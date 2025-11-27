  • Новость часаПутин спрогнозировал обрушение линии ВСУ на Запорожском направлении
    Путин отверг слухи о попадании Лаврова в опалу
    Депутаты предложили штрафовать за рассылку интимных фото без согласия получателя
    Милонов предложил лично отвести в школу переехавшую в Россию девочку из Казахстана
    Путин сообщил о визите американской делегации в Москву на следующей неделе
    Путин сообщил о полном окружении Красноармейска и Димитрова
    Путин: Купянск полностью находится в руках военных России
    Путин заявил, что Россия готова юридически закрепить отсутствие планов агрессии против ЕС
    Путин: Признание Крыма и Донбасса будет темой переговоров с США
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    3 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Китаю и Индии надо отойти от края пропасти

    В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.

    4 комментария
    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    26 комментариев
    27 ноября 2025, 20:00 • В мире

    В Гвинее-Бисау столкнулись советская военная школа и Елисейский дворец

    В Гвинее-Бисау столкнулись советская военная школа и Елисейский дворец
    @ REUTERS/Luc Gnago/File Photo

    Tекст: Евгений Крутиков

    В одной из наиболее дружественных к России африканских стран, Гвинее-Бисау, произошел очередной за последнее время военный переворот. Почему сам этот переворот выглядит опереточным, причем здесь влияние жены президента страны – и каковы могут быть политические последствия этих событий для интересов России?

    В западноафриканском государстве Гвинея-Бисау произошел третий за три года военный переворот. Военные арестовали президента Умара Сисоку Эмбало, заявили о блокировании границ и полном контроле над территорией страны, а также блокировали интернет и «приостановили избирательный процесс». Заявление о контроле над страной было зачитано бригадным генералом Дени Н’Канья в штаб-квартире армии. Однако не все так однозначно.

    Президент Эмболо сам заявил нескольким франкофоннным СМИ (это само по себе странно, поскольку Гвинея-Бисау португалоязычная страна), что его «арестовали». Разговаривая по телефону с журналистами, Эмболо сказал, что находится в здании Генерального штаба армии и у него «могут отобрать телефон». Но почему-то не отобрали. Вместе с ним были задержаны начальник генштаба Бьянг На Нтан, его заместитель Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде.

    Особого насилия не случилось, но в столице Бисау слышались выстрелы. Люди с оружием и в камуфляже заняли подходы к правительственным зданиям, уделив особое внимание помещению ЦИК страны.

    Дело в том, что переворот случился на третий день после прошедших в Гвинее-Бисау президентских выборов и за сутки до того момента, когда должны были объявить их результаты. В первом туре участвовало 12 кандидатов. Представитель старейшей партии страны, которая и возглавляла борьбу за независимость от Португалии, «Африканской партии за независимость Гвинеи и Кабо-Верде» (ПАИГК) Фернанду Диаш да Кошта практически сразу же объявил себя победителем. Чуть позже в свою очередь о своей победе заявил и действующий президент Эмболо.

    Есть информация о том, что Фернанду Диаш и лидер ПАИГК, спикер парламента Домингуш Симойнш Перейра якобы арестованы и перевезены на авиабазу Бисау. Посольство РФ в Бисау приведено в состояние повышенной готовности. Власть в стране по сути перешла к генералу Дени Н’Канья. Судя по всему, это техническая, переходная фигура.

    В стране практически полностью доминирует партия ПАИГК, и все пять переворотов с 1980 года происходили в Гвинее-Бисау в результате конфликтов внутри партийной элиты и военных.

    Например, сейчас, президента Эмболо, легитимность которого многие оспаривают, руководство ПАИГК и ее чрезвычайно популярный лидер Перейра обвиняют в отходе от принципов панафриканизма и в излишне прозападной ориентации. Говорят даже о «предательстве» Эмболо интересов и идей панафриканизма, которыми руководствуется ПАИГК. И это при том, что Эмболо приезжал на саммит Россия-Африка в 2023 году и встречался с Владимиром Путиным.

