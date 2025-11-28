Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Отстраненный от власти президент Гвинеи-Бисау прибыл в Сенегал
Смещенный военными с поста президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало был перевезен в Сенегал на специальном самолете, организованном правительством страны, сообщил министр иностранных дел, африканской интеграции и по делам сенегальцев за рубежом Шейх Нианг.
«Президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало был эвакуирован в Дакар в четверг вечером после резкого ухудшения ситуации с безопасностью в Бисау», – говорится в заявлении Министерства африканской интеграции Сенегала, согласно порталу Seneweb.
Спецоперация была проведена сенегальскими властями, которые «под личным руководством» президента Бассиру Диомае Диахара Файе поддерживали прямой контакт со всеми заинтересованными сторонами с начала кризиса».
В заявлении указано, что специально зафрахтованный правительством Сенегала самолет был отправлен в Бисау для содействия эвакуации президента Эмбало, а также репатриации нескольких политических и дипломатических деятелей и членов миссий по наблюдению за выборами, пострадавших от насилия.
По данным канцелярии министра Шейха Нианга, эта спецоперация была проведена на фоне чрезвычайного саммита ЭКОВАС, решительно осудившего попытку государственного переворота в Гвинее-Бисау.
Сенегал принял активное участие в виртуальной встрече, призвав к немедленному восстановлению конституционного порядка и освобождению арестованных во время произошедших событий.
Лидеры ЭКОВАС также приняли решение о создании небольшого посреднического комитета, который вскоре отправится в Бисау.
С благополучным прибытием президента Эмбало в Дакар Сенегал подтверждает свою готовность сотрудничать с ЭКОВАС, Африканским союзом и международными партнерами для поддержки диалога и скорейшего восстановления конституционного порядка в соседней стране.
Напомним, 26 ноября действующий президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало был арестован в своем кабинете в президентском дворце.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, тогда же бригадный генерал Денис Н'Канья заявил о захвате военными власти в Гвинее-Бисау, все высшие офицеры и президент страны были арестованы. Для управления страной было создано военное командование, которое избрало генерала Орта Н’Тама новым президентом.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в Гвинее-Бисау столкнулись советская военная школа и Елисейский дворец.