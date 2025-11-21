  • Новость часаВице-премьер Башкирии Марзаев получил 13 лет колонии за взятку
    Старым врагом России прикроют позор Трампа
    Путин: Люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе простых людей Украины
    Венгрия потребовала от Киева отчета по расходованию европейских денег
    Военные КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей
    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ
    Герасимов: ВС России освободили 75% Красноармейска
    Путин: Военнослужащие ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен
    Каллас отметила креативность России для обхода санкций ЕС
    Главы МИД стран ЕС обсудили возможность задержания танкеров с российской нефтью
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времён». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа, и к этому нам предстоит привыкнуть.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    21 ноября 2025, 08:37 • Новости дня

    США начали подъем истребителя и вертолета со дна в Южно-Китайском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВМС США проводят операцию в Южно-Китайском море с целью поднять со дна истребитель F/A-18F Super Hornet и вертолет MH-60R Sea Hawk, которые в конце октября упали в воду, взлетев с борта авианосца USS Nimitz,этом сообщил канал CNN.

    ВМС США начали операцию по подъему со дна Южно-Китайского моря истребителя F/A-18F Super Hornet и вертолета MH-60R Sea Hawk, которые упали в конце октября при взлёте с авианосца USS Nimitz, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

    По данным источников телеканала, к работам привлечено спасательное судно USNS Salvor (T-ARS-52), однако местоположение судна и деталей миссии не раскрывают. В руководстве ВМС США отметили, что поднятие затонувшей техники организовано из опасений, что к ней раньше американских военных смогут добраться специалисты из Китая и получить доступ к секретной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истребитель F-18 Super Hornet и вертолет Seahawk рухнули в Южно-Китайском море при выполнении задач возле авианосца USS Nimitz.

    21 ноября 2025, 01:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска уничтожили до 3 тыс. украинских солдат и почти 900 единиц техники при попытках ВСУ вырваться из Купянска, сообщили в российских силовых структурах.

    «Отчаянные меры командования противника не помогли: группировка ВСУ оказалась заблокирована в городе. Попытки прорыва и деблокирования ВСУ в городе привели к гибели до 3 тысяч боевиков, а также уничтожению 891 единицы вооружения и военной техники», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что ради удержания Купянска ВСУ стянули до 20 тыс. солдат в город, «выдергивая разрозненные подразделения со всей линии фронта».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Военный эксперт Андрей Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска. При этом в МИД России заявили о достаточной доказательной базе зверств ВСУ в Купянске.

    20 ноября 2025, 14:46 • Новости дня
    Способную пробивать бункеры авиабомбу впервые показали на Dubai Airshow

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управляемую планирующую авиационную бомбу УПАБ-1500ТВ-Э, способную уничтожить железобетонные укрытия, впервые презентовали на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

    Управляемая планирующая авиабомба УПАБ-1500ТВ-Э была впервые продемонстрирована на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, передает ТАСС.

    Производитель бомбы входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Данная авиабомба создана на основе предыдущей модели УПАБ-1500Б-Э и получила гораздо более точную систему наведения за счет телекамеры, которая дополняет инерциально-спутниковое управление. Это позволяет значительно повысить эффективность поражения защищенных целей.

    Бомба весит полторы тонны и может применяться с самых современных российских истребителей. Дальность действия вооружения достигает 50 км.

    Новинка способна уничтожать подземные командные пункты, самолеты в железобетонных укрытиях, заводские мощности и стартовые пусковые установки. Совмещение различных средств наведения обеспечивает высокую точность при поражении целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех заявил об уничтожении тяжелых переправ украинских войск с помощью реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

    Переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» удерживает лидерство среди мировых аналогов по своим характеристикам.

    Концерн «Калашников» ранее завершил поставку модернизированных управляемых ракет «Вихрь-1».

    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    20 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный главнокомандующий посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск, командующим группировкой «Запад», сообщив о назначении генерала Сергея Медведева командующим «Юга».

    «Сегодня в нашем совещании также принимает участие начальник Генерального штаба, начальник ГОУ, командующий и оперативный командный состав группировки «Запад», а также командующий группировкой «Юг». Бывший командующий группировкой «Юг» назначен на новую должность – заместителем министра обороны Российской Федерации. Уверен, что на новом месте работы он использует все свои знания, опыт боевого командира. Это сегодня востребовано», – сказал Путин.