    Многие сомневаются в реальности переворота в стране. Дело в том, что Эмболо такой театральный трюк уже проделывал. В феврале 2022 года он заявил, что сменить власть в стране пытались «люди, причастные к торговле наркотиками» и что «это был не просто переворот, а попытка убить президента, премьер-министра и весь кабинет министров». После этого Эмбало на фоне политического кризиса распустил парламент. В июне 2023 года прошли досрочные парламентские выборы, но, после того как в ноябре в стране произошли столкновения между Национальной гвардией и спецназом президентской гвардии, Эмбало вновь распустил Национальное народное собрание, во второй раз заявив о попытке госпереворота.

    И сейчас главе государства не очень верят, тем более что странно оставлять смещенному президенту телефон, чтобы он раздавал интервью. По одной из версий, он хочет переждать день, когда ЦИК должен был объявить результаты выборов.

    Дело в том, что Эмболо воспринимался в Гвинее-Бисау как «временный президент», и при вступлении во власть в 2019 году он публично заявлял, что не будет баллотироваться на второй срок. Но, видимо, вошел во вкус. Кроме того, огромное влияние на Эмболо оказывает его проевропейски настроенная супруга, а это явление вообще бич африканских политиков.

    Тут есть несколько вариантов развития событий. Во-первых, Эмболо может просто объявить, что он победил на выборах. В таком случае он попытается удержаться у власти с помощью президентского спецназа, но страна окажется на грани очередной гражданской войны. Второй вариант развития событий допускает, что победителем объявят кандидата от оппозиции Диаша, после чего придется распустить правительство.

    Третий вариант предусматривает создание военными временного переходного правительства по образцу и подобию того, что происходит сейчас в странах Сахеля, особенно в Мали. Надо уточнить, что гвинейские военные симпатизируют властям стран Сахеля, их политике и убеждениям. Таких же взглядов придерживается и вся партия ПАИГК с момента своего основания.

    Возможно, одним из кандидатов на пост временного главы переходного правительства станет Нуно Гомеш Набиам, уже занимавший пост премьер-министра страны. Он учился в СССР (Киевский институт инженеров гражданской авиации) и хорошо говорит по-русски. Также в СССР учился и популярный в народе лидер ПАИГК Домингуш Симойнш Перейра (выпускник Одесского политеха).

    Среди гвинейских военных очень высок процент тех, кто проходил обучение в СССР или уже в современной России.

    В РФ учились около пяти тысяч действующих гвинейских военных, сейчас в различных военных ВУЗах учится 75 курсантов из Гвинеи-Бисау. В феврале этого года, когда Эмболо приезжал в Москву, было заявлено о решении увечить квоту для студентов из Бисау.

    Кстати, исключение в этом ряду как раз президент Эмболо. Он учился в Центре национальной обороны в Испании.

    Оппозиция утверждает, что Эмболо разыграл этот спектакль с подачи Франции. Но и рассуждения о «постановочном перевороте» тоже пока не подкрепляются ничем, кроме лишь странной мягкости обхождения с президентом Эмболо. Военные во главе с начальником штаба сухопутных войск Орта Инте Нан Таном вполне могут последовать по пути Мали, Нигера и Буркина-Фасо и объявить о создании режима, при котором Гвинея-Бисау также встанет на путь радикального «нового африканского возрождения».

    Партия ПАИГК, находящаяся в той или иной форме у власти с 1974 года, то есть с момента провозглашения независимости, всегда придерживалась панафриканистских и просоветских, а сейчас и пророссийских взглядов. Вообще в стране нет антироссийски настроенных политических партий. Не сформировалась и устойчивая прозападная прослойка политиков, поскольку бывшая метрополия – Португалия просто не имела финансовых и иных возможностей взращивать там проевропейски настроенную коррумпированную элиту по тому образцу, как это делала Франция в своих бывших колониях. Более того, воинский контингент Гвинеи-Бисау воевал в 1970-89-х годах в Анголе против ЮАР наравне с советскими военными советниками.

    Правда, Бисау отказалась предоставить Советскому Союзу возможность построить военно-морскую базу в устье реки Жеба. Но сейчас в Гвинее-Бисау находятся российские военные инструкторы, которые в том числе готовят специальные подразделения для борьбы с наркоторговлей.

    Дело в том, что архипелаг Бижагош – это кратчайший путь из Южной Америки в Африку по самой короткой линии через Атлантический океан и оттуда уже в Европу. С начала 2000-х годов колумбийские наркокартели активно используют этот маршрут для трафика кокаина в Европу. Острова Бижагож, из которых два десятка необитаемых – дикая местность со специфическим населением (даже португальцы не смогли хотя бы формально христианизировать племя биджанте) и бороться с наркотрафиком там очень сложно.

