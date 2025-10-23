Израиль нанес удары по ракетному цеху и тренировочному лагерю «Хезболла» в Ливане

Tекст: Вера Басилая

Армия обороны Израиля атаковала ряд военных объектов, принадлежащих движению «Хезболла» в районе Бекаа в Ливане, передает ТАСС. По информации армейской пресс-службы, среди целей были объект по производству высокоточных ракет и тренировочный лагерь, который использовался для подготовки боевиков и планирования нападений на Израиль.

Кроме того, в ведомстве сообщили о нанесении дополнительных ударов по еще одному военному объекту «Хезболла» на севере Ливана. В пресс-службе подчеркнули, что наличие вооружения и военных объектов, а также проведение учений сторонниками «Хезболла» представляют угрозу для Израиля и нарушают договоренности между Израилем и Ливаном о перемирии.

ЦАХАЛ заявил о намерении продолжать операции для ликвидации любых угроз для государства Израиль, отмечая, что подобные действия будут продолжаться до устранения опасности.

Ранее израильские БПЛА совершили разведывательные рейды над дворцом Баабда в Бейруте.

В сентябре израильская авиация нанесла удар по Ливану, в результате чего погибли два командира «Хезболлы».