    Так президент говорил о генерал-полковнике Александре Санчике, его сменил на посту начальника Южной группировки войск генерал Сергей Медведев.

    «Хотел бы заслушать нового командующего группировкой «Юг». Для вас это не новая работа, имея в виду, что вы были начальником штаба этой же группировки. В этом смысле преемственность у нас полная, стопроцентная. Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении», – запросил Путин доклад по южному направлению фронта.

    Медведев доложил о том, что Южная группировка войск продолжает вести наступательные действия на всех направлениях.

    «Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены», – заявил новый командующий группировкой.

    Напомним, в начале ноября Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемой должности заместителя министра обороны Андрея Булыгу. Другим указом на пост замминистра обороны назначен командующий ЮВО Александр Санчик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг и заслушал доклады военных о ситуации вокруг Купянска и Константиновки.

    Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России сообщил о продвижении российских войск в Северске и Константиновке.

    20 ноября 2025, 23:23 • Новости дня
    Путину доложили об освобождении Петропавловки в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Командующий группировкой войск «Запад» командующий группировкой Сергей Кузовлев доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину об освобождении населенного пункта Петропавловка в Харьковской области.

    «В настоящее время соединения и части дивизии во взаимодействии с 47-й дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии продолжают уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Петропавловка, идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой», – доложил Кузовлев.

    Он добавил, что противник неоднократно пытался деблокировать окруженную группировку, восстановить переправы через реку Оскол и вырваться из кольца окружения.

    «Все контратаки отбиты, прорыва украинских формирований из окружения не допущено», – рапортовал командующий.

    Напомним, 20 ноября президент Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск, командующим группировкой «Запад».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. Герасимов также сообщил, что ВС России освободили 75% Красноармейска. Командующий группировкой «Запад» ВС России доложил, что освобожден Ямполь на Краснолиманском направлении.

    20 ноября 2025, 23:35 • Новости дня
    Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска

    Tекст: Катерина Туманова

    Продвижение ВС России за пределы Купянска в Харьковской области сократит возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) бить по гражданской инфраструктуре на северных окраинах Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Это очень большой, ключевой успех наших российских войск и очень хорошая новость для жителей Луганской Народной Республики на северных ее окраинах, поскольку наши граждане очень сильно страдали от тех действий, которые происходили в населенном пункте Купянск», – сказал он ТАСС.

    Марочко пояснил, что украинские боевики доставали до северных окраин ЛНР и постоянно наносили удары по гражданской инфраструктуре.

    «Если мы продвинемся дальше, то у украинского командования и украинских боевиков будет меньше возможностей наносить удары по территории Луганской Народной Республики», – объяснил военный эксперт.

    Напомним, президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Путин заслушал доклады командиров о ситуации на различных направлениях, включая район Купянска, Константиновки и Краматорское направление.

    20 ноября 2025, 13:45 • Новости дня
    «Калашников» выполнил контракт на поставку снайперских винтовок Чукавина

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» завершил отгрузку новейших снайперских винтовок Чукавина по годовому контракту, при этом на 2026 год запланировано резкое увеличение выпуска этого оружия.

    Концерн «Калашников» отгрузил основному заказчику все снайперские винтовки Чукавина (СВЧ) по контракту, выполнив годовой план, сообщает Telegram-канал концерна.

    Отмечается, что новые государственные и экспортные заказы на 2026 год предусматривают кратный рост производства этих винтовок.

    СВЧ калибра 7,62 мм рассчитана на поражение целей на дистанции до 1000 метров. Модель оснащена эргономичной рукояткой из ударопрочного полимера, регулировкой усилия спуска и возможностью установки современных прицелов на базу типа Пикатинни. Масса изделия без магазина – 4,8 кг, общая длина – 1170 мм, длина ствола – 620 мм.

    Накануне коллектив разработчиков винтовки под руководством Андрея Чукавина был удостоен премии имени С. И. Мосина за вклад в развитие вооружений.

