Глава ФНС заявил о дискуссии вокруг налогов для платформенной экономики

Глава ФНС Егоров заявил о дискуссии вокруг налогов для платформенной экономики
В Федеральной налоговой службе рассматривают различные варианты механизма налогообложения платформенной экономики, обсуждая их с экспертами и бизнесом, заявил глава ведомства Даниил Егоров.
Глава ФНС Даниил Егоров сообщил каналу «Россия 24», что сейчас активно идет большая дискуссия о механизме налогообложения платформенной экономики, передает ТАСС.
Егоров подчеркнул, что вопрос актуален и требует комплексного подхода к регулированию новых видов бизнеса.
По его словам, уже проводится апробация решений, среди которых агрегация данных платформ и данных самой ФНС, чтобы можно было максимально рано реагировать на потенциальные риски. Егоров пояснил, что такой подход позволит повысить прозрачность работы платформ и обеспечить своевременное поступление налогов в бюджет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого глава Сбербанка Герман Греф обвинил маркетплейсы в недоплате 1,5 трлн рублей налогов.
Ассоциация электронной коммерции ранее предложила создать особый налоговый режим для пунктов выдачи заказов с льготными условиями.
Руководитель ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом России заявил о сокращении продолжительности проверок и числа документов для налогоплательщиков.