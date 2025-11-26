Депутат Безуглая пообещала блокировать трибуну Рады до отставки Ермака

Tекст: Вера Басилая

Марьяна Безуглая заявила, что намерена заблокировать трибуну Верховной рады и не позволит проводить голосования, пока Андрей Ермак остается главой офиса президента, передает ТАСС.

Депутат подчеркнула, что будет делать все возможное, чтобы ни одно решение не было принято до выполнения этого требования.

Безуглая также призвала своих коллег не оставаться в стороне, а присоединиться к забастовке для достижения перемен в руководстве страны. По ее мнению, Украина сталкивается с серьезным внутриполитическим кризисом, который усугубился после выявления случаев коррупции среди ближайшего окружения Владимира Зеленского. Она указала, что президент уже ищет альтернативу Ермаку, например, привлекая к переговорам Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов в России), несмотря на предыдущий конфликт между ним и Ермаком.

Ранее в ноябре 2025 года в партии Зеленского призвали к отставке Ермака из-за коррупционного скандала.

Однако позже Зеленский заявил, что Ермак останется главой президентского офиса.

После этого Зеленский утвердил делегацию для переговоров по мирному соглашению, назначив Ермака ее главой.

Также украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что расследования коррупции в отношении Зеленского и его окружения были приостановлены по инициативе европейских дипломатов.