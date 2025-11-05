  • Новость часаЗа ночь над Россией перехватили 40 украинских дронов
    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия
    Эксперт назвал выгоды России от новых соглашений с Китаем
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    Эксперт: В Красноармейске остались склады НАТО на полмиллиарда долларов
    Путин сообщил срок вывода на боевое дежурство ракеты «Сармат»
    Российским инвесторам разрешили частично разморозить активы в ЕС
    Путин сообщил о присутствии судна НАТО в районе испытаний «Буревестника»
    Минфин США разрешил сделки с самолетами, связанными с Лукашенко
    NYT узнала о разработке Белым домом вариантов военных действий в Венесуэле
    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решенная проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕ-команды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    5 ноября 2025, 06:47 • Новости дня

    В егерской бригаде ВСУ под Сумами обнаружилась острая нехватка солдат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 71-й отдельной егерской бригаде ВСУ под Сумами зафиксирован острый недостаток личного состава, что осложняет удержание позиций на этом направлении, рассказали в российских силовых структурах.

    В Сумской области 71-я отдельная егерская бригада ВСУ сталкивается с серьезной нехваткой на передовой, передает ТАСС. Люди, прибывающие в состав бригады прямо из учебных центров, уже на следующий день направляются на передовые позиции, где попадают под удары ФАБов и артиллерии, уточнил источник агентства.

    Он добавил, что за прошедшие сутки российские силы комплексным огневым поражением сорвали три попытки продвижения боевых групп ВСУ в населенных пунктах Андреевка, Кондратовка и Варачина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ перебросили на Сумское направление обучавшиеся в Британии части. Потери украинских военных в боях с «Северянами» за сутки превысили 230 человек. Командиры ВСУ перепродали купленные на пожертвования автомобили.

    4 ноября 2025, 11:59 • Новости дня
    Российский офицер сообщил о складах НАТО на 500 млн долларов в Красноармейске

    @ Sgt Marc-Andre Gaudreault/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Красноармейске (Покровске) и Димитрове (Мирнограде) остаются крупные запасы техники и военного имущества НАТО примерно на полмиллиарда долларов, которые ВСУ не успели вывезти из города, заявил подполковник запаса Олег Иванников.

    Иванников сообщил, что в Покровске и Мирнограде по-прежнему находятся склады первой категории с техникой и спецоборудованием НАТО общей стоимостью около 500 млн долларов, пишут «Аргументы и факты».

    По его словам, именно по этой причине Владимир Зеленский не позволяет Вооруженным силам Украины сдать эти города, несмотря на сложную обстановку на фронте.

    Иванников добавил, что сдача Покровска и Мирнограда поставит положение украинского руководства под угрозу, поскольку на Западе не простят утрату стратегических запасов НАТО. По мнению офицера, взятие этих городов Вооруженными силами России позволит усилить наступление на Дружковку и Славянск.

    Ранее главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил о намерении за семь дней деблокировать Красноармейск и приказал держать позиции.

    Вооруженные силы России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР в Красноармейске. Военнослужащие России также уничтожили еще одну группу десанта ГУР из 11 человек, высаженную с вертолета под Красноармейском.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские спецслужбы несколько раз пытались эвакуировать на вертолете группу иностранцев из района Красноармейска.

    Минобороны России сообщило, что штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный в Красноармейске.

    4 ноября 2025, 13:01 • Новости дня
    Минобороны рассказало о потерях окруженных частей ВСУ в Купянске и Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска продолжают сжимать кольцо окружения возле Купянска и активизируют боевые действия в Красноармейске, уничтожая украинские подразделения и технику, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства отмечается, что вблизи Купянска силовые структуры сорвали попытку контратаки украинских войск, уничтожив до десяти боевиков и бронеавтомобиль. Кроме того, нанесены удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые поддерживают работу украинского ВПК, а также по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й и 51-й армий продолжили уничтожение окруженных украинских подразделений: в жилых кварталах освобождено несколько зданий, проводится зачистка в близлежащих населенных пунктах. «Продолжается сжатие кольца окружения группировки противника с северо-востока», – сообщили в Минобороны РФ. Отмечается отражение десяти атак на северо-западе от Красноармейска и пресечены попытки деблокирования окруженной группировки украинских войск силами иностранных наемников.

