Спикер Рады Стефанчук назвал возврат Крыма Украине условием мира

Tекст: Вера Басилая

Конфликт на Украине завершится только после возврата Крыма, заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в ходе совместной пресс-конференции со спикером парламента Швеции Андреасом Норленом, передают РИА «Новости».

Стефанчук добавил, что в рамках саммита представители Евросоюза выразили поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. Стефанчук отметил, что прозвучавшие на саммите заявления были четкими и понятными в отношении поддержки Киева.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведения референдума. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

Ранее США предложили план урегулирования конфликта на Украине. Дональд Трамп отметил, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устраивает это предложение.

Европейские участники переговоров ранее не согласились с позицией США по признанию российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями.

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.