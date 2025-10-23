В России предложили ввести специальный налоговый режим для ПВЗ

Tекст: Вера Басилая

Ассоциация участников рынка электронной коммерции предложила ввести в России специальный налоговый режим и отдельный код ОКВЭД для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) от маркетплейсов, пишут «Ведомости». Соответствующее письмо ассоциация направила министру экономического развития Максиму Решетникову.

Авторы инициативы считают, что действующие налоговые режимы, включая общую систему и упрощенную схему, не отражают особенности работы ПВЗ, которые действуют по агентской модели и не могут возмещать НДС.

В рамках предложения предполагается, что новый режим будет внедрен в пилотных регионах, где для ПВЗ введут фиксированный налог, определяемый количеством пунктов, а также установят льготные налоговые ставки по доходам или прибыли.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22% с 1 января 2026 года.



