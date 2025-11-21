Писатель Руссе предложил Франции выйти из НАТО и сблизиться с Россией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Франция первой среди стран Евросоюза должна восстановить дружеские отношения с Россией, заявил экономист и писатель Марк Руссе во время встречи с юной писательницей из ЛНР Фаиной Савенковой, передает ТАСС.

По словам Руссе, Франции нужно выйти из НАТО и сосредоточиться на расширении военного бюджета и укреплении дружбы с Россией, так как «страны связывают многовековые цивилизационные отношения». Руссе подчеркнул: «Я считаю, что Франции по-настоящему необходимо выйти из НАТО. Сейчас у нее практически не остается независимости, что в военном плане, что даже и в экономическом». Он также добавил, что страна должна первой сделать шаг к сближению, даже опередив Германию.

Руссе отметил также заинтересованность Германии в экономическом сотрудничестве с Россией, однако напомнил о особых исторических связях между Москвой и Парижем. Писатель выразил поддержку курсу России на возвращение исторических территорий и заявил, что для предотвращения новых конфликтов на Украине стране следует довести начатое до конца.

Фаина Савенкова в беседе с корреспондентом агентства ТАСС рассказала, что на встрече подробно обсудила отношения Франции и Европы к ситуации в Донбассе и намерена использовать полученные сведения в будущей книге. Савенкова подчеркнула важность завершения конфликта на Украине и убеждена, что без участия западных стран это невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на территории Русского духовно-культурного православного центра в Париже прошло открытие памятника Александру Пушкину.

Однако, в то же время, прокуратура Парижа начала расследование из-за вывешенного на Триумфальной арке плаката с лозунгом о советских солдатах.

Сейчас Франция делит с Германией второе место в рейтинге недружественных государств от газеты ВЗГЛЯД.