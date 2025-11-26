Военные подтвердили захват власти в Гвинее-Бисау

Генерал Денис Н'Канья заявил о захвате власти в Гвинее-Бисау

Tекст: Тимур Шайдуллин

Военные Гвинеи-Бисау взяли ситуацию в свои руки, объявив о захвате власти. Бригадный генерал Денис Н'Канья, который ранее возглавлял президентскую военную канцелярию, выступил по национальному телевидению из штаба армии. Он заявил, что армия полностью контролирует страну и приостанавливает работу всех государственных институтов, передает ТАСС.

Генерал сообщил о приостановлении деятельности всех государственных институтов. Границы республики закрыты, а подсчет голосов на президентских и парламентских выборах, прошедших 23 ноября, остановлен. Избирком намеревался объявить результаты 28 ноября.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что президент Умару Сисоку Эмбало и несколько высших офицеров арестованы.

Посол России в Гвинее-Бисау Александр Егоров отметил, что силовые структуры раскрыли заговор среди офицеров и держат под контролем ситуацию в стране.







