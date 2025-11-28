Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу материнского капитала с 2026 года

Миронов предложил ввести прогрессивную шкалу маткапитала с 2026 года

Tекст: Катерина Туманова

Законопроект, который внесет в Госдуму Миронов, предполагает, что выплата за третьего ребенка и последующих детей составит около 1,4 млн рублей, а за второго ребенка – более 900 тыс. рублей, передает ТАСС.

Изменения планируется внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В пояснительной записке отмечается, что практика реализации программы материнского капитала показывает ее высокую эффективность как демографической меры поддержки.

По данным Соцфонда, в 2025 году максимальный размер материнского капитала составляет свыше 900 тыс. рублей. Эту сумму могут получить семьи, в которых второй и последующие дети появились с 2020 года, если ранее право на маткапитал не возникало.

В случае принятия законопроекта, прогрессивная шкала начнет действовать с 1 января 2026 года.

«Накануне Дня матери мы вновь вносим наше давнее программное предложение о прогрессии материнского капитала. Практика показывает, что именно материнский капитал – самая эффективная демографическая мера», – сказал Миронов.

Напомним, с 2026 года семьи смогут оформить материнский капитал в размере 737 тыс. 205 рублей при рождении или усыновлении первого ребенка.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Буцкая назвала сумму маткапитала на первого ребенка в 2026 году. Социальный фонд России увеличил пособия и расширил меры поддержки матерей. В ОП предложили привязать сумму маткапитала к стоимости 10 кв. метров жилья.