Нефть подешевела на ослаблении геополитических рисков

Мировые цены на нефть снизились на ослаблении геополитических рисков
Мировые цены на нефть в пятницу снизились более, чем на 1%: эксперты обращают внимание на геополитические новости и оценивают риски на рынке.
Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.11 снижалась на 1,25% к уровню предыдущего дня, до 62,59 доллара за баррель, а январских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,41%, до 58,17 доллара, передает РИА «Новости».
«Так как Украина официально не отвергла сделку, даже небольшая вероятность соглашения давит на нефтяные цены», – цитирует Reuters аналитика IG Маркет Тони Сайкамора.
Напомни м, на этой неделе американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США проводят «тайные консультации» с Россией по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ и США обсуждали на Аляске в августе мирное урегулирование на Украине, и с тех пор «новаций по теме не было».