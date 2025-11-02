Сочи признан курортом федерального значения

Правительство признало Сочи курортом федерального значения с 2026 года

Tекст: Вера Басилая

Власти России признали город-курорт Сочи на территории Краснодарского края курортом федерального значения, следует из постановления на портале правительства. Документ предусматривает, что данное решение вступит в силу с 1 января 2026 года.

Общая площадь территории, получившей новый статус, составляет 351 081,05 гектара, она определена в границах, изложенных в приложении к постановлению. Подпись под документом поставил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее правительство включило в перечень курортов федерального значения 55 городов, в том числе Анапу, Белокуриху, Зеленоградск, Плес, Теберду, Алупку, Алушту, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадию, Ореанду, Симеиз и Ялту.