    В Донецкой народной республике попавшие в окружение украинские формирования несут тяжелые потери. В Красноармейске продолжается ликвидация окруженных сил ВСУ – освобождены десятки зданий и отражены 10 попыток прорыва. В Димитрове 5-я мотострелковая бригада освободила 17 зданий, продолжается продвижение в сторону микрорайона Западный.

    ВСУ на протяжении суток потеряли значительные силы в ряде направлений: под Харьковом уничтожено до 225 украинских военнослужащих, на Донецком направлении – до 430, а на Запорожском и Херсонском направлениях суммарно более 320 человек. Кроме того, уничтожены десятки единиц техники, шесть складов боеприпасов и ряд станций радиоэлектронной борьбы.

    Также сообщается о продвижении подразделений российских группировок «Запад», «Юг», «Центр», «Восток» и «Днепр», которым удалось улучшить свои позиции и нанести поражения живой силе и технике ВСУ в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. За сутки российские войска поразили объекты инфраструктуры, связанные с оборонными предприятиями Украины, и уничтожили более 200 беспилотников самолетного типа.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты военной инфраструктуры, включая цеха по производству снарядов и склады горючего, а также пункты размещения ВСУ и иностранных наемников. Средствами ПВО РФ за сутки были перехвачены три управляемые авиационные бомбы, один реактивный снаряд HIMARS производства США и 204 беспилотника.

    С начала спецоперации на Украине, по данным Минобороны России, уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 94 936 беспилотников, 25 837 танков и других бронемашин, а также десятки тысяч других единиц военной техники и вооружения.

    Накануне в Красноармейске штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. Минобороны заявило, что за сутки отражены десять атак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска с целью выхода из окружения.

    Ранее группировка «Восток» Вооруженных сил Украины сообщила о гибели и ранениях военнослужащих после комбинированных ударов Вооруженных сил России 1 ноября в Днепропетровской области.

    4 ноября 2025, 16:45 • Видео
    Макрон стал худшим в истории

    Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    4 ноября 2025, 23:25 • Новости дня
    Под Купянском дрон ВСУ ударил по стоящей на коленях крестящейся женщине
    @ onf_front

    Tекст: Катерина Туманова

    Telegram-каналы распространяют видео, на которых FPV-дроны ВСУ уничтожают мирное население под Купянском, а частности, канал «Народного фронта» представил видео жестокой расправы над женщиной, которая крестится, стоя на коленях на обочине дороги перед тем, как дрон врезается в нее и взрывается.

    «Пожилая женщина пытается выбраться из Купянска. Увидев дрон противника, падает на колени и крестится, умоляя пощадить. Оператор некоторое время издевается, а потом убивает женщину. Обыкновенный фашизм», – говорится в сопровождающем видео посте.

    Telegram-канал «Оперативный простор» показал видеозапись, как двое мирных жителей, из села Петропавловка восточнее Купянска решили выйти к российским позициям. С собой они несли только личные вещи. Один из них держал белый флаг, рядом с ним шла маленькая собака. Но операторы ВСУ направили FPV-дроны, поочередно убив шедших по дороге беззащитных мирных жителей.

    «И как особый символ стойкости русского православного человека – несколько раз крестящийся дед – и за это ему боеприпас в голову от извергов. Такую мерзость сложно представить даже в самом страшном фильме ужасов», – сказано в сообщении к видео.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил ее отец.

    4 ноября 2025, 08:21 • Новости дня
    На Украине начали расследование гибели военных в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины инициировали досудебное расследование в связи с гибелью военных ВСУ в Днепропетровской области на построении, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

    Государственное бюро расследований Украины открыло расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате воздушного удара в Днепропетровской области.

    Расследование осуществляется по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения), передает РИА «Новости».

    Следователи проверят, были ли 1 ноября выполнены требования безопасности для личного состава и организовано ли укрытие военных во время воздушной тревоги должным образом.

    Командование ВСУ начало проверку после гибели военнослужащих при построении в Днепропетровской области.

    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в этом регионе.

    В интернете опубликованы видеоматериалы, зафиксировавшие последствия удара российской баллистической ракеты «Искандер» по плацу с построением бойцов ВСУ.

    Минобороны России заявило, что удары были нанесены по подразделениям ВСУ в районах Даниловки, Орестополя и Тихого.

