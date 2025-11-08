Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.8 комментариев
Терапевт рассказала об особенностях полезных свойств холодца
Терапевт Сафонова рассказала об особенностях усвоения коллагена из холодца
Некоторые компоненты холодца могут поддерживать упругость кожи и здоровое состояние суставов, однако желаемого эффекта можно достичь не всегда и не каждому, предупредила терапевт Екатерина Сафонова.
Холодец ценят как источник коллагена и желирующих веществ, что теоретически полезно для поддержания состояния хрящей и эластичности кожи человека.
«Действительно, многие считают холодец (студень) продуктом, полезным для восполнения коллагена в организме и улучшения состояния суставов. Ведь готовится он из мяса, из частей животных, богатых коллагеном, – хвостов, ушей, копыт. Именно эти части обеспечивают застывание бульона благодаря содержащимся в них желирующим веществам», – рассказала терапевт клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Сафонова «Комсомольской правде».
Врач подчеркнула, что поступающий с пищей коллаген не обязательно будет направлен именно на восстановление суставов или кожи, поскольку организм перерабатывает его по собственным потребностям.
Сафонова советует ориентироваться на комплексный подход к здоровью, включающий сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами, и активный образ жизни.
По словам доктора, вредные привычки вроде курения, злоупотребления алкоголем и малоподвижности могут негативно влиять на выработку коллагена, что снижает потенциальную пользу даже правильных продуктов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, врач-косметолог Светлана Краснова рассказала о факторах, способствующих преждевременному старению кожи, включая курение, недостаток воды и сна, а также неправильное питание. В декабре 2023 года газета ВЗГЛЯД писала о холодце как о точке единения русских.