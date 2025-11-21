Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времён». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа, и к этому нам предстоит привыкнуть.0 комментариев
CNN: США начали подъем истребителя и вертолета со дна в Южно-Китайском море
ВМС США проводят операцию в Южно-Китайском море с целью поднять со дна истребитель F/A-18F Super Hornet и вертолет MH-60R Sea Hawk, которые в конце октября упали в воду, взлетев с борта авианосца USS Nimitz,этом сообщил канал CNN.
ВМС США начали операцию по подъему со дна Южно-Китайского моря истребителя F/A-18F Super Hornet и вертолета MH-60R Sea Hawk, которые упали в конце октября при взлёте с авианосца USS Nimitz, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
По данным источников телеканала, к работам привлечено спасательное судно USNS Salvor (T-ARS-52), однако местоположение судна и деталей миссии не раскрывают. В руководстве ВМС США отметили, что поднятие затонувшей техники организовано из опасений, что к ней раньше американских военных смогут добраться специалисты из Китая и получить доступ к секретной информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, истребитель F-18 Super Hornet и вертолет Seahawk рухнули в Южно-Китайском море при выполнении задач возле авианосца USS Nimitz.