Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.12 комментариев
Легкоатлеток с высоким тестостероном собрались приравнять к трансгендерам
World Athletics собралась приравнять спортсменок с высоким тестостероном к трансгендерам
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) намерена приравнять спортсменок с высоким уровнем тестостерона к трансгендерам (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), сообщило Associated Press.
Как пишет Associated Press, организация продвинулась к принятию правил, согласно которым спортсменки с повышенным уровнем тестостерона будут подчиняться тем же правилам, что и спортсмены-трансгендеры (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
О соответствующих рекомендациях было объявлено в понедельник. Раньше такие спортсменки должны были проходить гормональную терапию, сейчас они могут быть не допущены к соревнованиям даже после этих процедур.
В 2023 году World Athletics уже приняла решение о запрете трансгендерным (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) спортсменам участвовать в соревнованиях с женщинами, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2023 года двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня из ЮАР выиграла апелляцию в ЕСПЧ по делу о нарушении ее прав из-за запрета участия в соревнованиях легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона. Семеня завоевала золотые медали на Играх в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016), одержав победы на дистанции 800 метров.