    5 ноября 2025, 01:55 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о предоставлении США карт с линией фронта на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия не предоставляет США карт с актуальной линией фронта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Сейчас не передаем. Когда были контакты, то, разумеется, пояснения по картам давались», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, перед началом закрытых переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в августе появилась карта с отмеченными историческими регионами России. Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    4 ноября 2025, 14:55 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства ПВО ликвидировали восемь украинских беспилотников самолетного типа, атаковавших территорию Белгородской области в первой половине дня, сообщило Министерство обороны России.

    Восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны с 8:00 до 14:00 по московскому времени, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Все беспилотники сбиты над территорией Белгородской области.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки ВСУ атаковали 12 районов региона с применением 112 беспилотников.

    В результате атак пострадали пять мирных жителей, среди которых оказался подросток.

    4 ноября 2025, 09:49 • Новости дня
    ВСУ атаковали подстанцию в Курской области с помощью БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара беспилотника по подстанции в слободе Белой в Курской области загорелись предохранители на трансформаторе и было временное отключение света, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    ВСУ с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Курской области, сообщил Хинштейн в Telegram-канале .

    По его словам, в результате происшествия загорелись предохранители на трансформаторе, пострадавших нет.

    В результате удара ВСУ семь населенных пунктов остались без света, специалисты оперативно восстановили энергоснабжение по резервной схеме. Глава региона уточнил, что также продолжаются работы по переключению на резервные линии для потребителей, пострадавших после удара по рыльской подстанции днем ранее.

    Ранее Хинштейн сообщал, что ВСУ ударили по подстанции в курском Рыльске, без света остались свыше 16 тыс. потребителей.

    Минобороны отчиталось о уничтожении шести БПЛА над Курской областью.

    4 ноября 2025, 13:04 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область 112 дронами

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ за сутки атаковали 12 районов Белгородской области 112 беспилотниками, пострадали пять мирных жителей, в том числе подросток, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Украинские военные в минувшие сутки атаковали 12 районов Белгородской области с применением 112 беспилотников, сообщил Гладков в Telegram-канале .

    По данным губернатора, в результате атак пострадали пять мирных жителей, среди которых есть подросток. Все они обратились за медицинской помощью.

    Атакам подверглись 40 населенных пунктов региона. Было выпущено 19 боеприпасов, 61 дрон был сбит и подавлен над областью. Повреждены один многоквартирный дом, 20 частных домов, три предприятия, ангар, социальный объект, сельхозпредприятие и 17 автомобилей.

    «В Белгородском районе поселок Октябрьский, села Бессоновка, Вергилевка, Журавлевка, Отрадное, Петровка, Репное, Стрелецкое, Чайки и Ясные Зори атакованы 16 беспилотниками, 10 из которых сбиты и подавлены. Сегодня утром в Октябрьскую районную больницу обратился мужчина, пострадавший вчера при атаке дрона в поселке Октябрьский. Ему диагностировали баротравму, отпущен домой на амбулаторное лечение», – сообщил Гладков.

    Также в Борисовском районе атакованы четыре населенных пункта семью беспилотниками, Валуйский округ и Волоконовский район подверглись атакам 16 дронов, восемь из которых были ликвидированы, двое мужчин получили ранения. По данным главы региона, над Алексеевским, Яковлевским, Вейделевским, Корочанским и Прохоровским районами средствами ПВО сбито 12 дронов самолетного типа, а по Грайворонскому и Краснояружскому районам выпущено 19 боеприпасов и совершены атаки 23 беспилотниками.

    В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино и еще несколько населенных пунктов подверглись атаке 38 дронов, из которых 25 удалось сбить и подавить. В Шебекино при атаке на грузовой автомобиль ранен мужчина, он госпитализирован. Кроме того, 17-летний юноша из села Сурково был доставлен в больницу с баротравмой после атаки дрона.

    Ранее в Нижегородской области в результате падения обломков беспилотника были повреждены три частных и один многоквартирный дом.

    Два мирных жителя получили ранения в результате ударов дронов по нескольким районам Белгородской области, где также повреждены частные и служебные автомобили.

    Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 85 дронов ВСУ над восьмью регионами, при этом 40 уничтожены над Воронежской, 20 – над Нижегородской, 10 – над Белгородской областью.