    Генеральный директор концерна Алан Лушников заявил: «Эта высокая награда в очередной раз подчеркивает, что талантливый коллектив наших конструкторов, инженеров и производственников создал не просто новое высокотехнологичное изделие, а внес весомый вклад в укрепление обороноспособности Родины. Винтовка серийно и без задержек поставляется заказчикам, активно применяется в зоне проведения специальной военной операции».

    Напомним, накануне концерн «Калашников» показал зарубежным журналистам новые образцы вооружения – беспилотный катер «Скат 350М» и барражирующий боеприпас «Куб-2Э».

    Концерн «Калашников» ранее завершил поставку модернизированных ракет «Вихрь-1» для нужд российской армии.

    Компания «Калашников» анонсировала запуск серийного производства зенитного ракетного комплекса «Крона».

    20 ноября 2025, 09:32 • Новости дня
    Ростех сообщил о завершении разработки носимой РЛС к концу года

    Tекст: Мария Иванова

    К концу 2025 года планируется завершить испытания облегченной носимой радиолокационной станции ближней зоны, обладающей уменьшенными габаритами и весом, сообщили в Ростехе.

    Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (ЦКБА) завершит разработку и испытания облегченной носимой радиолокационной станции ближней зоны к концу 2025 года, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Как уточнили представители холдинга «Высокоточные комплексы», речь идет о РЛС с уменьшенными массогабаритными характеристиками, которая станет более удобной для использования на поле боя.

    «Наш холдинг к концу года завершит разработку и испытания новой носимой радиолокационной станции ближней зоны с уменьшёнными массогабаритными характеристиками», – заявили в компании.

    Параллельно завершаются испытания новой РЛС обзора воздушного пространства, обладающей увеличенной дальностью обнаружения беспилотников на 15-20% при сохранении компактных размеров и небольшого веса.

    Разработчики отмечают, что новая техника может существенно повысить возможности обнаружения вражеских целей в тактическом звене и обеспечить оперативную защиту подразделений от современных БПЛА. Внедрение такого оборудования даст военным больше возможностей для контроля ситуации на поле боя и повысит эффективность противодействия дронам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в России разработали портативную радиолокационную станцию для защиты важных объектов от беспилотников.

    Накануне Ростех представил новый радар для дронов-перехватчиков.

    21 ноября 2025, 07:33 • Новости дня
    Иностранцы похвалили полностью российский УТС-800 на Dubai Airshow

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представители делегаций силовых ведомств и промышленных предприятий из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы проявили большой интерес к новому российскому учебно-тренировочному самолету УТС-800 и хвалили Россию за то, что все компоненты машины отечественного производства, рассказала официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (АО «УЗГА») Екатерина Згировская.

    По ее словам, на Dubai Airshow 2025 делегации из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Европы проявили особый интерес к новому российскому учебно-тренировочному самолету УТС-800, передает ТАСС. Згировская отметила, что зарубежные специалисты хвалили Россию за полную локализацию производства компонентов самолета.

    «Гости экспозиции интересовались летно-техническими характеристиками, возможностями акробатических полетов, установкой вооружения, катапультными креслами и адаптивной стеклянной кабиной», – заявила Згировская. Среди иностранных заказчиков одним из главных вопросов оказалось серийное производство и статус испытаний самолета, а также сравнение с аналогичными зарубежными проектами.

    Кроме того, по словам представителя УЗГА, значительный интерес вызвал экспортный беспилотник «Форпост-РЭ». Посетители экспозиции интересовались полезными нагрузками БПЛА и возможностями его модификации. Отмечалось, что на данный момент беспилотник полностью российской разработки, а от израильского Searcher II осталась только внешняя форма.

    На Dubai Airshow 2025 Уральский завод гражданской авиации впервые представил УТС-800 и «Форпост-РЭ» на российской экспозиции в виде макетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, УЗГА анонсировал показ БПЛА «Форпост-РЭ» и учебного самолета УТС-800 на авиасалоне Dubai Airshow. Катапульта учебного самолета УТС-800 прошла успешные испытания. УТС-800 и БПЛА «Форпост» вызвали интерес посетителей выставки IDEX-2025 в Абу-Даби.

