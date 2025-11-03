Tекст: Антон Антонов

«За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 140 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Наступление штурмовых подразделений «Северян» на Сумском направлении продолжается. На правом фланге российские силы продавливают оборону ВСУ при поддержке авиации, тяжелой реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». ВСУ в этом районе концентрируют свои силы для попытки новых контратак.

В результате наступления российских штурмовых групп на правом фланге группировки «Север» войска продвинулись на 200 м и закрепились в лесополосах. Три попытки ВСУ выдвинуть украинские штурмовые группы в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино были остановлены комплексным огневым поражением.

На Теткинском и Глушковском участках фронта штурмовая авиация вместе с реактивной артиллерией нанесли удары по позициям ВСУ в районе Рогозного и Старых Вирок.

В Харьковской области сохраняется высокая интенсивность боев: штурмовые группы «Северян» активны в Волчанске и на Хатненском участке. На левобережье Волчанска российские подразделения зачистили 30 зданий и продвинулись на 350 м; также они заняли позиции ВСУ вблизи Синельниково, увеличив свое продвижение до 300 м. На участке Меловое-Хатнее войска «Северян» продвинулись на 500 м, продолжая расширять контроль вдоль российской границы; авиация и ТОС-1А уничтожили позиции ВСУ в Двуречанском и Катериновке.

На Липцовском участке фронта существенных изменений не произошло, однако российские военные выявили и уничтожили радиоэлектронное оборудование и артиллерию ВСУ в Липцах и окрестных населенных пунктах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северный Ветер» сообщал, что на Сумском направлении в связи с погодными условиями интенсивность боев имеет тенденцию к снижению.