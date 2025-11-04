Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.5 комментариев
В цеху водоочистки нефтехимического завода в Башкирии произошел взрыв
Частичное обрушение цеха водоочистки произошло на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкирии из-за взрыва, о чем сообщила администрация города в Telegram-канале.
«Сегодня в результате взрыва в АО «СНХЗ» произошло частичное обрушение цеха водоочистки. В цехе работало пять человек. По предварительным данным никто не пострадал», – сказано в сообщении.
Там уточнили, что все аварийные службы выехали на место, причины взрыва устанавливаются.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Челябинской области подтвердили гибель 13 сотрудников после взрыва на промышленном объекте в Копейске, который произошел в октябре. На предприятии «Авангард» в Башкирии произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и восемь получили травмы.