Мерц уладил спор с Лулой да Силвой и предложил потанцевать вместе

Мерц уладил конфликт с Лулой да Силвой и предложил вместе потанцевать
Канцлер Германии Фридрих Мерц примирился с президентом Бразилии Луисом Лулой да Силвой после скандала вокруг его слов о Белен-ду-Пара, предложив вместе потанцевать на следующей встрече, передает немецкое информационное агентство dpa.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва урегулировали недавний конфликт и обсудили возможность вместе потанцевать при следующей встрече, сообщает dpa, ссылаясь на источники в окружении канцлера.
В ходе 40-минутной беседы Лула дал Мерцу советы о ресторанах в Белен и рассказал, какие танцы тот мог бы попробовать, на что Мерц ответил: «Отлично, в следующий раз пойдем танцевать вместе».
Причиной конфликта стали высказывания Мерца на конгрессе в Берлине после его визита в Бразилию на COP30. Канцлер отметил, что никто из журналистов его пула не захотел остаться в Белен-ду-Пара, все были рады вернуться домой, что вызвало возмущение среди бразильцев в соцсетях, передает РИА «Новости».
Позже мэр Белен-ду-Пара Игор Норманду и губернатор штата Пара Хелдер Барбалью подвергли заявления Мерца критике. Барбалью отметил, что слова канцлера говорят больше о нем самом, а мэр Рио-де-Жанейро Эдуарду Паэс в соцсети X назвал Мерца «нацистом» и «щенком Гитлера».
Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ростом милитаристской риторики и проявлениями ренацификации в Германии.
А зампред СБ России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус подражают в антироссийских заявлениях своим предкам-фашистам.