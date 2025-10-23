Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Израиль нанес удары по ракетному цеху и тренировочному лагерю «Хезболла» в Ливане
Израильские военные нанесли удары по тренировочному лагерю и ракетному заводу «Хезболла» в ливанском районе Бекаа, сообщили в ЦАХАЛ.
Армия обороны Израиля атаковала ряд военных объектов, принадлежащих движению «Хезболла» в районе Бекаа в Ливане, передает ТАСС. По информации армейской пресс-службы, среди целей были объект по производству высокоточных ракет и тренировочный лагерь, который использовался для подготовки боевиков и планирования нападений на Израиль.
Кроме того, в ведомстве сообщили о нанесении дополнительных ударов по еще одному военному объекту «Хезболла» на севере Ливана. В пресс-службе подчеркнули, что наличие вооружения и военных объектов, а также проведение учений сторонниками «Хезболла» представляют угрозу для Израиля и нарушают договоренности между Израилем и Ливаном о перемирии.
ЦАХАЛ заявил о намерении продолжать операции для ликвидации любых угроз для государства Израиль, отмечая, что подобные действия будут продолжаться до устранения опасности.
Ранее израильские БПЛА совершили разведывательные рейды над дворцом Баабда в Бейруте.
В сентябре израильская авиация нанесла удар по Ливану, в результате чего погибли два командира «Хезболлы».