    4 ноября 2025, 09:00 • Новости дня
    Российским бойцам на передовую привезли мощи 17 святых и иконы

    Tекст: Вера Басилая

    На позиции бойцов спецназа «Ахмат» доставили мощи 17 святых и иконы, в том числе частицы мощей святителя Николая Чудотворца и Матроны Московской, сообщил штатный священник подразделения отец Евгений.

    На позиции бойцов спецназа «Ахмат» Минобороны России были доставлены мощи семнадцати святых и иконы. Такой информацией поделился штатный священник подразделения отец Евгений, передает РИА «Новости».

    По его словам, «прикоснуться к святыне никогда лишним не будет». Он также отметил, что святыни были собраны волонтерами в разных монастырях России по благословению духовенства. Эти мощи уже длительное время путешествуют по передовым позициям, укрепляя моральный дух российских бойцов в зоне спецоперации.

    Священник добавил, что бойцы смогут помолиться и приложиться к привезенным святыням.

    Среди привезенных святынь – частицы мощей святителя Николая Чудотворца, святых Петра и Февронии Муромских, святителя Луки Крымского и Матроны Московской.

    Ранее протоиерей Александр Тимофеев отметил важность просвещения для борьбы с распространением неканонических икон на фронте.

    5 ноября 2025, 05:30 • Новости дня
    Российский боец 8 км нес на плечах инвалида, чтобы эвакуировать из зоны боя

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащий ВС России на плечах эвакуировал мужчину-инвалида из разрушенного поселка Торское Краснолиманского район ДНР, сообщила супруга спасенного Любовь Шмакова.

    По ее словам, в Торском никого уже не было, они с мужем уходили последними.

    «Все сгорело. Разведчик с позывным «Змей» и его товарищ нас вывели. Он помогал мужу, на плечах нес. Мы им благодарны очень. Если бы не они, нас бы не было», – рассказала Шмакова РИА «Новости».

    Женщина указала на то, как от поселка до места эвакуации было около восьми км и весь путь боец пронес ее супруга. На точке им оказали помощь и пересадили на квадроцикл, чтобы эвакуировать в тыл.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский военный вынес 20 раненых под огнем в Запорожской области. Российские бойцы поделились водой с жителями села в Запорожской области. Раненый боец спас двух сослуживцев под обстрелом на Украине.

    5 ноября 2025, 06:08 • Новости дня
    Снайпер в ЛНР поразил цель на расстоянии более двух километров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Снайпер с позывным Кольт совершил поражение бойца ВСУ с дистанции 2200 метров, используя винтовку калибра 12,7 мм.

    Снайпер-разведчик с позывным Кольт из состава 25-й общевойсковой армии Западной группировки уничтожил бойца ВСУ на расстоянии 2200 метров на краснолиманском направлении, передает ТАСС. По словам самого военнослужащего, стрелял он из тяжелой винтовки калибра 12,7 миллиметра.

    Боец рассказал: «Рабочая дистанция, например, 375-го калибра – два километра, калибра 12,7 – примерно такая же. Но так как мы патроны сами пересобираем, мы можем эту дистанцию увеличить. Мой личный рекорд – 2200 метров с винтовки калибром 12,7. У моего товарища рекорд – 2000 метров ровно с винтовки калибром 375».

    Кольт уточнил, что целью стал солдат ВСУ. По его словам, противник полностью вышел из окопа, что позволило поразить его на предельной дистанции.

    5 ноября в России празднуется День военного разведчика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский снайпер-доброволец уничтожил цель на расстоянии более двух километров. Группа снайпера Ярого уничтожила свыше 2,5 тыс. целей с начала спецоперации на Украине. Российский снайпер поразил за один выход более 30 коптеров «Баба-Яга».

    5 ноября 2025, 06:52 • Новости дня
    Экс-военный ВСУ рассказал о жертвах ради удержания Красноармейска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Окружение крупной группировки ВСУ под Красноармейском стало результатом решения командования удерживать населенный пункт любой ценой, несмотря на потери среди личного состава, заявил бывший военный ВСУ с позывным Боб, сдавшийся в плен под Красноармейском и ставший членом добровольческого отряда им. Мартына Пушкаря, воюющего сейчас вместе с ВС РФ в Запорожской области.

    По его словам, окружение украинской группировки под Красноармейском стало следствием решений командования ВСУ, которое, ставит стратегические точки выше жизней солдат, передает ТАСС. Боб сдался в плен под Красноармейском и сейчас входит в добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря, действующий вместе с российской армией в Запорожской области.

