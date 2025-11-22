Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.13 комментариев
Передвижная экспозиция исторического проекта «СВОИ» открылась в Сухуме
В центре Сухума открылась передвижная экспозиция Международного проекта по сохранению исторической памяти «СВОИ».
Республика Абхазия приняла участие в Международном проекте по сохранению исторической памяти «СВОИ» – передвижная экспозиция открылась в центре Сухума, сообщает в Telegram-канале Дом народов России.
Ранее выставка уже работала в Сочи, а теперь познакомит жителей и гостей Абхазии с реальными историями о дружбе и взаимовыручке в годы Великой Отечественной войны и в ходе спецоперации на Украине. На экспозиции представлены истории жителей Южного и Северо-Кавказского округов России, а также жителей Абхазии.
Открытие выставки в Сухуме прошло с участием делегации Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России, представителей Дома народов России и правительства Абхазии. Среди гостей – студенты, активная молодежь из Сочи, бойцы спецоперации на Украине, а также представители бизнеса и общественных организаций двух государств.
Проект «СВОИ» направлен на сохранение исторической памяти, объединяет два государства и братские народы, подчеркивают организаторы. Экспозиция будет работать до конца ноября, и любой желающий может передать историю своей семьи на сайте архивсвои.рф.
Руководитель Дома народов России Анна Полежаева отметила значимость проекта: «Рассказы о героях Великой Отечественной войны, которые хранит каждая семья, одинаково важны как для нас, так и для Республики Абхазии, потому что у нас общая история, историческая память и преемственность поколений».
Она подчеркнула, что к проекту может присоединиться каждый человек в Республике Абхазия, как это делают представители всех народов и конфессий России.