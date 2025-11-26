Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.0 комментариев
Стратегия нацполитики: Уровень общероссийской идентичности должен составить 95%
К 2036 году планируется достичь уровня общероссийской гражданской идентичности не менее 95% населения страны, говорится в Стратегии национальной политики России до 2036 года.
Согласно документу, одной из целей обозначено, чтобы к 2036 году практически все жители страны идентифицировали себя как россияне. В частности, подчеркивается, что рганы власти проконтролируют достижение такого показателя, как «уровень общероссийской гражданской идентичности (гражданского самосознания) – не менее 95%», передает ТАСС.
Как говорится в стратегии, «гражданское единство – основа российской нации» и предполагается, что оно включает признание суверенитета и целостности государства, а также уважение культурного и языкового разнообразия страны, передает РИА «Новости».
Формирование единой нации предложено строить «на основе признания общности истории, культуры и ценностных идеалов». Российское общество объединяется общим культурным кодом – приоритетом станут сохранение и развитие русской культуры и языка, говорится в документе.
Размывание духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей на фоне глобализации признано угрозой национальной безопасности. Результатом реализации государственной национальной политики должна стать сплоченность российской нации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года».
В стратегии указано, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях должны быть устранены последствия антироссийской пропаганды, национализма, неонацизма и религиозной розни, которые там насаждались до воссоединения регионов с Россией.