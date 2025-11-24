Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.7 комментариев
Российским налогоплательщикам напомнили о дедлайне по имущественным налогам
Гражданам России необходимо до 1 декабря 2025 года уплатить транспортный, земельный и налог на имущество за 2024 год. Исключение сделано для жителей отдельных территорий Курской области – для них срок уплаты продлен на 12 месяцев.
Россиянам нужно до 1 декабря 2025 года оплатить транспортный, земельный и налог на имущество за 2024 год, передает ТАСС. Исключение составляют жители некоторых районов Курской области – для них срок уплаты продлен еще на год. ФНС уточняет, что для остальных граждан отсрочки не предусмотрено.
Федеральная налоговая служба в этом году провела рассылку уведомлений о суммах начисленных имущественных налогов. Всего россиянам начислено порядка 410 млрд рублей по итогам 2024 года. Подробности о порядке оплаты и возможных способах перечисления средств размещены на официальном портале ФНС.
Физическим лицам также предстоит уплатить НДФЛ с доходов по банковским вкладам, если общий доход по всем вкладам превысил 210 тыс. рублей за год. Если деньги на счетах принесли больший доход, оплатить налог также необходимо до 1 декабря. Напомним, что на сайте ФНС работает специальный раздел с разъяснениями по уведомлениям и инструкции по оплате.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Мишустин заявил, что с начала года в российский бюджет было собрано более 25 трлн рублей налогов. Глава ФНС отметил, что вокруг налогообложения платформенной экономики продолжается активная дискуссия. ФНС предоставила предприятиям отсрочки по уплате налогов на сумму около 1 трлн рублей в 2025 году.