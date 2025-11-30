Axios: США хотят на переговорах с Украиной достичь согласия по территориям

Tекст: Ольга Иванова

США рассчитывают на предстоящих консультациях с украинской делегацией во Флориде обсудить и согласовать спорные вопросы по территориям и гарантиям безопасности для Киева, передает ТАСС со ссылкой на портал Axios. По данным издания, во время встречи в Женеве на прошлой неделе участники смогли предварительно договориться по всем основным пунктам нового американского плана урегулирования конфликта на Украине, за исключением именно территориального вопроса и гарантий безопасности.

Источник из числа американских официальных лиц сообщил, что теперь Белый дом намерен сосредоточиться на устранении этих последних разногласий во время консультаций во Флориде. Он уточнил: «Украинцы знают, чего мы от них ожидаем». Подробностей новой инициативы стороны пока не раскрывают.

На данный момент нет информации о том, как именно Соединенные Штаты предлагают решить территориальные споры и какие именно гарантии безопасности обсуждаются. Однако стороны заявляют о намерении выйти на конкретные договоренности уже в ближайшее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что Владимир Зеленский распорядился направить украинскую делегацию на переговоры по мирному урегулированию в США и утвердил для нее секретные инструкции. Главой украинской делегации назначен секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.



