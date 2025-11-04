Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.5 комментариев
Глава Башкортостана сообщил об атаке БПЛА на промкомплекс Стерлитамака
Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил в Telegram-канале об атаке БПЛА на промышленный комплекс в Стерлитамаке.
«Промышленный комплекс Стерлитамака подвергся террористической атаке двумя БПЛА. Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха. Погибших и пострадавших нет, предприятие работает в штатном режиме», – сообщил Хабиров.
Напомним, ранее стало известно, что частичное обрушение цеха водоочистки произошло на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкирии из-за взрыва.