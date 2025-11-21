Пять поездов задержали из-за схода с рельсов грузового поезда в Иркутской области

Tекст: Катерина Туманова

«Поезд №9 Владивосток - Москва; №69 Чита – Москва; №137 Иркутск – Абакан; №57 Иркутск – Красноярск; №147 Иркутск – Тайшет. Максимальное время задержки составляет до пяти часов. Пригородные поезда №6401 Нижнеудинск – Тайшет и №6402 Тайшет – Нижнеудинск отменены», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 21 ноября 2025 года, в 01.15 (время местное) на станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход вагонов и локомотива грузового поезда (груз - уголь).

На место происшествия были направлены восстановительные поезда, была создана комиссия по расследованию причин происшествия.

По предварительной информации, пострадавших нет, угрозы экологии нет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 19 ноября в Октябрьском районе Томска локомотив и снегоуборочная машина сошли с пути, при этом движение поездов не было нарушено. На станции в Мурманске пять грузовых вагонов сошли с рельсов. ФПК сообщила о задержании 10 поездов из-за пожара на СвЖД.