    По словам Боба, украинские командиры уделяют больше внимания фиксации своих позиций на карте, чем судьбам нескольких тысяч военнослужащих, чьи жизни оказываются под угрозой. Он отмечает, что тысячам людей приходится жертвовать собой без ясной цели.

    Доброволец обратился к военнослужащим ВСУ с призывом последовать его примеру, сдаться в плен российским силам и тем самым сохранить свою жизнь. Он подчеркнул, что «лучше сохранить себе жизнь и задуматься, на той ли стороне они сражаются и стоит ли это того».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило о существенных потерях окруженных подразделений ВСУ в районах Купянска и Красноармейска. Российский офицер сообщил, что в Красноармейске были обнаружены склады НАТО с техникой и вооружением на сумму 500 млн долларов.

    5 ноября 2025, 06:23 • Новости дня
    Губернатор Авдеев сообщил об атаке беспилотников на пригород Владимира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В пригороде Владимира зафиксирована атака беспилотников на объект критической энергетической инфраструктуры, при этом все системы жизнеобеспечения продолжают функционировать штатно, сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев.

    По его словам, энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира подверглась атаке с использованием беспилотников, передает РИА «Новости». Авдеев отметил: «Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира». На данный момент на месте происшествия работают специалисты, а работы по устранению последствий начнутся в светлое время суток.

    Все объекты жизнеобеспечения функционируют нормально, нарушений в их работе не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нижнего Новгорода заявили о готовности оказать поддержку пострадавшим после атаки беспилотников. Системы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников на территории Белгородской области. Мужчина получил ранения после удара Вооруженных сил Украины по жилому дому в Свердловске в ЛНР.

    5 ноября 2025, 07:05 • Новости дня
    Командира расчета БПЛА 58-й бригады ВСУ ликвидировали в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Гоптовке Харьковской области уничтожен командир расчета беспилотников 58-й мотопехотной бригады ВСУ вместе с подразделением, сообщили в российских силовых структурах.

    Командир расчета беспилотников 58-й мотопехотной бригады вооружённых сил Украины был ликвидирован в населённом пункте Гоптовка Харьковской области, передает РИА «Новости». О ликвидации сообщили представители российских силовых структур.

    По словам источника агентства, в результате операции был уничтожен один из расчётов 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Среди ликвидированных оказался и командир данного расчета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офицера спецназа «Дозор» ликвидировали при отступлении ВСУ. В Купянске ударом FPV-дрона уничтожили заместителя командира бригады ВСУ. ВСУ потеряли бригаду и полк при «мясных» штурмах в Сумской области.

    5 ноября 2025, 07:12 • Новости дня
    ВС России уничтожили бронемашину ВСУ под Константиновкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время патрулирования под Константиновкой в ДНР подразделения использовали дроны-камикадзе, уничтожив бронемашину с военнослужащими и два минометных расчета, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили два минометных расчета противника и боевую бронированную машину ВСУ в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике, передает РИА «Новости».

    В сообщении Министерства обороны России отмечается: «В ходе разведывательных действий операторами ударных беспилотных летательных аппаратов было обнаружено и уничтожено два минометных расчета противника. Кроме того, при помощи воздушной разведки выявлена боевая бронированная машина, двигавшаяся с военнослужащими ВСУ. Точным ударом дрона-камикадзе она была уничтожена».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ установили свою власть в Константиновке после бегства местной администрации. Российские войска взяли Часов Яр и за счет этого существенно продвинулись в сторону Константиновки. Артиллерия ВСУ на Константиновском направлении ранее уничтожалась с российской стороны.

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Конгресс США оставил американцев без зарплат и продуктов

    Чиновники остались без зарплат, дети без садов, а бедные буквально без продовольствия. Все это – то, что прямо сейчас происходит в Соединенных Штатах в результате того, что политики в Конгрессе не могут договориться об утверждении бюджета на следующий год. Кого винят в происходящем американские избиратели и как долго это продлится? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик

      В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

    • Война еврокомиссарш: Урсула против Каи

      Между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главной евродипломаткой Каей Каллас вспыхнул личный конфликт из-за рокового мужчины – Мартина Зельмайера, которого называют «монстром» и одним из наиболее влиятельных чиновников в ЕС.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

