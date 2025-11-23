Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.0 комментариев
FIA аннулировала результаты «Макларена» на Гран-при Лас-Вегаса
Международная автомобильная федерация (FIA) аннулировала результаты пилотов «Макларена» британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри на 22-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» сезона 2025 года – Гран-при Лас-Вегаса, сообщает пресс-служба FIA.
Победу на Гран-при Лас-Вегаса одержал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Ландо Норрис финишировал вторым, а Оскар Пиастри был четвертым, однако их результаты были аннулированы. После корректировки итоговых протоколов на второе место поднялся Джордж Расселл из «Мерседеса», третьим стал итальянец Кими Антонелли, также выступающий за «Мерседес».
Ландо Норрис и Оскар Пиастри остаются лидерами в личном зачете. При этом, по итогам пересчета очков, Норрис по-прежнему возглавляет таблицу с 390 очками. На втором месте идут Пиастри и Ферстаппен, у которых теперь по 366 очков.
В Кубке конструкторов «Макларен» сохраняет лидерство с 756 очками, несмотря на дисквалификацию своих пилотов. Вторую позицию занимает «Мерседес» (431 очко), замыкает тройку «Ред Булл» (391 очко). Следующий этап чемпионата пройдет в Катаре с 28 по 30 ноября.
