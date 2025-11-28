В Испании наказали семь компаний за обман в «черную пятницу»

Семь компаний Испании наказаны за фиктивные скидки в «черную пятницу»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство по социальным правам, потребления и повестке дня до 2030 года Испании провело проверки во время «черной пятницы». Ведомство выявило нарушения среди ряда торговых точек, которые завышали цены и устраивали фиктивные скидки. Было инициировано семь разбирательств за «изменение цен обманным путем», по итогам которых компаниям назначены штрафы на сумму 350 тыс. евро, передает ТАСС.

Пять из семи наказанных компаний уже известны: Mediamarkt, Carrefour, PC Componentes, Notino Italia и Gestaweb 2020. Представители ведомства считают, что подобные меры нужны для защиты потребителей и сохранения честных правил торговли. Остальные две компании, по информации министерства, пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее компании США отказались от части скидок и распродаж в «черную пятницу» из-за введенных таможенных пошлин, введенных против стран – поставщиков сырья.

Российские юристы отметили увеличение числа кибермошеннических схем с использованием фейковых QR-кодов во время ноябрьских распродаж.

А в МВД отметили активизацию мошенников, копирующих сайты известных брендов и предлагающих фейковые скидки ради кражи денег у граждан.