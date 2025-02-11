Легкоатлеток с высоким тестостероном собрались приравнять к трансгендерам

World Athletics собралась приравнять спортсменок с высоким тестостероном к трансгендерам

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Associated Press, организация продвинулась к принятию правил, согласно которым спортсменки с повышенным уровнем тестостерона будут подчиняться тем же правилам, что и спортсмены-трансгендеры (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

О соответствующих рекомендациях было объявлено в понедельник. Раньше такие спортсменки должны были проходить гормональную терапию, сейчас они могут быть не допущены к соревнованиям даже после этих процедур.

В 2023 году World Athletics уже приняла решение о запрете трансгендерным (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) спортсменам участвовать в соревнованиях с женщинами, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2023 года двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня из ЮАР выиграла апелляцию в ЕСПЧ по делу о нарушении ее прав из-за запрета участия в соревнованиях легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона. Семеня завоевала золотые медали на Играх в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016), одержав победы на дистанции 800 метров.