    Помимо внутренних дрязг в партии ПАИГК наркоторговля – главный дестабилизирующий фактор в Гвинеи-Бисау. Неудивительно, что и президент Эмболо, и руководство ПАИГК неоднократно поднимало вопрос о возможном появлении в Гвинеи-Бисау российской базы или хотя бы увеличения контингента военных советников, инструкторов и переводчиков. Эмболо в 2022 году на встрече с Владимиром Путиным даже намекал, что Гвинея-Бисау могла бы приобрести или арендовать у России военные корабли (возможно, фрегаты) для борьбы с наркотрафиком и пиратством в устье река Жеба и на островах Бижагош.

    Однако затем с Эмболо что-то случилось, он зачастил во Францию, съездил в Израиль и провозгласил Иерусалим столицей еврейского государства, а Гвинея-Бисау стала стабильно голосовать в ООН за антироссийские резолюции, включая непризнание новых регионов частью РФ. Злые языки утверждают, что все это с ним случилось под влиянием его новой молодой супруги, Динисии Реиш –  большой поклонницы французской и итальянской моды, что требует финансов. С предыдущей первой леди Гвинеи-Бисау Марианой Мбамба он развелся еще в 2015 году. Это типичная история для африканских государств, в которых личная жизнь конкретных политиков и военных становится причиной и изменений государственного курса, и переворотов.

    В ближайшее время станет понятно, по какому пути пойдет новое военное правительство Гвинеи-Бисау. Внутрипартийные и межличностные конфликты – вечный бич неустойчивого африканского правления, но пока нет оснований говорить о том, что какое-либо из правительств страны может пойти на радикальное изменение внешнеполитического курса.  Скорее всего, Гвинея-Бисау продолжит быть одним из дружественных РФ государств на Западе Африки, несмотря на неоднозначные действия Умара Эмболо в последние несколько лет.

    Польша начала подготовку баз к приему дополнительного контингента войск США
    Марочко сообщил о прорыве обороны ВСУ и заходе в Северск
    Грушко: Россия не видит Европу участником переговоров по Украине
    Объявлен новый президент Гвинеи-Бисау
    Военное командование Британии предупредило о дефиците оборонного бюджета
    Двукратная чемпионка мира Людмила Базаревич скончалась на 87-м году жизни
    У принятой за корабль инопланетян кометы ученые затруднились объяснить антихвост

    Турция хорошо заработает на русофобии Европы

    Турция хорошо заработает на русофобии Европы

Анкара уверила, что не намерена под давлением США и НАТО прекращать закупки российского газа. Чем шире конфликт России с Западом, тем больше возможностей открывается для Турции для дополнительного заработка. На чем Анкара зарабатывает уже сейчас миллиарды долларов, и какие двери для новых заработков откроются в 2027 году?

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя

Пекин, разозленный поведением премьера Японии Санаэ Такаити, напомнил соседу о праве применять против него силу, не дожидаясь одобрения Совбеза ООН. Таких угроз руководство Китая не озвучивало еще ни разу, но непосредственность Такаити и ее равнение на Маргарет Тэтчер провоцируют КНР. Строго говоря, она первой захотела повоевать.

    Как родились героические традиции морской пехоты России

    Как родились героические традиции морской пехоты России

27 ноября исполняется 320 лет одному из наиболее героических родов войск Военно-морского флота – российской морской пехоте. Морпехи заработали свою легендарную репутацию еще во времена Петра Первого, подтвердили ее в Великую Отечественную – и укрепляют прямо сейчас, на полях украинской спецоперации.

    «Животное» из «адской дыры» напало на Вашингтон

    «Животное» из «адской дыры» напало на Вашингтон

«США настигла карма». Так эксперты комментируют террористическую атаку у Белого дома, в результате которой тяжелые ранения получили сотрудники Нацгвардии США. Нападавшим оказался 29-летний уроженец Афганистана, ранее сотрудничавший с ЦРУ. Что стало мотивом нападения и к каким последствиям оно приведет?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    • Китай и Япония на пути к войне

      Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

