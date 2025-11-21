Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времён». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа, и к этому нам предстоит привыкнуть.0 комментариев
МВД предупредило о сеящих панику закрытых сообществах в Telegram
МВД заблокировало распространявшие угрозы школьникам Telegram-каналы
В мессенджере Telegram сотрудники МВД находят и блокируют закрытые сообщества, участники которых распространяют угрозы «терактов» для дестабилизации обстановки в учебных заведениях, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
МВД России регулярно выявляет закрытые сообщества в мессенджере Telegram, которые направлены на дестабилизацию общественно-социальной ситуации в стране, сообщила Волк в Telegram-канале
По информации ведомства, злоумышленники распространяют угрозы совершения взрывов и захвата заложников в школах и вузах, чтобы имитировать нападения и провоцировать массовую панику.
В сообщениях и чатах используются реальные сведения из открытых источников: данные о личности учащихся, расписание уроков и внутренние школьные мероприятия. Это позволяет участникам таких сообществ создавать иллюзию угрозы и напряженности для родителей и учащихся, сообщила Волк.
Главная задача организаторов подобных каналов – создать атмосферу страха и тревоги, добиться отмены занятий и ослабления доверия к государственным образовательным учреждениям. МВД также отмечает, что преступники эксплуатируют родительские страхи и тревоги за безопасность детей.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк призвала граждан сохранять спокойствие, не распространять пугающую информацию и немедленно сообщать о ней через сайт МВД, горячую линию или своему участковому. Также рекомендовано отправлять жалобы на такие Telegram-каналы, используя функцию «Пожаловаться» – «Насилие» в самом мессенджере.
МВД России подчеркивает: для эффективной защиты детей и общества необходимо критически относиться к поступающей информации и избегать распространения неподтвержденных панических сообщений.
Ранее ФСБ заявила, что украинские спецслужбы создают фейковые аккаунты в Telegram для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность.
Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за вовлечение несовершеннолетних в диверсии.