    21 ноября 2025, 00:11 • Новости дня
    В МИД России заявили о достаточной доказательной базе зверств ВСУ в Купянске

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия располагает достаточной доказательной базой о зверствах ВСУ в Купянске: и свидетельскими показаниями, и данными о захоронениях убитых боевиками ВСУ жителей города, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «У нас достаточно показаний мирных граждан, ставших свидетелями и жертвами преступных злодеяний, пыток и издевательств», – заявил он РИА «Новости».

    Кроме того, в МИД России есть сведения о захоронениях убитых военными ВСУ мирных жителей.

    «Есть предварительные данные и о захоронениях убитых нацистами гражданских, и о местах где совершались преступления. Теперь, как только позволит безопасность, можно будет восстановить полную картину преступных деяний «на земле», – добавил посол.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось видео, как украинские дроны атаковали в Харьковской области мирных граждан, шедших по дороге. Омбудсмен ВГА Харьковской области призвала осудить убийства мирных жителей.

    Город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил 20 ноября начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    21 ноября 2025, 03:51 • Новости дня
    Арагчи: Атаки Израиля укрепили стратегическое сотрудничество Тегерана с Москвой

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе недавнего конфликта между Ираном и Израилем Москва предоставила значительную поддержку Тегерану, что привело к усилению двустороннего оборонного сотрудничества, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи журналу Economist.

    «Россияне нам очень сильно помогли во время 12-дневной войны, и после этого мы были еще активнее вовлечены в сотрудничество, чем ранее. Именно поэтому я говорю вам, что мы стали даже более готовы [к потенциальному конфликту], чем к предыдущей войне», – цитирует его ТАСС из интервью журналу Economist.

    По словам Арагчи готовность Ирана выражается в том, что ракеты страны находятся в лучшем состоянии, как по количеству, так и по качеству.

    «Мы вынесли много уроков из 12-дневной войны. Мы поняли, каковы у нас слабые и сильные стороны, каковы слабые стороны Израиля. Мы их все проанализировали, и теперь мы полностью готовы, даже лучше, чем в прошлый раз», – добавил министр.

    Он заверил в отсутствии у Тегерана стремлений к войне, но напомнил, что лучший способ предотвратить войну – подготовиться к ней.

    «И мы полностью готовы», – сказал Арагчи.

    Глава иранского МИД уточнил, что стратегическое сотрудничество России и Ирана насчитывает много лет.

    «Целью нашего военного сотрудничества были исключительно наши оборонные задачи. Это была наша позиция с самого начала», – отметил он.

    Арагчи указал на то, как Запад и его действия лишь подоткнули Иран к сотрудничеству с Россией и Китаем в оборонной сфере.

    «Мы должны признать, что именно западные страны на самом деле заставили нас понять, что Китай и Россия для нас – лучшие друзья, чем они», – подытожил иранский министр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани передал  президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

    Лавров в ноябре провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи по инициативе иранской стороны. Замглавы иранского МИД Саид Хатибзаде заявил о подготовке к возможному визиту Путина в исламскую республику.

    21 ноября 2025, 08:12 • Новости дня
    Эксперт заявил о заимствовании Украиной идей БПЛА у России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские производители при создании новых образцов беспилотников пытаются заимствовать идеи российских инженеров, заявил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов по итогам Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

    По его словам, украинские производители беспилотных летательных аппаратов при создании новых дронов заимствуют идеи инженеров из России, передает ТАСС.

    Федутинов рассказал, что в Дубае украинская компания SkyFall представила дрон для борьбы с российскими беспилотниками «Герань». Федутинов отметил: «Разработчики нового украинского БПЛА фактически использовали идеи российских инженеров», подчеркнув, что такой подход предложили в России еще до начала СВО.

    По словам Федутинова, использование дронов для перехвата вражеских беспилотников стало трендом последних лет. Среди аналогов он назвал российский дрон «Ёлка», американский Anvil и британский Baby Raptor, подчеркнув развитие этого направления в мире.

    Новый украинский дрон частично производится с помощью 3D-печати, а около 85% комплектующих, как заявили на стенде SkyFall, изготавливается на Украине. Разработчики утверждают, что беспилотник может достигать скорости 300 км/ч, набирать высоту до 5 тыс. метров и выполнять задание на дистанции до 17 км.

