Tекст: Алексей Дегтярев

Украинские военные заявили, что их от смерти спасли российские бойцы, они выразили благодарность батальону ВС России «Нефрит» за это, передает ТАСС.

По словам пленных, их бросили на первую линию обороны без подготовки и вооружения, также у них не было связи и снабжения.

Ранее украинский военнопленный, сдавшийся в Красноармейске, рассказывал о событиях последней недели перед пленением. По его словам, его подразделение оказалось в окружении ВС России, оно просило командование вывести их из этого положения. Руководство обещало, что «ситуация наладится», и призвало ждать изменений, однако никаких действий предпринято не было.

Другой украинский военнопленный сообщал, что его подразделение, сдавшееся под Купянском, испытывало голод.