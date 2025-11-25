Кремль спросили о контактах России и США в ОАЭ

Песков: Кремль следит за сообщениями СМИ о контактах России и США в ОАЭ

Tекст: Вера Басилая

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль внимательно анализирует сообщения СМИ о переговорах представителей России и США в Абу-Даби, передает ТАСС.

«Нам по-прежнему нечего сообщить [о таких контактах]. Мы следим за сообщениями СМИ, мы тщательно их анализируем», – заявил Песков.

Он также заявил, что Россия заинтересована в достижении своих целей в ситуации на Украине именно дипломатическим путем, и полностью открыта для переговоров.

Ранее телеканал CBS сообщил о якобы состоявшейся встрече министра армии США с российской делегацией в Абу-Даби.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на этой неделе официальных контактов по предложению США не планировали, и Москва не получала соответствующих документов.

Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к обсуждению мирного урегулирования, однако отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.