Жапаров отметил бережное отношение к русскому языку в Киргизии

Президент Киргизии Жапаров отметил бережное отношение к русскому языку в стране

Tекст: Вера Басилая

Президент Киргизии Садыр Жапаров подчеркнул бережное отношение к русскому языку в стране, передает ТАСС. Он заявил, что язык Пушкина, Толстого, а также Айтматова занимает важное место в киргизском обществе.

Жапаров отметил, что востребован проект «Российский учитель за рубежом», в рамках которого российские педагоги преподают русский язык и другие предметы в различных регионах Киргизии.

Владимир Путин в свою очередь рассказал, что в рамках этой программы в Киргизию уже направили более 150 российских педагогов. Он добавил: «Полагаю – и президент [Киргизии] в ходе нашего общения говорил об этом, – что этого тоже мало и недостаточно».

Путин согласился с позицией Жапарова о необходимости увеличить число таких специалистов.

Глава российского государства подчеркнул, что Москва продолжит поддерживать развитие образования на русском языке в республике, обеспечивая школы и университеты необходимыми учебными материалами, а также строительством новых русскоязычных школ.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что количество российских компаний в республике достигло 1 тыс. 800 и выросло в три раза за последние годы.

Президент России Владимир Путин сообщил, что первые три из девяти совместных российских школ с обучением на русском языке в Киргизии планируют открыть к первому сентября 2027 года.

