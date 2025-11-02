Бразильскую волейболистку дисквалифицировали из-за подозрений в смене пола

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бразильская спортсменка Найара Феррейра была дисквалифицирована Албанской волейбольной федерацией после подозрений в ее принадлежности к трансгендерам (относится к движению ЛГБТ, признанному в России запрещенным и экстремистским), сообщает URA.RU. Решение приняли после обращения клуба «Поградечи» и требования провести гендерную экспертизу.

Волейболистка призналась, что была шокирована усомнившимися в ее поле и подчеркнула: «Я на 100% женщина». Уполномоченный по защите от дискриминации в Албании Роберт Гайда заявил, что решение федерации основано на предвзятости и является дискриминационным. Тренер клуба «Динамо» назвал это решение опасным прецедентом и необоснованным.

Феррейра выступает на профессиональном уровне с 2007/08 сезона. Примечательно, что ранее подобных обвинений в ее адрес не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США аннулировали рекорды трансгендерной пловчихи Лии Томас. Международные спортивные организации рассматривают вопрос приравнивания легкоатлеток с высоким тестостероном к трансгендерам. Появление трансгендеров в спорте меняет устоявшиеся правила и вызывает дискуссии на международном уровне.