    Управление и наведение на цель организовано с помощью оптикоэлектронной системы с каналами видимого и теплового диапазона, а также системой машинного зрения. Помимо этого, на выставке были представлены дрон-бомбардировщик Vampire и линейка FPV-дронов от SkyFall.

    Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные эксперты отметили достоинства полностью российского многоцелевого вертолета УТС-800 на выставке Dubai Airshow.

    Иностранные делегаты проявили интерес к боевому опыту российских беспилотников Supercam.

    Концерн «Калашников» презентовал зарубежным журналистам беспилотные системы «Скат 350М» и «Куб-2Э».

    21 ноября 2025, 06:22 • Новости дня
    Иностранцев заинтересовал боевой опыт беспилотников Supercam

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциальных зарубежных покупателей привлекает реальный боевой опыт применения беспилотников Supercam, а также способность проводить воздушную разведку в условиях радиоэлектронной борьбы, сообщила официальный представитель ГК «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

    По ее словам, потенциальных зарубежных покупателей особенно привлекает реальный боевой опыт применения беспилотников Supercam, а также их способность осуществлять воздушную разведку даже в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС. Згировская подчеркнула: «Первое, что привлекает потенциальных зарубежных клиентов, – это главное конкурентное преимущество – реальный боевой опыт комплексов Supercam и способность проводить воздушную разведку в условиях радиоэлектронной борьбы». Также зарубежные делегации интересует возможность интеграции систем Supercam в их собственные военные программные комплексы.

    Згировская отметила, что представители страны Ближнего Востока, Африки, а также Юго-Восточной Азии проявили живой интерес к российской продукции на выставке Dubai Airshow 2025. Не только восточные и африканские военные делегации, но и американские военные посетили российский павильон, чтобы ознакомиться с последними разработками в области беспилотных летательных аппаратов.

    Внимание представителей СМИ различных стран также сконцентрировалось на новейшей модели Supercam S180. По словам Згировской, этот аппарат стал героем множества публикаций и телевизионных сюжетов. Участниками выставки также стали президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян, вице-премьер России Денис Мантуров и другие высокопоставленные лица.

    В рамках экспозиции ГК «Беспилотные системы» были показаны усовершенствованные модели – Supercam S350, БПЛА вертикального взлета и посадки Supercam SX350, высокоскоростной разведчик Supercam S180, а также компактный коптер Supercam X4. Все эти беспилотники уже доказали свою эффективность как на российском рынке, так и за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания-производитель объявила о планах начать сборку беспилотников Supercam за пределами России. Беспилотники Supercam презентовали на форуме в Сколково. Модель Supercam S350М оснастили системой защиты от атак FPV-дронов.

    21 ноября 2025, 06:45 • Новости дня
    Посол Амбаров сообщил о переносе учений России, ЮАР и Китая на январь

    Tекст: Катерина Туманова

    Совместные маневры флотов России, ЮАР и Китая состоятся в январе 2026 года из-за переноса сроков в связи с проведением саммита G20 в Йоханнесбурге, рассказал посол России в Претории Роман Амбаров.

    Планируемые военно-морские учения Mosi 3 с участием России, ЮАР и Китая перенесены на начало января 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на российского посла в ЮАР.

    «Насколько нам известно, военно-морские учения Mosi 3 с участием России, ЮАР и Китая запланированы на начало января 2026 года», – сказал Амбаров.

    Этот шаг был согласован всеми странами для того, чтобы избежать совпадения дат с саммитом G20, который пройдет в Йоханнесбурге.

    Дипломат добавил, что проведение маневров станет значимым событием для дальнейшего сотрудничества трех стран в сферах обороны и безопасности. Перенос изначально намеченных на ноябрь маневров был согласован по инициативе сторон.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что расширение военного присутствия НАТО от Европы до Индо-Тихоокеанского региона создает угрозу безопасности России, Китая и всей Евразии.

    Россия и Индонезия запланировали крупные военно-морские учения в 2026 году. В начале ноября на Шри-Ланке стартовали учения «Тропа росомахи – 2025», которые впервые объединили российских и ланкийских военных.

