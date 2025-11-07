Bloomberg: Израиль усилил удары по Ливану

Tекст: Елизавета Шишкова

Израиль осуществил один из самых интенсивных воздушных атак по Ливану с момента прошлогоднего соглашения о прекращении огня с поддерживаемой Ираном группировкой «Хезболла», передает Bloomberg.

Согласно заявлениям израильской армии, цель ударов – инфраструктура и склады вооружения «Хезболлы» на юге Ливана. Военные заверили, что предупредили мирных жителей о планируемой атаке и дали им время для эвакуации.

По сообщениям ливанских СМИ, есть жертвы среди гражданского населения, однако точное число погибших и пострадавших не разглашается. Президент Ливана Жозеф Аун охарактеризовал удары как «полномасштабное преступление» и отметил: «Израиль не упускает случая продемонстрировать неприятие любых переговорных решений».

Ситуация обостряется на фоне нестабильного перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа и попыток международных посредников обеспечить его сохранение. Эксперты отмечают, что возобновление военного конфликта между Израилем и «Хезболлой» может дестабилизировать положение в Палестине, где группировка поддерживает позиции ХАМАС.

В ноябре 2024 года Израиль и «Хезболла» заключили при поддержке США и Франции перемирие после нескольких месяцев ожесточенных столкновений, унесших жизни тысяч человек, в основном в Ливане. Несмотря на договоренности, Израиль продолжал наносить удары по объектам «Хезболлы», а группировка – усиливать вооруженные силы при поддержке Тегерана.

Власти Ливана настаивают, что придерживаются обязательств по разоружению «Хезболлы», но процесс затянулся. По данным аналитиков Eurasia Group, существует 60% вероятность срыва перемирия к январю. На этом фоне премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что страны не допустят превращения Ливана в новый военный фронт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по ряду целей группировки «Хезболла» на юге Ливана, затронув инфраструктуру движения.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболла» пытается восстановить силы и перевооружиться на фоне израильских ударов.

Израильские военные нанесли удары по тренировочному лагерю и ракетному заводу «Хезболла» в районе Бекаа на территории Ливана.