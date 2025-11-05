Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск

Российские войска за сутки отразили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска

Tекст: Мария Иванова

Российские военные не допустили прорыва противника из кольца окружения. За минувшие сутки отражены 12 контратак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того, идет плановая зачистка от украинских боевиков Гнатовки и Рога в ДНР, освобождены 24 здания.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова в ДНР и продвигаются в сторону микрорайона Западный. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника.

За прошедшие сутки в этом районе уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три бронемашины и два пикапа.

В целом подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии около Торецкого, Доброполья, Родинского, Удачного, Котлино в ДНР, Петропавловки и Демурино в Днепропетровской области.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 470 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Петровки, Новоплатоновки и Петропавловки в Харьковской области и Новоселовки в ДНР.

В районе населенного пункта Купянск подразделения 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. В течение суток были сорваны четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой и 151-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Моначиновки, Благодатовки и Петровки в Харьковской области.

За последние сутки в районе Купянска уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 26 единиц вооружения и военной техники, в том числе американские бронетранспортер М113 и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, семь бронеавтомобилей, два миномета, грузовой автомобиль, а также восемь пикапов.

Всего же в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, 11 бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и шесть складов с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Павловки, Кондратовки, Алексеевки и Пролетарского в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Волчанском.

При этом ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и пять складов матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии поблизости от Константиновки, Северска, Дружковки и Федоровки в ДНР. Противник потерял до 160 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Равнополья, Успеновки в Запорожской области и Егоровки в Днепропетровской области.

ВСУ при этом потеряли свыше 250 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

