США начали подъем истребителя и вертолета со дна в Южно-Китайском море

Арагчи: Атаки Израиля укрепили стратегическое сотрудничество Тегерана с Москвой

Tекст: Катерина Туманова

«Россияне нам очень сильно помогли во время 12-дневной войны, и после этого мы были еще активнее вовлечены в сотрудничество, чем ранее. Именно поэтому я говорю вам, что мы стали даже более готовы [к потенциальному конфликту], чем к предыдущей войне», – цитирует его ТАСС из интервью журналу Economist.

По словам Арагчи готовность Ирана выражается в том, что ракеты страны находятся в лучшем состоянии, как по количеству, так и по качеству.

«Мы вынесли много уроков из 12-дневной войны. Мы поняли, каковы у нас слабые и сильные стороны, каковы слабые стороны Израиля. Мы их все проанализировали, и теперь мы полностью готовы, даже лучше, чем в прошлый раз», – добавил министр.

Он заверил в отсутствии у Тегерана стремлений к войне, но напомнил, что лучший способ предотвратить войну – подготовиться к ней.

«И мы полностью готовы», – сказал Арагчи.

Глава иранского МИД уточнил, что стратегическое сотрудничество России и Ирана насчитывает много лет.

«Целью нашего военного сотрудничества были исключительно наши оборонные задачи. Это была наша позиция с самого начала», – отметил он.

Арагчи указал на то, как Запад и его действия лишь подоткнули Иран к сотрудничеству с Россией и Китаем в оборонной сфере.

«Мы должны признать, что именно западные страны на самом деле заставили нас понять, что Китай и Россия для нас – лучшие друзья, чем они», – подытожил иранский министр.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани передал президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Лавров в ноябре провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи по инициативе иранской стороны. Замглавы иранского МИД Саид Хатибзаде заявил о подготовке к возможному визиту Путина в исламскую республику.