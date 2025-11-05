Бывший боец ВСУ сообщил об ожидании жителей Харьковской области прихода России

Tекст: Вера Басилая

Большинство жителей подконтрольной Украине части Харьковской области надеются на приход России и освобождение региона от националистического киевского режима, сообщил уроженец Харьковской области, бывший боец ВСУ с позывным Боб, который сейчас воюет на стороне России в добровольческом отряде имени Мартына Пушкаря, передает ТАСС.

«Люди, с которыми я общался, и в целом, да, все-таки больше ждут [Россию]. Вот именно те ценности, которые несет Россия, нам более близки, чем то, что пропагандируют сейчас на Украине», – сказал экс-военнослужащий.

По его словам, недовольство среди жителей началось после того, как на Украине запретили русский язык, причем подавляющее большинство харьковчан считает его родным. Он добавил, что вопрос языка стал для территории особенно болезненным и негативно воспринятым.

Боб считает, что общество могло бы проявить большую активность в период госпереворота 2014 года. Также он отметил, что пример воссоединения Крыма с Россией мог бы повлиять на судьбу других русскоговорящих регионов Украины.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска продолжают сжимать кольцо окружения возле Купянска в Харьковской области.

