Бессент заявил о рецессии в части экономики США

Глава минфина США Бессент заявил о рецессии в части американской экономики

Tекст: Вера Басилая

Часть экономики США действительно переживает спад, заявил министр финансов страны Скотт Бессент, передает РИА «Новости».

В интервью телеканалу CNN он отметил: «Мы в хорошей форме, но есть секторы экономики, которые в рецессии... Есть отрасли экономики, которые могут войти в рецессию».

Министр уточнил, что считает текущую ситуацию переходным периодом. По его словам, среди причин трудностей – подходы Федеральной резервной системы, которые оказывают влияние на различные сферы.

Бессент добавил, что если Федеральная резервная система снизит ключевую ставку по ипотеке, то это поможет преодолеть спад на рынке жилья.

