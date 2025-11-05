Tекст: Катерина Туманова

«Мы, Соединенные Штаты Америки, тоже внесли в это свой вклад. Посмотрите на [экс-заместителя госсекретаря США] Викторию Нуланд, на администрацию Обамы того времени, на [экс-главу ЦРУ] Джона Бреннана – они были непосредственно причастны к решениям, принятым во время Майдана и приведшим к власти нынешнего президента [Владимира] Зеленского», – сказал Флинн РИА «Новости».

Как писала в марте 2024 года газета ВЗГЛЯД, состоялась отставка Виктории Нуланд, которая прославилась в России после раздачи печенек на майдане, а также о том, почему у президента Украины Владимира Зеленского есть причины бояться ее сменщика.

Теперь же постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил Владимиру Зеленскому о необходимости завершения украинского конфликта.