    21 ноября 2025, 08:30 • Новости дня
    ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-30СМ2

    ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-30СМ2
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В состав российских вооруженных сил поступила очередная партия многофункциональных истребителей Су-30СМ2, оснащенных современными радиолокационными станциями.

    Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в Ростех, передала Минобороны России новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2, передает Ростех.

    Отмечается, что эти самолеты подтвердили свою эффективность в ходе спецоперации на Украине, на их счету – сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, среди которых, по заявлениям Ростеха, значатся установки Patriot.

    В корпорации подчеркивают, что Су-30СМ2 обладают отличными летно-техническими характеристиками и оснащены современной номенклатурой вооружения. Благодаря новой мощной радиолокационной станции истребитель может на дальнем расстоянии обнаруживать цели, что облегчает работу экипажа, а передовая система радиоэлектронной борьбы позволяет эффективно противодействовать оружию противника.

    В ОАК добавили, что ведутся работы по дальнейшему совершенствованию как Су-30СМ2, так и других боевых самолетов, в том числе с учетом опыта их применения в зоне спецоперации на Украине. Также компания активно наращивает темпы производства, чтобы удовлетворять потребности Министерства обороны в современных авиационных комплексах.

    Напомним, ранее Минобороны Белоруссии получило многоцелевые истребители Су-30СМ2 в рамках военно-технического сотрудничества с Россией.

    В Ростехе отмечали, что французские истребители Mirage 2000, переданные Украине, уступают российским Су-35С и МиГ-31 по дальности работы по воздушным целям и могут применяться только в глубоком тылу.

    21 ноября 2025, 06:34 • Новости дня
    Экипаж корвета «Гремящий» завершил деловую миссию в Бангладеш

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Деловые мероприятия экипажа корвета «Гремящий» в Народной Республике Бангладеш завершены, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота ВМФ России.

    Экипаж корвета «Гремящий» завершил официальные деловые мероприятия в Народной Республике Бангладеш, передает РИА «Новости». В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что корабль покинул территориальные воды страны и продолжил выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Во время стоянки в порту Читтагонг российские моряки приняли участие в памятных церемониях, посвященных помощи военных моряков-тихоокеанцев в 1972-1974 годах. Тогда российские военные поддержали расчистку заминированного и заблокированного порта, что стало важным этапом для молодой республики.

    Кроме того, в рамках делового визита офицеры «Гремящего» провели встречи с представителями военно-морских сил Бангладеш. В ходе общения обсуждались вопросы сотрудничества и укрепления военного взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный крейсер «Император Александр III» вернулся на Камчатку после дальнего похода. Корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» начали учения с атомными подлодками и береговыми комплексами «Бастион» на Дальнем Востоке. Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отразил налет беспилотников и катеров «противника» в ходе учений в Японском море.

    Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск
    Британия направила истребители и фрегат к российскому судну «Янтарь»
    Минздрав разрешил применение двух новых противоопухолевых вакцин
    Для обвиняемого в убийстве генерала Москалика запросили пожизненный срок
    Круизный лайнер с россиянами не пустили в порт Стамбула
    Актер Кевин Спейси признал себя бездомным
    В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

    Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом

    Если в первой половине года автомобильный рынок России страдал от переизбытка автомобилей на складах, то к концу года образовался настоящий дефицит популярных моделей. И одна из причин – это сильнейший обвал импорта автомобилей из Китая и транзита через Киргизию. Вылезут ли игроки авторынка из кризисной ямы в новом 2026 году? Подробности

    Старым врагом России прикроют позор Трампа

    Конгресс США готов принять законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях, поскольку к ним призвал президент Дональд Трамп. Прежде хозяин Белого дома был против этой затеи и дважды ее отвергал. Почему теперь передумал? И как это связано с попыткой Вашингтона надавить на Киев, чтобы принудить его к миру? Подробности

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Европа запугивает себя украинской «капитуляцией»

    «Капитуляция», «взамен украинцы не получат ничего», «потеря европейской безопасности», «подарок Москве» – все это цитаты из крайне бурной реакции европейской прессы на утечки о появлении якобы нового мирного плана по Украине, который официально еще не озвучен, но уже не на шутку встревожил европейских союзников Зеленского. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

