала об особенностях полезных свойств холодца

Терапевт Сафонова рассказала об особенностях усвоения коллагена из холодца

Tекст: Катерина Туманова

Холодец ценят как источник коллагена и желирующих веществ, что теоретически полезно для поддержания состояния хрящей и эластичности кожи человека.

«Действительно, многие считают холодец (студень) продуктом, полезным для восполнения коллагена в организме и улучшения состояния суставов. Ведь готовится он из мяса, из частей животных, богатых коллагеном, – хвостов, ушей, копыт. Именно эти части обеспечивают застывание бульона благодаря содержащимся в них желирующим веществам», – рассказала терапевт клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Сафонова «Комсомольской правде».

Врач подчеркнула, что поступающий с пищей коллаген не обязательно будет направлен именно на восстановление суставов или кожи, поскольку организм перерабатывает его по собственным потребностям.

Сафонова советует ориентироваться на комплексный подход к здоровью, включающий сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами, и активный образ жизни.

По словам доктора, вредные привычки вроде курения, злоупотребления алкоголем и малоподвижности могут негативно влиять на выработку коллагена, что снижает потенциальную пользу даже правильных продуктов.

